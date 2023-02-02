Врачи рассказали, как получить больше магния из натурального питания

Академик, почетный профессор государственной медицины Китая Александр Савелов-Дерябин и главный врач Юлия Абрамова эксклюзивно для «СЭ» рассказали о том, как получить больше магния для нашего организма из естественного питания. «Источником магния являются сухофрукты — изюм, курага, финики, чернослив. Много этого микроэлемента в спарже, шпинате кешью, грецких орехах и семечках, пшеничных отрубях, фасоли, зеленых яблоках, салате и сладком перце. Также он содержится в молочных продуктах, какао-порошке, бананах, авокадо и злаках», — пояснили эксперты. По их словам, препятствовать усвоению магния могут алкоголь и сладости, а мочегонные препараты, крепкий чай и кофе вовсе выводят его из организма.

Врачи отметили, что магний хорошо работает в сочетании с витаминами В1 и В6. «Магний так же необходимо сочетать и с витамином D3, который его активирует. Целесообразно принимать вместе калий и магний — эти макроэлементы тесно связаны между собой. Очень важно употреблять в пищу белки, поскольку они помогают транспортировать магний в организме», — резюмировали Александр Савелов-Дерябин и Юлия Абрамова.