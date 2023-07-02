Абрикосовые косточки: польза и вред для организма

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Абрикос, персик и миндаль — близкие родственники. У персика съедобная мякоть и ядовитое ядро, у миндаля — ядовитая мякоть и съедобное ядро, у абрикоса можно есть все части. Ядра абрикосовых косточек легко купить или добыть самостоятельно из свежих плодов, компота или варенья. Их можно есть просто так, использовать в выпечке и косметологии.
О свойствах абрикосовых косточек рассказала нутрициолог Тамара Рау.
Ядра абрикосов достаточно калорийны: в 100 граммах продукта (примерно горсть из 30-40 штук) около 575 ккал. Соотношение питательных веществ:
|Название
|Количество на 100 г
|Белки
|22 г
|Углеводы
|25 г
|Жиры
|50 г
Абрикосовые косточки содержат витамины и минералы.
Ядра абрикосовых косточек, как и орехи, семечки и другие продукты с растительными жирами, содержат витамин Е. Также в продукте есть витамин А. Эти элементы относятся к антиоксидантам, то есть веществам, которые борются со свободными радикалами.
В ядрах абрикосовых косточек содержатся магний и калий. Первый поддерживает функционирование мышц и нервов, стабилизирует кровяное давление. Похожими свойствами обладает калий: он регулирует работу мышц и нормализует сердечный ритм.
Также в ядрах есть железо. Оно необходимо для кроветворения.
В состав продукта входят кальций и фосфор. От наличия кальция в организме зависит здоровье костей и зубов, в частности, их крепость. Фосфор влияет на правильное усвоение элемента.
Ядра содержат витамин В17, амигдалин. Это вещество состоит из двух молекул глюкозы, одной молекулы бензальдегида и одной молекулы синильной кислоты — сильнейшего яда. Амигдалин придает горечь во вкусе, такие ядра нельзя есть.
Считается, что витамин В17 способствует защите от раковых клеток, но его эффективность и безопасность не были полностью доказаны научными исследованиями.Тамара РауСемейный терапевтический нутрициолог
Витамин В17 следует принимать по назначению врача. Употребление абрикосовых косточек с целью насыщения организма амигдалином может быть опасным не только для здоровья, но и для жизни. При благополучном исходе отравление приведет к желудочно-кишечным расстройствам (диарее и тошноте). В худшем случае возможна смерть от паралича дыхательных путей (удушья). Это происходит из-за того, что гемоглобин крови связывается с синильной кислотой в очень прочное соединение, неспособное участвовать в кислородном обмене.
Первый признак серьезного отравления: багровый (малиновый) цвет лица и слизистых оболочек.
Важно знать, что при термической обработке амигдалин не разрушается, поэтому горькие ядра, извлеченные из абрикосового компота, не менее опасны, чем свежие.
Умеренное употребление ядер абрикосовых косточек помимо снижения риска отравления поможет сохранить рекомендуемую норму калорий. Детям достаточно одного или два в сутки.
Взрослым рекомендуется употреблять не более 5 косточек в день (до 20 грамм) и следить за общим потреблением цианида из различных источников пищи.Тамара РауСемейный терапевтический нутрициолог
Измельченные абрикосовые косточки в салате из свежих овощей, фруктов и зелени придадут салату хрустящую структуру и немного орехового вкуса.Тамара РауСемейный терапевтический нутрициолог
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Конфеты из сухофруктов могут заменить магазинные сладости.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Продукт используют не только в кулинарии, но и в косметологии. Например, масло из абрикосовых косточек увлажняет и питает кожу. Его можно добавлять в кремы, лосьоны или другие косметические средства перед применением.
В домашних условиях легко сделать скраб или пилинг. В покупных средствах используются собственно абрикосовые косточки, то есть древесная часть. Но измельченные в порошок сушеные ядра действуют ничуть не хуже.
Можно приготовить скраб полностью из пищевых продуктов. Например, смешать половину чайной ложки порошка абрикосовых ядер с 1 ст. л. сметаны или сливок, плавными круговыми движениями нанести на лицо, а затем смыть.
При покупке нужно обратить внимание на внешний вид ядер. Они должны быть без трещин и других повреждений, а также без плесени или гнили.
Заготавливая косточки самостоятельно из компотов или варенья, учитывайте дату производства этих продуктов: они должны храниться не более года, иначе употребление косточек и самого компота становится опасным.
При заготовке косточек из свежих абрикосов рекомендуется проверить хотя бы одно ядро на горечь. Хранить абрикосовые косточки нужно в сухом и прохладном месте.
Абрикосовые косточки нужно держать в герметичной упаковке или контейнере. Использовать их надо через 6 месяцев.Тамара РауСемейный терапевтический нутрициолог
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