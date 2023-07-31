Врачи рассказали, чем может быть опасна соль

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29 июля в беседе с порталом «Москва 24» врач-гастроэнтеролог, гематолог Александра Чумель рассказала, что снизить риск возникновения рака желудка поможет уменьшение в рационе количества соли и красного мяса. Особенно это касается полуфабрикатов и колбасных изделий. Также следует больше есть овощи и фрукты — минимум 500 грамм за день.
Заведующая терапевтическим отделением НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова Кристина Тайлер рассказала СЭ, что обилие соли в рационе может также негативно сказаться на здоровье почек. «Употребление пищи, насыщенной солью, приводит к нарушению работы почек, задержке жидкости в организме. Из-за этого появляются отеки и повышается артериальное давление», — предупредила эксперт.
Ранее, 2 ноября 2021 года, мы рассказывали, в каких продуктах содержится соль.
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