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Врачи заявили, что чайная ложка льняного масла в день защищает от инфаркта и инсульта
Питание и еда

Сегодня, 19:25

1 мин.

Врачи заявили, что чайная ложка льняного масла в день защищает от инфаркта и инсульта

Мария Задорожная
Автор
Льняное масло
Фото rezkrr, iStock
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Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» заявили, что чайная ложка льняного масла в день способна защитить от инфаркта и инсульта.


По словам медиков, для предотвращения сердечных недугов необходимо регулярно добавлять в рацион льняное масло из-за большого количества омега-3. В нем, как отметила Малышева, содержится две суточные нормы полиненасыщенных жиров.


«Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты приводят к тому, что снижается выработка вещества, которое образует тромбы, и кровь становится текучей, ее клетки спокойно протекают по сосудам», — объяснил кардиолог.


Малышева добавила, что омега-3 не дает склеиваться тромбоцитам, а значит борется с тромбами, и как следствие инфарктами и инсультами.

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