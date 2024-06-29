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Авокадо: чем полезен, кому нельзя есть — рецепты с авокадо
Питание и еда

Сегодня, 09:00

6 мин.

Что будет, если есть авокадо каждый день: рассказывает нутрициолог

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Свежий авокадо на столе
Фото tashka2000/istockphoto.com
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Авокадо — это настоящее сокровище в мире фруктов. Он богат полезными нутриентами и добавляет блюдам мягкость и нежность. Однако не все, что полезно и приятно на вкус, может благоприятно сказаться на здоровье, если есть продукт в чрезмерных количествах.

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Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк разобрались, что будет с организмом, если есть авокадо каждый день, а также какие имеются противопоказания.

Польза авокадо

Авокадо известен своей кремовой текстурой и маслянистым вкусом. Содержит огромное количество полезных микроэлементов:

  • магний. В авокадо присутствует около 6% суточной нормы вещества. Магний участвует в энергетическом обмене, влияет на здоровье костей и нервной системы;

  • марганец. В фрукте содержится порядка 7% от суточной нормы марганца. Микроэлемент участвует в формировании костной ткани, регулирует уровень сахара в крови;

  • калий. В половине авокадо его содержится больше, чем в банане среднего размера: 487 мг против 422 мг соответственно. Калий оказывает положительное влияние на работу сердца и состояние мышц, регулирует артериальное давление;

  • медь. 100 г авокадо может восполнить 21% от дневной нормы меди. Вещество участвует в синтезе коллагена, эластина и гемоглобина.

Авокадо на столе
Фото ASMR/istockphoto.com

Кроме того, в составе авокадо целый ряд витаминов, необходимых для нормальной работы организма:

  • витамин С. Укрепляет иммунитет, участвует в синтезе коллагена;

  • витамины группы В (B2, B3, B5, B6 и B9). Участвуют в обмене веществ, образовании красных кровяных телец, положительно влияют на работу нервной системы и другие важные процессы;

  • витамин Е. Замедляет процессы старения, защищает клетки от повреждений, поддерживает здоровье кожи;

  • витамин К. Необходим для свертываемости крови и укрепления костей.

Также авокадо содержит клетчатку. На 100 г фрукта приходится 7 г клетчатки, из которой 70% растворимая и 30% нерастворимая. Клетчатка способствует улучшению пищеварения, участвует в регуляции уровня сахара в крови, дарит чувство сытости на долгое время.

Кроме того, авокадо славится высоким содержанием мононенасыщенных жиров, лютеина и зеаксантина. Последние защищают сетчатку от повреждений.

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Что будет, если есть авокадо каждый день

Укрепляет иммунитет

Авокадо содержит огромное количество мощных антиоксидантов, которые помогают организму бороться с воспалениями и улучшают иммунитет.

Снижает вес

Благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров и клетчатки авокадо входит в список почти всех диет. Эти вещества ускоряют метаболизм, вызывают чувство насыщения при меньшем потреблении калорий.

Свежий авокадо на столе
Фото tashka2000/istockphoto.com

Кроме того, у фрукта низкий гликемический индекс — показатель скорости, с которой углеводы усваиваются организмом. Чем они ниже, тем лучше.

Улучшает зрение

В авокадо в большом количестве содержатся лютеин и зеаксантин. Нутриенты помогают в борьбе с дегенерацией желтого пятна — основной причиной потери зрения.

Важно учитывать, что лютеин и зеаксантин усваиваются организмом только в составе продуктов питания. БАДы и прочие добавки здесь бессильны.

Положительно влияет на кожу и волосы

Те же самые лютеин и зеаксантин, содержащиеся в авокадо, защищают клетки от повреждений ультрафиолетами. Известно, что УФ-лучи приводят к преждевременному старению кожи, негативно сказываются на здоровье волос — делают их тусклыми и безжизненными.

Кроме того, фрукт содержит 20% от дневной нормы витамина Е, который часто используется в косметологии. Именно он обезвреживает свободные радикалы, которые деформируют ткани.

Улучшает настроение

Благодаря высокому содержанию витаминов и минералов регулярное употребление авокадо может улучшить настроение. Организм получает комплекс полезных веществ, слаженно работает, что не мешает ему полноценно вырабатывать гормон счастья — серотонин.

Женщина держит половинки авокадо
Фото eclipse_images/istockphoto.com

В результате человек испытывает прилив энергии, счастья, заряжается положительными эмоциями на весь день.

Снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

В авокадо содержится огромное количество калия, который регулирует водный баланс и оказывает положительное воздействие на кровяное давление. Так, фрукт даже способен предотвращать остеопороз.

Кроме того, мононенасыщенные жиры и клетчатка, присутствующие в фрукте, улучшают здоровье сердца. Так, одно из исследований показало, что две или более порции авокадо в неделю снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 16%.

Уменьшает риск развития некоторых форм онкологии

Половина авокадо содержит 19 мг глутатиона, что в несколько раз больше, чем в других фруктах. Вещество состоит из трех аминокислот (глутаминовой кислоты, цистеина и глицина) и играет особую роль в детоксикации организма, снижении окислительного стресса и риска развития рака.

Сколько авокадо можно есть в день

Авокадо обладает неоспоримым преимуществом, однако есть его нужно в разумных количествах, чтобы не нанести вред организму.

Фрукт следует включать в рацион в умеренных количествах — половина среднего плода в день. Важно понимать, что это довольно калорийный продукт — 230 ккал на один фрукт и 20 г жиров.

Сендвич с авокадо
Фото Rouzes/istockphoto.com

Кому нельзя есть авокадо

Несмотря на всю пользу авокадо, есть его можно не всем. Есть ряд противопоказаний:

  • индивидуальная непереносимость;

  • аллергия;

  • заболевания почек и печени;

  • прием препаратов, разжижающих кровь;

  • лишний вес и повышенный аппетит одновременно.

Ни в коем случае нельзя есть кожуру и косточку авокадо. Они очень токсичны.

Рецепты полезных блюд с авокадо

Паштет из авокадо с яйцом

Ингредиенты:

  • авокадо — 1/2 шт.;

  • яйцо — 2 шт.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • йогурт натуральный — 5-6 ст.л.;

  • соль, перец — по вкусу;

  • зелень — 1/2 пучка.

Паштет из авокадо.
Фото KVLADIMIRV/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Яйца сварить вкрутую. Белок отделить от желтка. Натереть белок на терке.

  2. Авокадо отделить от косточки и размять вилкой.

  3. В кашицу из авокадо добавить желток и тоже его размять, тщательно перемешать.

  4. Зубчики чеснока раздавить, мелко нарезать.

  5. К пюре из авокадо и желтка добавить белок, йогурт, чеснок, соль, перец и мелко нарезанную зелень.

  6. Подавать блюдо лучше с тостами из цельнозернового хлеба.

Смузи из авокадо

Ингредиенты:

  • авокадо — 1/2 шт.;

  • банан — 1 шт.;

  • шпинат — 2 небольшие горсти;

  • минеральная вода — 2 чашки;

  • мед (по желанию) — 1 ст. л.

Смузи из авокадо
Фото viennetta/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Авокадо и банан очистить, разрезать на небольшие части и поместить в блендер.

  2. Добавить воду и шпинат, все тщательно перемешать до однородной массы.

  3. По желанию влить жидкий мед, чтобы сделать смузи сладким.

  4. Пить смузи лучше по утрам, чтобы зарядиться бодростью.

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Советы и рекомендации
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