Блюда из тыквы: 5 простых и быстрых рецептов

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Тыква — это овощ, который отличается ярким уникальным вкусом. Она — настоящий кладезь полезных веществ.
В этой статье мы расскажем про несколько интересных и вкусных рецептов блюд из тыквы, которые можно приготовить дома.
Ингредиенты:
небольшая тыква — 300 г;
тонко нарезанная пармская ветчина — 200 г;
рукола — 4 горсти;
сыр твердый — 100 г;
очищенные семена подсолнечника — 100 г;
чеснок — 5 зубчиков;
масло оливковое — 6 ст. л.;
уксус бальзамический — 3 ст. л.;
семена кориандра — 1/2 ч. л.;
перец черный молотый — 1/2 ч. л.;
соль морская — 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Духовку предварительно разогреть до 180 °С.
Чеснок почистить и мелко нарезать.
Семечки поджарить на сухой сковороде.
Тыкву почистить и порезать на небольшие куски.
Сыр крупно натереть.
Смешать соль, перец, кориандр, чеснок, одну ложку бальзамического уксуса и две ложки оливкового масла. Обвалять тыкву в этой смеси.
Выпекать кусочки тыквы в разогретой духовке 25-30 минут до золотистого цвета.
Оставшееся оливковое масло и бальзамический уксус смешать, добавить соль и перец.
Выложить руколу на большое блюдо, полить заправку, сверху выложить ветчину и кусочки запеченной тыквы, посыпать натертым сыром и поджаренными семечками.
Легко встряхнуть салат. Полить оставшейся заправкой.
Эти ингредиенты положительно влияют на здоровье глаз и иммунную систему. Стоит отметить, что салат из руколы и тыквы может быть горьковатым на вкус, поэтому не всем он понравится.Ульяна БеликоваИнтегративный нутрициолог
Пищевая ценность порции:
калорийность — 658 ккал;
белки — 30 г;
жиры — 54 г;
углеводы — 14 г.
Рецепт на: 4 персоны.
Готовится: 45 минут.
Ингредиенты:
творог — 200 г;
яйца куриные — 1 шт.;
рисовая мука — 40 г;
пшеничная мука — 40 г;
сахар (можно использовать любой заменитель в пропорциях, указанных на упаковке) — 20 г;
тыква — 100 г.
Способ приготовления:
Заранее запечь тыкву.
Блендером взбить до однородного состояния запеченную тыкву, творог и яйцо.
Добавить сахар (или заменитель), щепотку соли и молотого мускатного ореха, оба вида муки.
Замесить гладкое однородное тесто. Из готового теста сформировать колбаски, нарезать каждую на кусочки.
Довести в кастрюле воду до кипения, опустить ленивые вареники и варить их около пяти минут.
Пищевая ценность порции:
калорийность — 294 ккал;
белки — 24 г;
жиры — 12 г;
углеводы — 47 г.
Рецепт на: 2 персоны.
Готовится: 20 минут.
Ингредиенты:
тыква — 100 г;
вода — 25 мл;
рис — 25 г;
сливки — 75 мл;
сливочное масло — 1 ст. л.;
мед — 1-2 ч.л. (зависит от сладости тыквы);
соль — по вкусу;
миндальные лепестки/кедровые орехи — по вкусу.
Способ приготовления:
Тыкву нарезать кубиками. Засыпать промытый рис. Залить кипятком и томить 20 минут.
Посолить, добавить мед.
Добавить сливки и масло.
Томить на слабом огне 5-7 минут.
Пищевая ценность порции:
калорийность — 154 ккал;
белки — 9 г;
жиры — 4 г;
углеводы — 24 г.
Рецепт на: 1 персону.
Готовится: 30 минут.
Нельзя однозначно сказать о пользе этого блюда. С одной стороны, тыква содержит витамин А, витамин С, калий и клетчатку. С другой стороны, излишнее употребление сливок и сливочного масла приводит к повышенному содержанию жиров и калорий в блюде. Это проблематично для тех, кто следит за фигурой.Ульяна БеликоваИнтегративный нутрициолог
Ингредиенты:
яйца куриные — 4 шт.;
тыква — 300 г;
моцарелла шарик большой — 1 шт.;
сыр — 80 г;
лук репчатый — 1 головка;
чеснок — 3 зубчика;
тимьян — 6 веточек;
оливковое масло на чесноке — 2 ст. л.;
перец черный свежемолотый — 1/4 ч. л.;
соль морская — 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
Тыкву почистить и нарезать небольшими кусочками. Чеснок почистить.
Выложить тыкву в небольшую форму для выпечки, слегка сбрызнуть оливковым маслом, добавить два зубчика чеснока, посолить, поперчить, посыпать половиной листьев тимьяна. Запекать в духовке под грилем 10 минут.
Лук почистить и мелко порубить.
Разогреть в сковороде одну ложку оливкового масла и обжарить лук.
Оставшийся зубчик чеснока раздавить плоской стороной ножа, мелко порубить, добавить в сковороду с луком и обжаривать еще 4-5 минут.
Сыр натереть на крупной терке.
Моцареллу нарезать небольшими кубиками.
Яйца разбить в глубокую миску, посолить, поперчить и перемешать вилкой.
Моцареллу, большую часть натертого сыра и обжаренный лук с чесноком добавить к яйцам и перемешать.
Форму достать из духовки, залить тыкву яичной массой, посыпать оставшимся натертым сыром и запекать под грилем еще 5-7 минут.
Готовую фриттату посыпать оставшимися листьями тимьяна.
Пищевая ценность порции:
калорийность — 345 ккал;
белки — 19 г;
жиры — 27 г;
углеводы — 11 г.
Рецепт на: 4 персоны.
Готовится: 25 минут.
Ингредиенты:
пшеничная мука — 400 г;
сливочное масло — 250 г;
яйца куриные — 3 шт.;
тыква — 900 г;
мед — по вкусу;
сливки (30%) — 200 мл;
корица — по вкусу;
ванилин — по вкусу;
соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Просеять муку и соль в глубокую миску. Добавить слегка взбитое яйцо и замесить тесто. Скатать его в шар, завернуть в пленку и положить в холодильник на 30-50 минут.
Очистить тыкву, удалить семена. Нарезать мякоть кубиками. Положить в кастрюлю с толстым дном или сотейник, добавить немного воды и тушить до мягкости и полного испарения жидкости. Блендером измельчить мякоть в однородную массу.
Раскатать тесто на слегка присыпанной мукой поверхности и застелить им круглую низкую форму диаметром около 25 см. Поверх теста положить лист бумаги для запекания и насыпать любую крупу. Это позволит коржу равномерно пропечься. Выпекать в течение 15 минут при 190 °С.
Выложить тыквенное пюре в глубокую миску, взбить с двумя яйцами, медом, сливками, пряностями и солью. Вылить смесь в форму с запеченным тестом.
Выпекать пирог 50-55 минут при 180 °С.
Пищевая ценность порции:
калорийность — 652 ккал;
белки — 10 г;
жиры — 37 г;
углеводы — 72 г.
Рецепт на: 8 персон.
Готовится: 2 часа.
Тесто для пирога содержит муку и сливочное масло. Это высококалорийные продукты, которые не очень полезны для здоровья. Важно умеренно употреблять пироги и соблюдать сбалансированное питание.Ульяна БеликоваИнтегративный нутрициолог
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