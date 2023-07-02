Абрикосовые косточки: польза и вред для организма

Абрикос, персик и миндаль — близкие родственники. У персика съедобная мякоть и ядовитое ядро, у миндаля — ядовитая мякоть и съедобное ядро, у абрикоса можно есть все части. Ядра абрикосовых косточек легко купить или добыть самостоятельно из свежих плодов, компота или варенья. Их можно есть просто так, использовать в выпечке и косметологии.

О свойствах абрикосовых косточек рассказала нутрициолог Тамара Рау.

Калорийность и БЖУ абрикосовых косточек

Ядра абрикосов достаточно калорийны: в 100 граммах продукта (примерно горсть из 30-40 штук) около 575 ккал. Соотношение питательных веществ:

Название Количество на 100 г Белки 22 г Углеводы 25 г Жиры 50 г

Польза абрикосовых косточек

Абрикосовые косточки содержат витамины и минералы.

Фото istockphoto.com/Jasmina007

Антиоксидантные свойства

Ядра абрикосовых косточек, как и орехи, семечки и другие продукты с растительными жирами, содержат витамин Е. Также в продукте есть витамин А. Эти элементы относятся к антиоксидантам, то есть веществам, которые борются со свободными радикалами.

Польза для сердечно-сосудистой системы

В ядрах абрикосовых косточек содержатся магний и калий. Первый поддерживает функционирование мышц и нервов, стабилизирует кровяное давление. Похожими свойствами обладает калий: он регулирует работу мышц и нормализует сердечный ритм.

Также в ядрах есть железо. Оно необходимо для кроветворения.

Польза для костей

В состав продукта входят кальций и фосфор. От наличия кальция в организме зависит здоровье костей и зубов, в частности, их крепость. Фосфор влияет на правильное усвоение элемента.

Вред абрикосовых косточек

Ядра содержат витамин В17, амигдалин. Это вещество состоит из двух молекул глюкозы, одной молекулы бензальдегида и одной молекулы синильной кислоты — сильнейшего яда. Амигдалин придает горечь во вкусе, такие ядра нельзя есть.

Витамин В17 следует принимать по назначению врача. Употребление абрикосовых косточек с целью насыщения организма амигдалином может быть опасным не только для здоровья, но и для жизни. При благополучном исходе отравление приведет к желудочно-кишечным расстройствам (диарее и тошноте). В худшем случае возможна смерть от паралича дыхательных путей (удушья). Это происходит из-за того, что гемоглобин крови связывается с синильной кислотой в очень прочное соединение, неспособное участвовать в кислородном обмене.

Первый признак серьезного отравления: багровый (малиновый) цвет лица и слизистых оболочек.

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Важно знать, что при термической обработке амигдалин не разрушается, поэтому горькие ядра, извлеченные из абрикосового компота, не менее опасны, чем свежие.

Сколько можно съесть абрикосовых косточек в день

Умеренное употребление ядер абрикосовых косточек помимо снижения риска отравления поможет сохранить рекомендуемую норму калорий. Детям достаточно одного или два в сутки.

Вкусные рецепты с абрикосовой косточкой

Фруктово-овощной салат

Ингредиенты:

ядра абрикосовых косточек — 3-5 шт.;

3-5 шт.; морковь — 1 шт.;

груша — 1 шт.;

1 шт.; апельсин — 1 шт.;

1 шт.; салатные листья — 1 пучок.

Фото istockphoto.com/wmaster890

Способ приготовления:

Заблаговременно подготовьте ядра абрикосов: обдайте кипятком и замочите в воде на 5-6 часов. Выжмите сок из апельсина. Снимите кожицу с груши, мякоть нарежьте тонкими ломтиками и замочите в апельсиновом соке. Очистите морковь и нашинкуйте соломкой. Помойте салатные листья, порвите их руками. Измельчите абрикосовые ядра. Смешайте все ингредиенты, по желанию украсьте вялеными ягодами и подавайте.

ПП-конфеты с абрикосовыми косточками

Конфеты из сухофруктов могут заменить магазинные сладости.

Ингредиенты:

кокосовая стружка — 4 ст. л.;

абрикосовые косточки — 50 г;

50 г; финики — 50 г;

50 г; чернослив — 50 г;

50 г; курага — 50 г.

Фото istockphoto.com/Arx0nt

Способ приготовления:

Ядра обдайте кипятком, замочите на 5-6 часов, очистите от кожицы и хорошо высушите. Финики, чернослив и курагу замочите в горячей воде на 10 минут. Измельчите сухофрукты блендером. Сухие ядра абрикосовых косточек превратите в порошок и смешайте с сухофруктами. Сформируйте из полученной массы конфеты, обваляйте их в кокосовой стружке. При необходимости для большей вязкости можно добавить мед. Уберите конфеты в холодильник до полного застывания.

Абрикосовые косточки в косметологии

Продукт используют не только в кулинарии, но и в косметологии. Например, масло из абрикосовых косточек увлажняет и питает кожу. Его можно добавлять в кремы, лосьоны или другие косметические средства перед применением.

В домашних условиях легко сделать скраб или пилинг. В покупных средствах используются собственно абрикосовые косточки, то есть древесная часть. Но измельченные в порошок сушеные ядра действуют ничуть не хуже.

Можно приготовить скраб полностью из пищевых продуктов. Например, смешать половину чайной ложки порошка абрикосовых ядер с 1 ст. л. сметаны или сливок, плавными круговыми движениями нанести на лицо, а затем смыть.

Фото istockphoto.com/Madeleine_Steinbach

Как выбрать и хранить абрикосовые косточки

При покупке нужно обратить внимание на внешний вид ядер. Они должны быть без трещин и других повреждений, а также без плесени или гнили.

Заготавливая косточки самостоятельно из компотов или варенья, учитывайте дату производства этих продуктов: они должны храниться не более года, иначе употребление косточек и самого компота становится опасным.

При заготовке косточек из свежих абрикосов рекомендуется проверить хотя бы одно ядро на горечь. Хранить абрикосовые косточки нужно в сухом и прохладном месте.

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