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Базилик: польза и вред для организма человека, калорийность и как выбрать
Питание и еда

Сегодня, 06:00

6 мин.

Базилик: польза и вред для организма

Татьяна Пищева
Автор
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник
Бутылки эфирного масла с листьями базилика
Фото 5second/www.istockphoto.com
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С греческого слово «базилик» переводится как «царская трава». Раньше его использовали для лечения знатных особ. Родина базилика — Азия. По легенде, в Европу его завезли воины Александра Македонского, вернувшиеся из азиатских походов. Сейчас базилик — одна из излюбленных пряностей в европейской кухне. Вместе с экспертом расскажем о его пользе и использовании в кулинарии.

Калорийность и БЖУ базилика

В 100 г базилика содержится 23 ккал.

  • белков — 3 г;

  • жиров — 1 г;

  • углеводов — 1 г.

Польза базилика

Для детей

Базилик рекомендуется вводить в рацион ребенка не раньше двух лет. Нужно начинать с небольших доз, чтобы исключить развитие аллергии.

Растение имеет важное свойство: оно улучшает аппетит. Базилик также приносит пользу пищеварению, предотвращая газообразование.

В базилике содержится большое количество клетчатки, которая работает в кишечнике, как «щетка», нормализуя его работу.
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник

Для женщин

В базилике содержится эвгенол. Это вещество обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами. Его часто используют в косметических средствах, чтобы бороться с угрями и прыщами.

Кроме того, базилик известен болеутоляющими свойствами, поэтому будет эффективен против неприятных ощущений во время менструации.

Базилик листья
Фото elenaleonova/www.istockphoto.com

Для мужчин

Базилик защищает организм от онкологии, в частности от рака простаты.

В базилике содержится большое количество биофлавоноидов — органических соединений, которые имеют противораковые свойства.
Анастасия Костомаха
Нутрициолог, травник

Также считается, что базилик повышает либидо.

Вред базилика

Людям, которые переболели коронавирусом или имеют склонность к тромбообразованию, а также девушкам, которые принимают оральные контрацептивы, нужно быть особенно осторожными с базиликом в больших количествах. Эта трава содержит много витамина К, который способствует свертыванию крови.

Базилик в косметологии

Перед использованием любых средств лучше проконсультироваться со специалистом.

Средство для роста волос

Мелко нарежьте три веточки базилика и три веточки розмарина. Залейте литром кипятка. Дайте настояться час. Процеженным настоем смачивайте кожу головы после мытья. Такое средство глубокое питает и увлажняет волосы, способствует их росту.

Противовоспалительный лосьон для лица

Возьмите половину столовой ложки измельченных листьев базилика и залейте ее половиной стакана кипятка. Настаивайте раствор, пока вода полностью не остынет. Смочите настоем ватный диск и протирайте им лицо каждый вечер. Воспаления на коже уменьшатся.

Фото deepblue4you/www.istockphoto.com

Маска против воспалений

Измельчите базилик до пастообразного состояния с помощью блендера или кофемолки. Разведите водой до нужной консистенции. Нанесите на проблемные участки кожи на 10-20 минут. Умойтесь теплой водой. Такое средство тоже эффективно справляется с воспалениями на коже.

Вкусные рецепты с базиликом

Капрезе с базиликом

Ингредиенты:

  • помидоры черри — 10 шт.;

  • моцарелла — 10 шариков;

  • базилик — 2 веточки;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • соль и свежемолотый перец — по вкусу

Фото MARIIA VASILEVA/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Базилик тщательно промыть, отсоединить листочки от стебельков.

  2. При желании базилик нарезать на небольшие полосочки.

  3. Помидоры и моцареллу нарезать, выложить в порционный салатник.

  4. Аккуратно положить базилик, добавить приправу и полить маслом.

Томатный соус к мясным блюдам с базиликом

Ингредиенты:

  • спелые помидоры — 500 г;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • оливковое масло — 30 мл;

  • базилик — большой пучок.

Фото fcafotodigital/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Сделать надрезы на помидорах и обдать их кипятком, чтобы шкурка легко отделилась от сочной мякоти.

  2. В сковороде нагреть масло и обжарить давленый чеснок до золотистого цвета, затем добавить помидоры.

  3. Тушить до состояния соуса.

  4. Снять с плиты, добавить специи и остудить.

  5. Базилик мелко нарезать и пересыпать в уже остывший соус.

  6. Далее пропустить его через мясорубку или взбить блендером.

  7. В холодильнике соус будет храниться 3-4 дня в закрытом контейнере.

Как выбрать базилик

Выбирайте базилик с листьями без пятен или признаков увядания. Стебли должны быть упругими и недряблыми, а листья — свежими. Базилик должен иметь сильный аромат. Чем сильнее он пахнет, тем свежее.

Как хранить базилик

Как хранить свежий базилик

Поместите стебли базилика в стакан с водой. Помните, что растению нужно обеспечить доступ к воздуху, иначе оно может начать плесневеть. Поставьте стакан в теплое место, но не на прямое солнце.

Если вы хотите сохранить базилик на несколько дней, то положите его в пластиковый пакет или контейнер и храните в холодильнике.

Как хранить сушеный базилик

В таком виде базилик хранится несколько лет. Засушить можно двумя способами:

  • Воздушное сушение

Закрепите стебли базилика вместе и подвесьте их в сухом, теплом и вентилируемом месте. Через несколько дней листья будут полностью сухими.

Фото Animaflora/www.istockphoto.com

  • Сушка в духовке

Если хотите ускорить процесс, то можете высушить базилик в духовке при низкой температуре (около 40-50°C) в течение нескольких часов.

Популярные вопросы
Почему базилик горчит
Базилик обладает таким вкусом из-за присутствия определенных химических соединений, таких как эвгенол и метилхавикол. Горечь может варьироваться в зависимости от сорта растения, условий выращивания и способа приготовления.
Можно ли базилик беременным
По этому вопросу нет точных научно доказанных данных. Некоторые источники утверждают, что базилик вызывает повышенный тонус матки, что может стать причиной выкидыша или преждевременных родов. Однако для такого эффекта необходимо будет съесть большое количество растения.
В чем разница между зеленым и фиолетовым базиликом
Зеленый базилик обычно обладает сладковатым ароматом с легкой пряной ноткой. А фиолетовый базилик имеет более пряный запах с нотками гвоздики.
Фиолетовый базилик также может содержать некоторые дополнительные компоненты, такие как антоцианы. Именно они придают ему темный цвет и обеспечивают дополнительные антиоксидантные свойства.
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