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Сегодня, 12:35

Врачи рассказали о пользе и вреде кофе

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Андрей Титаренко
Врач высшей категории
Девушка пьет кофе.
Фото Freepik/freepik
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Врач-гастроэнтеролог «Новой больницы» Анастасия Чайка рассказала, что, если знать норму, кофе может быть полезен. Так, зерновой черный кофе благодаря богатому содержанию антиоксидантов способен повышать концентрацию внимания, помогает иммунитету противостоять вирусам, снижает риск развития сахарного диабета второго типа и некоторых видов рака. Об этом 6 августа сообщили на портале «Екатеринбург онлайн».

Отказаться от употребления кофе, по словам Анастасии Чайки, стоит в случае появления сонливости или жидкого стула, который возникает при непереносимости напитка (наличие определяется генетическим тестированием). «Людям с неуточненной причиной изжоги кофе лучше не употреблять, потому что он повышает кислотность желудка», — пояснила специалист.

Кардиохирург НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова Андрей Титаренко рассказал СЭ, что пить кофе может быть вредно для сердца. «Часто, чтобы избавиться от чувства усталости, сонливости с утра, когда плохо спали, поздно легли и рано встали, или повысить концентрацию на работе и за рулем пытаются взбодриться приемом больших доз кофе. Важно понимать, что при регулярном злоупотреблении на фоне недосыпа и утомления нервной системы это может приводить к нарушениям сердечного ритма и последующим проблемам», — резюмировал эксперт.

Ранее, 6 июля, мы рассказывали о том, какую еще пользу и вред может нанести кофе и какой сорт выбрать.

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Польза и вред
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