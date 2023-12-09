Артишок: польза и вред для здоровья

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Артишок — это многолетнее травянистое растение из семейства астровых. Споры о его происхождении до сих пор не утихают. Одни ученые считают его родиной западную часть Средиземноморья, а другие уверены, что овощ пришел к нам из Азии.

Изначально его применяли как лекарственное растение, а потом стали использовать в пищу. Первыми это сделали древние египтяне. Но особое распространение овощ получил в Древнем Риме, там его считали особенным деликатесом.

Известно, что в Россию артишок попал при Петре I. По специальному указу императора его привезли из Голландии.

Сегодня лидер по производству артишоков — Италия. На ее долю приходится более 40% всего мирового экспорта.

Калорийность и БЖУ артишока

Удивительно, но ближайшая родственница артишока — это обычная астра. Своим экзотическим видом овощ вызывает недоумение у многих. Обычный человек при виде странного «ежика» не подозревает о его необычайной пользе.

Фото barmalini/istockphoto.com

В 100 г сырого артишока содержится 28 ккал, в вареном виде — 53 ккал.

Пищевая ценность на 100 г продукта:

белки — 1,2 г;

жиры — 0,1 г;

углеводы — 6,0 г.

Польза артишока

Артишок очень древнее растение, о целебных свойствах которого стало известно еще пять тысяч лет назад. Его активно использовали врачеватели Древнего Египта и Древней Греции. Свежими плодами лечили цингу, ревматизм, заболевания печени, сердца, снимали отеки.

Кроме того, артишок очень богат витаминами: В4 (холин), Е, А, В5, В6, К, В1, В2, В9, С. Содержит фосфор, цинк, магний, калий, натрий, кальций.

За счет высокого содержания полезных веществ и клетчатки овощ полезен для работы ЖКТ, печени, мочевыделительной системы. Помимо этого, он защищает клетки от воздействия свободных радикалов, препятствует старению и развитию многих заболеваний, в том числе онкологии.

Польза для женщин

В артишоке содержится большое количество антиоксидантов, которые снижают риск развития рака молочной железы.

Кроме того, ежедневное употребление овоща в сыром виде регулирует кровообращение в малом тазу, что уменьшает вероятность возникновения воспалительных заболеваний репродуктивной системы.

Польза для мужчин

В средневековой Европе артишок разрешали употреблять только мужчинам для «продолжительной любви». Однако овощ — это не только мощный афродизиак.

Кроме того, артишок — это отличное средство в борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которым больше всего подвержена сильная половина человечества.

Польза для детей

Артишок — это отличный источник витамина В9, который способствует обновлению клеток и стимулирует рост у детей.

Фото LauriPatterson/istockphoto.com

Также овощ активно борется с кожными проблемами — устраняет угревую сыпь, нейродермит, заеды у ребенка и зуд.

Вред артишока

Артишок содержит полифенол, который стимулирует выработку желчи. Поэтому овощ опасен для людей с холециститом или нарушением работы желчевыводящих путей.

При заболеваниях почек тоже лучше воздержаться от употребления продукта.

Кроме того, детям до шести лет нельзя давать артишоки. Также следует отказаться от продукта во время грудного вскармливания.

Не стоит употреблять в пищу артишоки людям с низким или нестабильным артериальным давлением и с острыми заболеваниями ЖКТ.

Артишок в медицине

Благодаря полезным веществам в составе артишок активно применяют в медицине. Он обладает рядом фармакологических свойств:

оказывает желчегонное действие;

регенерирует клетки печени;

снижает уровень жирных кислот и холестерина;

имеет мочегонное действие.

На основе артишока производят его экстракт. Этот препарат обладает желчегонным, мочегонным, гепатопротекторным и гиполипидемическим эффектом.

Экстракт артишока также:

улучшает работу кишечника;

снимает мышечные спазмы;

способствует разрушению камней в почках;

восстанавливает организм после интоксикации, включая алкоголь.

Экстракт артишока рекомендуется принимать как биологически активную добавку при отеках, вздутиях, тяжести в животе, сбоях в работе печени и лишнем весе.

Не занимайтесь самолечением! Перед употреблением препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Вкусные рецепты с артишоком

Артишоки в соусе

Ингредиенты:

артишоки — 2 кг;

лимон — 1 шт.;

белый хлеб — 50 г;

чеснок — 2 зубчика;

петрушка — 2 стебля;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Фото JackF/istockphoto.com

Способ приготовления:

Разрезать лимон пополам, из одной части выдавить в миску сок и смешать с небольшим количеством воды. От другой части отрезать небольшую дольку. У артишоков удалить ножки и грубые крайние листья, у оставшихся листочков обрезать кончики. Разрезать артишоки вдоль пополам или на четыре части, удалить сердцевину. Овощ полить соком оставшейся половины лимона, а после опустить в лимонную воду. Оставить артишоки в лимонном маринаде на 15 минут. После достать их и поместить в глубокую кастрюлю. Добавить оставшийся ломтик лимона, крошки хлеба, оливковое масло, мелко нарезанный чеснок и петрушку. Влить небольшое количество воды, она должна немного покрывать артишоки. Добавить щепотку соли и хорошо перемешать. Довести до кипения, после убавить огонь до среднего, накрыть крышкой и варить еще 45 минут. Артишоки должны стать мягкими. Блюдо следует подавать сразу.

Артишоки по-римски

Ингредиенты:

артишоки — 8 шт.;

лимон — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

петрушка — 1 пучок;

оливковое масло — 1/2 стакана;

свежая мята, соль, молотый перец — по вкусу.

Фото plastic_buddha/istockphoto.com

Способ приготовления:

Очистить артишоки от листьев, оставить только белые листочки в середине. Стебли обрезать на 5 см снизу. В воду добавить сок лимона и опустить туда овощ. Измельчить петрушку, мяту и чеснок, добавить оливковое масло, соль, перец и тщательно все перемешать. Раскрыть листья артишоков и аккуратно полить сердцевину 3/4 соуса, снова их закрыть. Артишоки головками вниз поместить в глубокую сковороду так, чтобы во время готовки они не перевернулись. Сверху залить оставшимся соусом и добавить воду. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне около часа (до выкипания воды). Подавать блюдо можно и холодным, и горячим.

Как выбрать артишок

При покупке артишока следует обратить внимание на несколько моментов:

соцветие должно быть упругим и тяжелым, а внешние лепестки мясистыми;

влаги на соцветии быть не должно (даже в минимальном количестве);

свежий и спелый овощ может быть только зеленого цвета, пятна или сухие листья свидетельствуют о перезрелости или поражении заболеваниями;

листья не должны быть раскрыты, а должны плотно прилегать к соцветию;

артишоки не обладают ароматом, поэтому при ощущении посторонних запахов лучше отказаться от покупки.

Как хранить артишок

Хранить артишок следует в холодильнике, но недолго. Овощ лучше приготовить или съесть в сыром виде сразу после покупки. При длительном хранении он теряет полезные свойства и вкус.