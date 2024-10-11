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Балканский завтрак: чем опасна модная диета — польза и вред
Питание и еда

Сегодня, 19:00

3 мин.

Балканский завтрак: почему нутрициологи против нового фуд-тренда

Татьяна Пищева
Автор
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Балканский завтрак
Фото Anton Dobrea, iStock
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В последнее время в сети активно распространяется новый фуд-тренд — балканский завтрак. Вместе с нутрициологом разобрались, в чем его суть, почему он подходит не всем и как его усовершенствовать.

Что такое балканский завтрак

Балканский завтрак получил свое название от полуострова Балканы, так как он состоит из продуктов, которые входят в привычный рацион жителей этой местности. На тарелку (или доску для сервировки блюд) выкладывают большой кусок белого хлеба, помидоры, болгарский перец и сыр фета. Иногда завтрак дополняют беконом или прошутто и поливают оливковым маслом (или добавляют оливки).

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Поклонники балканского завтрака утверждают, что у этого приема пищи есть сразу несколько важных преимуществ. По их словам, он не только полезен, но и экономит время и силы. Приготовить его можно быстро. Кроме того, после него почти не нужно мыть посуду. Однако специалисты по правильному питанию бьют тревогу: такая экономия времени может негативно сказаться на здоровье.

Женщина завтракает.
Фото bojanstory, iStock

Вред балканского завтрака

Беспокойство у нутрициологов такой завтрак вызывает, прежде всего, высоким содержанием жиров. В составе фета, оливковое масло, бекон и прошутто. Во всех этих продуктах содержится много жиров, поэтому их частое употребление несет в себе серьезные риски для здоровья.

Некоторые варианты балканского завтрака могут содержать много насыщенных жиров, особенно если в него входят жирные сыры и мясные продукты. Это может повышать уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

К тому же такой завтрак получается очень соленым.

Мясные изделия и сыры часто содержат много соли, что может способствовать повышению артериального давления и другим проблемам со здоровьем.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Овощи тоже рекомендуется отложить до обеда или ужина. Дело в том, что в них содержится много кислот. И это может негативно сказаться на здоровье. Утром в желудке и так повышена кислотность, а овощи ее только увеличат. Также употребление большого количества свежих помидоров и перцев натощак может быть чревато проблемами с ЖКТ.

Что касается хлеба, то для балканского завтрака чаще всего используют обычный из переработанной белой муки. Он обладает очень высоким гликемическим индексом — то есть при его употреблении сахар в крови резко повышается. Из-за этого происходит интенсивный выброс инсулина, что в долгосрочной перспективе приводит к целому ряду проблем. Начиная с быстрого наступления чувства голода и заканчивая серьезными заболеваниями глаз, почек и нервной системы.

Закуска с сыром фета
Фото kabVisio, iStock

Как сделать балканский завтрак полезнее

  • Замените белый хлеб на цельнозерновой.

  • Снизьте количество жиров.

Используйте нежирные сорта сыра (например, адыгейский или сулугуни) и мяса (например, куриную грудку или индейку).
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

  • Включите источники белка (например, дополните завтрак омлетом или вареными яйцами).

  • Ограничьте использование соли, заменяя ее травами и специями для придания продуктам более яркого вкуса.

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