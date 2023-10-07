Ананас: польза и вред для здоровья

Ананас — экзотический фрукт с яркой сочной мякотью и сладким ароматом. Он пользуется популярностью не только благодаря вкусу, но и из-за полезных свойств. Рассказываем, какую пользу и вред может принести ананас, а также как правильно выбрать и употреблять этот фрукт.

Ананас происходит из Бразилии и был известен жителям Карибского бассейна еще с XII-XVII веков. Они использовали ананас для приготовления лечебных средств и вина, а из его листьев делали ткани.

Ананас попал в Европу благодаря Христофору Колумбу, который описал его в своих записях как фрукт с невероятным вкусом, похожий на шишку. В России ананас стал доступным только в XVIII веке и использовался в основном для консервирования, тушения и приготовления других кулинарных блюд. Сегодня крупнейшие ананасовые плантации находятся на Гавайских островах, а основными поставщиками фрукта считаются Таиланд, Филиппины, Бразилия и Мексика.

Калорийность и БЖУ ананаса

Ананас — низкокалорийный фрукт, в 100 г которого содержится всего 52 ккал. Он богат витаминами группы В, витаминами С, Е, А, а также микроэлементами и минералами, такими как калий, магний, цинк, медь, селен и кальций.

В ананасе содержатся пищевые волокна, пектины, антиоксиданты, биофлавоноиды и растительные ферменты. Благодаря содержанию воды и низкой калорийности ананас — отличный выбор для людей, следящих за своей фигурой и здоровьем.

Фото istockphoto.com/eclipse_images

Польза ананаса

Ананас — это не только сладкий и освежающий, но и полезный для здоровья фрукт.

Укрепляет иммунную систему

Ананас богат витамином С, который помогает укрепить иммунную систему и бороться с простудой и инфекциями.

Помогает пищеварению

Фермент бромелайн, который есть в ананасе, расщепляет белки и облегчает пищеварение.

Снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний

Ананас содержит пищевые волокна, калий и витамин С — это хорошее дополнение к здоровой диете при заболеваниях сердца. Клетчатка помогает снизить уровень холестерина, а калий регулирует давление.

Улучшает здоровье глаз

Ананас является хорошим источником антиоксидантов, особенно бета-каротина, который имеет решающее значение для поддержания здоровья глаз.

Вред ананаса

Хотя ананас обладает многочисленными преимуществами для здоровья, он также имеет потенциальные побочные эффекты.

У некоторых людей может быть аллергия на ананас. Она проявляется такими симптомами, как зуд, крапивница или отек. Важно соблюдать осторожность, если у вас аллергия на другие тропические фрукты.

Кроме того, ананас имеет высокую кислотность из-за большого содержания бромелайна. Чрезмерное потребление может привести к язвам или раздражению во рту.

Хотя бромелайн помогает пищеварению у большинства, некоторые могут испытывать дискомфорт и даже столкнуться с расстройством желудка, если есть анасас в избытке.

Ананас в косметологии

Ананас используют в средствах по уходу за кожей и волосами, поскольку эти фрукты богаты антиоксидантами, которые способствуют сиянию кожи.

Ананас также содержит ферменты, которые помогают удалить омертвевшие клетки кожи и уменьшить появление черных точек.

Фото istockphoto.com/LightStock

Кроме того, фрукт обладает противовоспалительными свойствами. Он содержит природные соединения, которые успокаивают воспаление, уменьшают покраснение, отек и раздражение.

Кроме того, ананас содержит бромелайн, мощный фермент, который помогает улучшить здоровье кожи. Фермент известен способностью уменьшать шрамы и следы от прыщей, видимость темных пятен и выравнивать тон кожи.

Вкусные блюда с ананасом

Ананасовая сальса

Ингредиенты:

ананас, нарезанный кубиками, — 2 чашки;

красный лук, нарезанный кубиками, — 1/2 стакана;

перец холопеньо, очищенный от семян, — 1 шт.;

свежая нарезанная кинза — 1/4 стакана;

лайм — 1 шт.;

соль — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

В миске смешайте нарезанный кубиками ананас, красный лук, перец халапеньо и нарезанную кинзу. Выжмите на смесь сок лайма и посыпьте солью. Тщательно перемешайте. Подавайте ананасовую сальсу в качестве освежающей начинки к мясу на гриле, тако или как соус к чипсам из тортильи.

Жареная курица терияки с ананасами

Ингредиенты:

куриные грудки без костей и кожи — 4 шт.;

ананасовый сок — 1 стакан;

соевый соус — 1/4 стакана;

мед — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

свежий тертый имбирь — 1 ч. л.;

ананас — 4 ломтика.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

В миске смешайте ананасовый сок, соевый соус, мед, чеснок и имбирь, чтобы приготовить маринад терияки. Поместите куриные грудки в закрывающийся полиэтиленовый пакет и залейте их маринадом. Маринуйте в холодильнике минимум час или оставьте на ночь для более яркого вкуса. Разогрейте гриль до среднесильного огня. Жарьте куриные грудки примерно по 6-8 минут с каждой стороны или до тех пор, пока они не будут полностью готовы и не выделится прозрачный сок. В течение последних нескольких минут приготовления на гриле положите ломтики ананаса на гриль и готовьте, пока они слегка не обуглятся. Подавайте курицу терияки с жареными ломтиками ананаса.

Как выбрать ананас

При выборе ананаса обратите внимание на его внешний вид. Хороший ананас должен быть сочным и светло-желтого цвета с зелеными листьями. Избегайте ананасов с пятнами, слишком мягких или твердых, а также тех, которые имеют неприятный запах.

Выбирайте ананас с зелеными листьями, которые легко отделяются от плода.

Как хранить ананас

Храните ананас целиком: если ананас не полностью созрел, можно хранить его при комнатной температуре. Чтобы ускорить процесс созревания, можете поместить ананас в бумажный пакет.

Охладите нарезанный ананас: если вы уже нарезали фрукт, переложите кусочки в герметичный контейнер или пакет с застежкой-молнией и поставьте в холодильник. Разрезанный ананас можно хранить в холодильнике максимум 3-4 дня.

Слишком долгое хранение может повлиять на вкус и текстуру фрукта, поэтому лучше съесть его как можно скорее.

Популярные вопросы

Можно ли есть ананасы каждый день

Умеренное потребление ананаса в рамках сбалансированной диеты, как правило, безопасно для большинства людей. Однако употребление большого количества может привести к проблемам с пищеварением из-за высокой кислотности фрукта. Важно прислушиваться к своему организму и есть ананас в умеренных количествах.

Что самое полезное в ананасе

Одним из самых полезных свойств ананаса является высокое содержание витамина С. Он играет решающую роль в поддержке иммунной системы, выработке коллагена и укреплении защитных функций организма. Кроме того, ананас содержит необходимые питательные вещества и антиоксиданты, которые способствуют общему здоровью и благополучию.

Фото istockphoto.com/ASMR

Можно ли есть ананас с утра на голодный желудок

Употребление ананаса утром натощак подходит не всем. Кислотность и высокое содержание клетчатки могут вызвать дискомфорт или проблемы с пищеварением у людей с чувствительным желудком. Рекомендуется есть ананас вместе с другими продуктами.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!