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Сегодня, 16:45

Врачи рассказали, кому могут быть вредны арбузы и дыни

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Арбуз и дыни.
Фото Freepik/freepik
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Врач общей практики Мария Беляева 6 августа на портале «Подмосковье сегодня» рассказала, кому нельзя есть арбузы и дыни. По ее словам, лучше отказаться от этого лакомства при проблемах с желудком и кишечником (из-за обилия кислот), а также при диабете. «Арбуз и дыня — это продукты с высоким гликемическим индексом. Они содержат большое количество сахара, поэтому их не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, особенно в больших количествах. Не более чашки нарезанного арбуза или дыни в день», — пояснила специалист.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал СЭ, что арбузы и дыни не только очень вкусны, но и полезны, питательны. «Если вы хотите чего-то сладенького, то это точно лучшая альтернатива сладким газированным напиткам и восстановленным сокам. Поскольку лишний сахар вреден для сердца, сосудов, опасен при преддиабете, может спровоцировать диабет второго типа, атеросклероз, ожирение», — отметил эксперт.

Однако Алексей Кабанов назвал еще одну категорию, при которой лучше всего отказаться от арбузов и дынь. Это люди с ожирением. «Из-за высокого гликемического индекса употреблять арбузы и дыни нужно с осторожностью не только при диабете, но и при избыточном весе, ожирении. В любом другом случае две-три дольки в день можно съесть с пользой для здоровья и без опасений», — подчеркнул диетолог.

Ранее, 7 июля 2022 года, мы рассказывали, что будет, если есть арбузы каждый день.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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