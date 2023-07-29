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Сегодня, 15:45

Врачи рассказали, чем опасна газировка

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Девушка пьет газировку.
Фото Freepik/nakaridore
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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, что употребление газировки — двойной удар по организму, которые наносит как сахар, так и газ. «Причем основной вред — это именно газ. Он нарушает работу желудка, провоцирует отрыжку, которая потом превращается при регулярном употреблении таких напитков в изжогу. Изжога сжигает нижнюю часть пищевода, в результате там могут образовываться эрозии, язвы, вплоть до рака пищевода», — предупредил специалист. Об этом 28 июля сообщили на сайте издания «Российская газета».

Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова рассказала СЭ, почему возникает тяга к сладкому. «Есть две причины: генетическая и не генетическая. Вторая может быть вызвана стрессом, привычкой поздно ложиться спать или устранять таким образом голод. Поэтому лучший способ отказаться от сладкого — сбалансировать режим сна, труда и отдыха, начать регулярно заниматься физической активностью, а также составить здоровый рацион с достаточным количеством клетчатки», — заключила эксперт.

Ранее, 4 марта, мы рассказывали, что будет, если целый год не есть сахар.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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