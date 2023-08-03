Врачи рассказали об опасности соли и ее аналогах

27 июля на портале Smolnarod терапевт и диетолог Елена Тихомирова рассказала, что многие блюда, которые мы так любим заказывать в ресторанах и кафе, содержат большое количество соли. По ее словам, стоит ограничить употребление соли до 5-6 г (около чайной ложки) в день, не более. Особенно это касается людей, страдающих повышенным артериальным давлением и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, что наряду с сахарозаменителями есть и «солезаменители». «Часто на приеме врач рекомендует ограничить употребление соли. Человеку, который любит солененькое, сделать это сложно, а иногда и вовсе невозможно. В этом случае везде, где нужна соль, можно использовать заменители соли, такие как калия хлорид (добавка Е508) и магния хлорид (есть природный материал — бишофит)», — пояснила специалист.

По словам Натальи Перовой, почти все производители пытаются улучшить вкус солезаменителей и добавляют в них дополнительные компоненты: хитозан, имбирь, кориандр, куркуму, пажитник, перец, сельдерей, чеснок и даже горчицу. «Поэтому при их выборе не забывайте про возможность аллергических реакций», — предупредила Наталья Перова.

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