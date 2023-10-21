Блюда из тыквы: 5 простых и быстрых рецептов

Тыква — это овощ, который отличается ярким уникальным вкусом. Она — настоящий кладезь полезных веществ.

В этой статье мы расскажем про несколько интересных и вкусных рецептов блюд из тыквы, которые можно приготовить дома.

Что приготовить из тыквы

Салат из запеченной тыквы

Ингредиенты:

небольшая тыква — 300 г;

тонко нарезанная пармская ветчина — 200 г;

рукола — 4 горсти;

сыр твердый — 100 г;

очищенные семена подсолнечника — 100 г;

чеснок — 5 зубчиков;

масло оливковое — 6 ст. л.;

уксус бальзамический — 3 ст. л.;

семена кориандра — 1/2 ч. л.;

перец черный молотый — 1/2 ч. л.;

соль морская — 1/2 ч. л.

Фото www.istockphoto.com/vaaseenaa

Способ приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 180 °С. Чеснок почистить и мелко нарезать. Семечки поджарить на сухой сковороде. Тыкву почистить и порезать на небольшие куски. Сыр крупно натереть. Смешать соль, перец, кориандр, чеснок, одну ложку бальзамического уксуса и две ложки оливкового масла. Обвалять тыкву в этой смеси. Выпекать кусочки тыквы в разогретой духовке 25-30 минут до золотистого цвета. Оставшееся оливковое масло и бальзамический уксус смешать, добавить соль и перец. Выложить руколу на большое блюдо, полить заправку, сверху выложить ветчину и кусочки запеченной тыквы, посыпать натертым сыром и поджаренными семечками. Легко встряхнуть салат. Полить оставшейся заправкой.

Пищевая ценность порции:

калорийность — 658 ккал;

белки — 30 г;

жиры — 54 г;

углеводы — 14 г.

Рецепт на: 4 персоны.

Готовится: 45 минут.

Ленивые вареники с тыквой

Ингредиенты:

творог — 200 г;

яйца куриные — 1 шт.;

рисовая мука — 40 г;

пшеничная мука — 40 г;

сахар (можно использовать любой заменитель в пропорциях, указанных на упаковке) — 20 г;

тыква — 100 г.

Фото www.istockphoto.com/Vitalii Kholmohorov

Способ приготовления:

Заранее запечь тыкву. Блендером взбить до однородного состояния запеченную тыкву, творог и яйцо. Добавить сахар (или заменитель), щепотку соли и молотого мускатного ореха, оба вида муки. Замесить гладкое однородное тесто. Из готового теста сформировать колбаски, нарезать каждую на кусочки. Довести в кастрюле воду до кипения, опустить ленивые вареники и варить их около пяти минут.

Пищевая ценность порции:

калорийность — 294 ккал;

белки — 24 г;

жиры — 12 г;

углеводы — 47 г.

Рецепт на: 2 персоны.

Готовится: 20 минут.

Тыквенная каша

Ингредиенты:

тыква — 100 г;

вода — 25 мл;

рис — 25 г;

сливки — 75 мл;

сливочное масло — 1 ст. л.;

мед — 1-2 ч.л. (зависит от сладости тыквы);

соль — по вкусу;

миндальные лепестки/кедровые орехи — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/OlgaLepeshkina

Способ приготовления:

Тыкву нарезать кубиками. Засыпать промытый рис. Залить кипятком и томить 20 минут. Посолить, добавить мед. Добавить сливки и масло. Томить на слабом огне 5-7 минут.

Пищевая ценность порции:

калорийность — 154 ккал;

белки — 9 г;

жиры — 4 г;

углеводы — 24 г.

Рецепт на: 1 персону.

Готовится: 30 минут.

Фриттата с тыквой, моцареллой и тимьяном

Ингредиенты:

яйца куриные — 4 шт.;

тыква — 300 г;

моцарелла шарик большой — 1 шт.;

сыр — 80 г;

лук репчатый — 1 головка;

чеснок — 3 зубчика;

тимьян — 6 веточек;

оливковое масло на чесноке — 2 ст. л.;

перец черный свежемолотый — 1/4 ч. л.;

соль морская — 1/4 ч. л.

Фото www.istockphoto.com/Bartosz Luczak

Способ приготовления:

Тыкву почистить и нарезать небольшими кусочками. Чеснок почистить. Выложить тыкву в небольшую форму для выпечки, слегка сбрызнуть оливковым маслом, добавить два зубчика чеснока, посолить, поперчить, посыпать половиной листьев тимьяна. Запекать в духовке под грилем 10 минут. Лук почистить и мелко порубить. Разогреть в сковороде одну ложку оливкового масла и обжарить лук. Оставшийся зубчик чеснока раздавить плоской стороной ножа, мелко порубить, добавить в сковороду с луком и обжаривать еще 4-5 минут. Сыр натереть на крупной терке. Моцареллу нарезать небольшими кубиками. Яйца разбить в глубокую миску, посолить, поперчить и перемешать вилкой. Моцареллу, большую часть натертого сыра и обжаренный лук с чесноком добавить к яйцам и перемешать. Форму достать из духовки, залить тыкву яичной массой, посыпать оставшимся натертым сыром и запекать под грилем еще 5-7 минут. Готовую фриттату посыпать оставшимися листьями тимьяна.

Пищевая ценность порции:

калорийность — 345 ккал;

белки — 19 г;

жиры — 27 г;

углеводы — 11 г.

Рецепт на: 4 персоны.

Готовится: 25 минут.

Тыквенный пирог с корицей

Ингредиенты:

пшеничная мука — 400 г;

сливочное масло — 250 г;

яйца куриные — 3 шт.;

тыква — 900 г;

мед — по вкусу;

сливки (30%) — 200 мл;

корица — по вкусу;

ванилин — по вкусу;

соль — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/GMVozd

Способ приготовления:

Просеять муку и соль в глубокую миску. Добавить слегка взбитое яйцо и замесить тесто. Скатать его в шар, завернуть в пленку и положить в холодильник на 30-50 минут. Очистить тыкву, удалить семена. Нарезать мякоть кубиками. Положить в кастрюлю с толстым дном или сотейник, добавить немного воды и тушить до мягкости и полного испарения жидкости. Блендером измельчить мякоть в однородную массу. Раскатать тесто на слегка присыпанной мукой поверхности и застелить им круглую низкую форму диаметром около 25 см. Поверх теста положить лист бумаги для запекания и насыпать любую крупу. Это позволит коржу равномерно пропечься. Выпекать в течение 15 минут при 190 °С. Выложить тыквенное пюре в глубокую миску, взбить с двумя яйцами, медом, сливками, пряностями и солью. Вылить смесь в форму с запеченным тестом. Выпекать пирог 50-55 минут при 180 °С.

Пищевая ценность порции:

калорийность — 652 ккал;

белки — 10 г;

жиры — 37 г;

углеводы — 72 г.

Рецепт на: 8 персон.

Готовится: 2 часа.

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