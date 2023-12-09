Артишок: польза и вред для здоровья

Артишок — это многолетнее травянистое растение из семейства астровых. Споры о его происхождении до сих пор не утихают. Одни ученые считают его родиной западную часть Средиземноморья, а другие уверены, что овощ пришел к нам из Азии.
Изначально его применяли как лекарственное растение, а потом стали использовать в пищу. Первыми это сделали древние египтяне. Но особое распространение овощ получил в Древнем Риме, там его считали особенным деликатесом.
Известно, что в Россию артишок попал при Петре I. По специальному указу императора его привезли из Голландии.
Сегодня лидер по производству артишоков — Италия. На ее долю приходится более 40% всего мирового экспорта.
Удивительно, но ближайшая родственница артишока — это обычная астра. Своим экзотическим видом овощ вызывает недоумение у многих. Обычный человек при виде странного «ежика» не подозревает о его необычайной пользе.
В 100 г сырого артишока содержится 28 ккал, в вареном виде — 53 ккал.
Пищевая ценность на 100 г продукта:
белки — 1,2 г;
жиры — 0,1 г;
углеводы — 6,0 г.
Артишок очень древнее растение, о целебных свойствах которого стало известно еще пять тысяч лет назад. Его активно использовали врачеватели Древнего Египта и Древней Греции. Свежими плодами лечили цингу, ревматизм, заболевания печени, сердца, снимали отеки.
Кроме того, артишок очень богат витаминами: В4 (холин), Е, А, В5, В6, К, В1, В2, В9, С. Содержит фосфор, цинк, магний, калий, натрий, кальций.
За счет высокого содержания полезных веществ и клетчатки овощ полезен для работы ЖКТ, печени, мочевыделительной системы. Помимо этого, он защищает клетки от воздействия свободных радикалов, препятствует старению и развитию многих заболеваний, в том числе онкологии.
В артишоке содержится большое количество антиоксидантов, которые снижают риск развития рака молочной железы.
Кроме того, ежедневное употребление овоща в сыром виде регулирует кровообращение в малом тазу, что уменьшает вероятность возникновения воспалительных заболеваний репродуктивной системы.
В средневековой Европе артишок разрешали употреблять только мужчинам для «продолжительной любви». Однако овощ — это не только мощный афродизиак.
Различные антиоксиданты в составе растения препятствуют образованию рака предстательной железы у мужчин после 45 лет.
Кроме того, артишок — это отличное средство в борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которым больше всего подвержена сильная половина человечества.
Артишок — это отличный источник витамина В9, который способствует обновлению клеток и стимулирует рост у детей.
Также овощ активно борется с кожными проблемами — устраняет угревую сыпь, нейродермит, заеды у ребенка и зуд.
Артишок содержит полифенол, который стимулирует выработку желчи. Поэтому овощ опасен для людей с холециститом или нарушением работы желчевыводящих путей.
При заболеваниях почек тоже лучше воздержаться от употребления продукта.
Не забывайте про индивидуальную непереносимость. Если не уверены в отсутствии аллергии, употребляйте овощ небольшими порциями.
Кроме того, детям до шести лет нельзя давать артишоки. Также следует отказаться от продукта во время грудного вскармливания.
Не стоит употреблять в пищу артишоки людям с низким или нестабильным артериальным давлением и с острыми заболеваниями ЖКТ.
Благодаря полезным веществам в составе артишок активно применяют в медицине. Он обладает рядом фармакологических свойств:
оказывает желчегонное действие;
регенерирует клетки печени;
снижает уровень жирных кислот и холестерина;
имеет мочегонное действие.
На основе артишока производят его экстракт. Этот препарат обладает желчегонным, мочегонным, гепатопротекторным и гиполипидемическим эффектом.
Экстракт артишока также:
улучшает работу кишечника;
снимает мышечные спазмы;
способствует разрушению камней в почках;
восстанавливает организм после интоксикации, включая алкоголь.
Экстракт артишока рекомендуется принимать как биологически активную добавку при отеках, вздутиях, тяжести в животе, сбоях в работе печени и лишнем весе.
Не занимайтесь самолечением! Перед употреблением препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.
Ингредиенты:
артишоки — 2 кг;
лимон — 1 шт.;
белый хлеб — 50 г;
чеснок — 2 зубчика;
петрушка — 2 стебля;
оливковое масло — 2 ст. л.;
соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Разрезать лимон пополам, из одной части выдавить в миску сок и смешать с небольшим количеством воды. От другой части отрезать небольшую дольку.
У артишоков удалить ножки и грубые крайние листья, у оставшихся листочков обрезать кончики.
Разрезать артишоки вдоль пополам или на четыре части, удалить сердцевину.
Овощ полить соком оставшейся половины лимона, а после опустить в лимонную воду.
Оставить артишоки в лимонном маринаде на 15 минут. После достать их и поместить в глубокую кастрюлю.
Добавить оставшийся ломтик лимона, крошки хлеба, оливковое масло, мелко нарезанный чеснок и петрушку.
Влить небольшое количество воды, она должна немного покрывать артишоки.
Добавить щепотку соли и хорошо перемешать.
Довести до кипения, после убавить огонь до среднего, накрыть крышкой и варить еще 45 минут. Артишоки должны стать мягкими.
Блюдо следует подавать сразу.
Ингредиенты:
артишоки — 8 шт.;
лимон — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
петрушка — 1 пучок;
оливковое масло — 1/2 стакана;
свежая мята, соль, молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Очистить артишоки от листьев, оставить только белые листочки в середине. Стебли обрезать на 5 см снизу.
В воду добавить сок лимона и опустить туда овощ.
Измельчить петрушку, мяту и чеснок, добавить оливковое масло, соль, перец и тщательно все перемешать.
Раскрыть листья артишоков и аккуратно полить сердцевину 3/4 соуса, снова их закрыть.
Артишоки головками вниз поместить в глубокую сковороду так, чтобы во время готовки они не перевернулись.
Сверху залить оставшимся соусом и добавить воду. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне около часа (до выкипания воды).
Подавать блюдо можно и холодным, и горячим.
При покупке артишока следует обратить внимание на несколько моментов:
соцветие должно быть упругим и тяжелым, а внешние лепестки мясистыми;
влаги на соцветии быть не должно (даже в минимальном количестве);
свежий и спелый овощ может быть только зеленого цвета, пятна или сухие листья свидетельствуют о перезрелости или поражении заболеваниями;
листья не должны быть раскрыты, а должны плотно прилегать к соцветию;
артишоки не обладают ароматом, поэтому при ощущении посторонних запахов лучше отказаться от покупки.
Если выбираете артишоки в контейнерах, то будьте особенно внимательны. Часто недобросовестные продавцы пытаются скрыть сгнившие или высохшие соцветия.
Хранить артишок следует в холодильнике, но недолго. Овощ лучше приготовить или съесть в сыром виде сразу после покупки. При длительном хранении он теряет полезные свойства и вкус.
Хранить артишоки вне холодильника можно не более недели. Замораживать продукт не рекомендуется.