Врачи заявили, что чайная ложка льняного масла в день защищает от инфаркта и инсульта

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» заявили, что чайная ложка льняного масла в день способна защитить от инфаркта и инсульта.



По словам медиков, для предотвращения сердечных недугов необходимо регулярно добавлять в рацион льняное масло из-за большого количества омега-3. В нем, как отметила Малышева, содержится две суточные нормы полиненасыщенных жиров.



«Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты приводят к тому, что снижается выработка вещества, которое образует тромбы, и кровь становится текучей, ее клетки спокойно протекают по сосудам», — объяснил кардиолог.



Малышева добавила, что омега-3 не дает склеиваться тромбоцитам, а значит борется с тромбами, и как следствие инфарктами и инсультами.