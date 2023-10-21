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Сегодня, 07:00

Блюда из тыквы: 5 простых и быстрых рецептов

Анна Архипенко
Автор
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Тыква
Фото www.istockphoto.com/ASMR
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Тыква — это овощ, который отличается ярким уникальным вкусом. Она — настоящий кладезь полезных веществ.

Тыква содержит большое количество витамина А, который необходим для здоровья глаз и иммунной системы, витамина С, который укрепляет иммунитет, витамина E, который поддерживает здоровье кожи и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме этого, тыква содержит клетчатку, помогающую поддерживать нормальную работу пищеварительной системы.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

В этой статье мы расскажем про несколько интересных и вкусных рецептов блюд из тыквы, которые можно приготовить дома.

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Что приготовить из тыквы

Салат из запеченной тыквы

Ингредиенты:

  • небольшая тыква — 300 г;

  • тонко нарезанная пармская ветчина — 200 г;

  • рукола — 4 горсти;

  • сыр твердый — 100 г;

  • очищенные семена подсолнечника — 100 г;

  • чеснок — 5 зубчиков;

  • масло оливковое — 6 ст. л.;

  • уксус бальзамический — 3 ст. л.;

  • семена кориандра — 1/2 ч. л.;

  • перец черный молотый — 1/2 ч. л.;

  • соль морская — 1/2 ч. л.

Фото www.istockphoto.com/vaaseenaa

Способ приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 180 °С.

  2. Чеснок почистить и мелко нарезать.

  3. Семечки поджарить на сухой сковороде.

  4. Тыкву почистить и порезать на небольшие куски.

  5. Сыр крупно натереть.

  6. Смешать соль, перец, кориандр, чеснок, одну ложку бальзамического уксуса и две ложки оливкового масла. Обвалять тыкву в этой смеси.

  7. Выпекать кусочки тыквы в разогретой духовке 25-30 минут до золотистого цвета.

  8. Оставшееся оливковое масло и бальзамический уксус смешать, добавить соль и перец.

  9. Выложить руколу на большое блюдо, полить заправку, сверху выложить ветчину и кусочки запеченной тыквы, посыпать натертым сыром и поджаренными семечками.

  10. Легко встряхнуть салат. Полить оставшейся заправкой.

Эти ингредиенты положительно влияют на здоровье глаз и иммунную систему. Стоит отметить, что салат из руколы и тыквы может быть горьковатым на вкус, поэтому не всем он понравится.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Пищевая ценность порции:

  • калорийность — 658 ккал;

  • белки — 30 г;

  • жиры — 54 г;

  • углеводы — 14 г.

Рецепт на: 4 персоны.

Готовится: 45 минут.

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Ленивые вареники с тыквой

Ингредиенты:

  • творог — 200 г;

  • яйца куриные — 1 шт.;

  • рисовая мука — 40 г;

  • пшеничная мука — 40 г;

  • сахар (можно использовать любой заменитель в пропорциях, указанных на упаковке) — 20 г;

  • тыква — 100 г.

Фото www.istockphoto.com/Vitalii Kholmohorov

Способ приготовления:

  1. Заранее запечь тыкву.

  2. Блендером взбить до однородного состояния запеченную тыкву, творог и яйцо.

  3. Добавить сахар (или заменитель), щепотку соли и молотого мускатного ореха, оба вида муки.

  4. Замесить гладкое однородное тесто. Из готового теста сформировать колбаски, нарезать каждую на кусочки.

  5. Довести в кастрюле воду до кипения, опустить ленивые вареники и варить их около пяти минут.

Пищевая ценность порции:

  • калорийность — 294 ккал;

  • белки — 24 г;

  • жиры — 12 г;

  • углеводы — 47 г.

Рецепт на: 2 персоны.

Готовится: 20 минут.

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Тыквенная каша

Ингредиенты:

  • тыква — 100 г;

  • вода — 25 мл;

  • рис — 25 г;

  • сливки — 75 мл;

  • сливочное масло — 1 ст. л.;

  • мед — 1-2 ч.л. (зависит от сладости тыквы);

  • соль — по вкусу;

  • миндальные лепестки/кедровые орехи — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/OlgaLepeshkina

Способ приготовления:

  1. Тыкву нарезать кубиками. Засыпать промытый рис. Залить кипятком и томить 20 минут.

  2. Посолить, добавить мед.

  3. Добавить сливки и масло.

  4. Томить на слабом огне 5-7 минут.

Пищевая ценность порции:

  • калорийность — 154 ккал;

  • белки — 9 г;

  • жиры — 4 г;

  • углеводы — 24 г.

Рецепт на: 1 персону.

Готовится: 30 минут.

Нельзя однозначно сказать о пользе этого блюда. С одной стороны, тыква содержит витамин А, витамин С, калий и клетчатку. С другой стороны, излишнее употребление сливок и сливочного масла приводит к повышенному содержанию жиров и калорий в блюде. Это проблематично для тех, кто следит за фигурой.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
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Фриттата с тыквой, моцареллой и тимьяном

Ингредиенты:

  • яйца куриные — 4 шт.;

  • тыква — 300 г;

  • моцарелла шарик большой — 1 шт.;

  • сыр — 80 г;

  • лук репчатый — 1 головка;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • тимьян — 6 веточек;

  • оливковое масло на чесноке — 2 ст. л.;

  • перец черный свежемолотый — 1/4 ч. л.;

  • соль морская — 1/4 ч. л.

Фото www.istockphoto.com/Bartosz Luczak

Способ приготовления:

  1. Тыкву почистить и нарезать небольшими кусочками. Чеснок почистить.

  2. Выложить тыкву в небольшую форму для выпечки, слегка сбрызнуть оливковым маслом, добавить два зубчика чеснока, посолить, поперчить, посыпать половиной листьев тимьяна. Запекать в духовке под грилем 10 минут.

  3. Лук почистить и мелко порубить.

  4. Разогреть в сковороде одну ложку оливкового масла и обжарить лук.

  5. Оставшийся зубчик чеснока раздавить плоской стороной ножа, мелко порубить, добавить в сковороду с луком и обжаривать еще 4-5 минут.

  6. Сыр натереть на крупной терке.

  7. Моцареллу нарезать небольшими кубиками.

  8. Яйца разбить в глубокую миску, посолить, поперчить и перемешать вилкой.

  9. Моцареллу, большую часть натертого сыра и обжаренный лук с чесноком добавить к яйцам и перемешать.

  10. Форму достать из духовки, залить тыкву яичной массой, посыпать оставшимся натертым сыром и запекать под грилем еще 5-7 минут.

  11. Готовую фриттату посыпать оставшимися листьями тимьяна.

Пищевая ценность порции:

  • калорийность — 345 ккал;

  • белки — 19 г;

  • жиры — 27 г;

  • углеводы — 11 г.

Рецепт на: 4 персоны.

Готовится: 25 минут.

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Тыквенный пирог с корицей

Ингредиенты:

  • пшеничная мука — 400 г;

  • сливочное масло — 250 г;

  • яйца куриные — 3 шт.;

  • тыква — 900 г;

  • мед — по вкусу;

  • сливки (30%) — 200 мл;

  • корица — по вкусу;

  • ванилин — по вкусу;

  • соль — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/GMVozd

Способ приготовления:

  1. Просеять муку и соль в глубокую миску. Добавить слегка взбитое яйцо и замесить тесто. Скатать его в шар, завернуть в пленку и положить в холодильник на 30-50 минут.

  2. Очистить тыкву, удалить семена. Нарезать мякоть кубиками. Положить в кастрюлю с толстым дном или сотейник, добавить немного воды и тушить до мягкости и полного испарения жидкости. Блендером измельчить мякоть в однородную массу.

  3. Раскатать тесто на слегка присыпанной мукой поверхности и застелить им круглую низкую форму диаметром около 25 см. Поверх теста положить лист бумаги для запекания и насыпать любую крупу. Это позволит коржу равномерно пропечься. Выпекать в течение 15 минут при 190 °С.

  4. Выложить тыквенное пюре в глубокую миску, взбить с двумя яйцами, медом, сливками, пряностями и солью. Вылить смесь в форму с запеченным тестом.

  5. Выпекать пирог 50-55 минут при 180 °С.

Пищевая ценность порции:

  • калорийность — 652 ккал;

  • белки — 10 г;

  • жиры — 37 г;

  • углеводы — 72 г.

Рецепт на: 8 персон.

Готовится: 2 часа.

Тесто для пирога содержит муку и сливочное масло. Это высококалорийные продукты, которые не очень полезны для здоровья. Важно умеренно употреблять пироги и соблюдать сбалансированное питание.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

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