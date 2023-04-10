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Сегодня, 12:00

3 полезных салата с оливками, которые легко приготовить дома

Валерия Шиянова
Автор
Елена Суханова
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Оливки на столе
Фото Istockphoto/grafvision
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Оливки — суперпродукт, который содержит антиоксиданты, способные защитить клетки от повреждений и предотвратить развитие раковых опухолей. Они обладают противовоспалительными свойствами, в их составе есть витамин Е и медь, которые необходимы коже и волосам.

А еще эти плоды могут сделать меню вкусным и разнообразным. И речь не только о греческом салате.

Вместе с нутрициологом Еленой Сухановой подобрали три рецепта полезных салатов с оливками.

Оливки — это низкокалорийный продукт. Они помогают контролировать вес, не теряя вкуса к жизни.
Елена Суханова
Нутрициолог

Овощной салат с оливками и жареной рыбой

Ингредиенты:

  • красная рыба 50 г

  • болгарский перец 1 шт.

  • помидоры 150 г

  • огурцы 2 шт.

  • оливки без косточки 100 г

  • салатный микс 200 г

  • красный лук 1 шт.

  • лимонный сок 1 ст. л.

  • сливочное масло 30 г

  • оливковое масло по вкусу

  • соль и перец по вкусу

Салат с рыбой и оливками
Istockphoto/zeljkosantrac

Приготовление:

Красную рыбу помыть и обсушить бумажными полотенцами. Сливочное масло растопить на сковородке и обжарить рыбу до готовности. Готовую рыбу нарезать кусочками и сбрызнуть лимонным соком. Нарезать помидоры, красный лук, болгарский перец и огурцы. Выложить в глубокую тарелку салатный микс, добавить к нему рыбу, нарезанные овощи и оливки. Добавить оливковое масло, соль, перец и хорошо перемешать.

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Салат с руколой и вялеными томатами

Ингредиенты:

  • рукола — 100 г

  • салатные листья — 100 г

  • оливки без косточки — 100 г

  • вяленые помидоры — 50 г

  • пармезан — 30 г

  • красный лук — 1 шт.

  • лимонный сок — по вкусу

  • соль и перец — по вкусу

  • оливковое масло — по вкусу

  • бальзамический крем — по вкусу

Салат с овощами и оливками
Istockphoto/fcafotodigital

Приготовление:

Руколу и салатные листья промыть, высушить бумажными полотенцами и положить в глубокую тарелку. Оливки порезать пополам и добавить к салату. Красный лук нарезать соломкой. Вяленые томаты нарезать пополам. Добавить овощи в салат.

Для заправки смешать лимонный сок и оливковое масло. Добавить соль и перец. Хорошо перемешать салат, сверху добавить тонкие ломтики пармезана и полить бальзамическим кремом.

Салат с курицей и оливками

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 100 г

  • зеленые яблоки — 2 шт.

  • огурцы — 2 шт.

  • оливки без косточки — 100 г

  • сметана — 50 г

  • соль и перец — по вкусу

Салат с курицей и оливками
Istockphoto/Shaiith

Приготовление:
Куриную грудку отварить и нарезать кубиками. Яблоки и огурцы нарезать соломкой и добавить к курице. Оливки порезать пополам и добавить в салат. Заправить сметаной, добавить соль и перец. Хорошо перемешать.

Приятного аппетита!

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