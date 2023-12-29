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Безалкогольные напитки на Новый год, рецепты вкусных коктейлей
Питание и еда

Сегодня, 13:00

4 мин.

6 рецептов безалкогольных коктейлей на Новый год

Мария Сальникова
Алена Денисова
Нутрициолог
Фруктовые коктейли.
Фото Mustafa Bugra Celik/www.istockphoto.com
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Если в новый год хочется войти с трезвым рассудком (во всех смыслах), то выручат моктейли — безалкогольные коктейли. Нутрициолог Алена Денисова поделилась лучшими рецептами таких напитков.

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Слоеный фруктовый коктейль

Ингредиенты:

  • апельсины — 2 шт.;

  • персик — 1 шт.;

  • вишня (свежая или замороженная) — 1 стакан;

  • ананас свежий — 300 г;

  • лед — по вкусу.

Слоеный фруктовый коктейль
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Подготовить все фрукты: промыть, очистить от кожуры, срезать все лишнее, удалить косточки.

  2. Поставить в прохладное место бокалы.

  3. Порезать на кусочки персик и измельчить его блендером до состояния пюре.

  4. Выжать с помощью соковыжималки сок из апельсинов, слить его в отдельную емкость.

  5. Выжать с помощью соковыжималки сок из ананаса, слить его в отдельную емкость.

  6. Собрать коктейль: выложить в бокалы слой персикового пюре, добавить ананасовый сок, сверху положить вишню, добавить апельсиновый сок и выложить лед.

  7. Украсить можно долькой ананаса и вишенкой.

Кофейный коктейль

Ингредиенты:

  • свежесваренный крепкий зерновой кофе — 50 мл;

  • сахарный сироп — 30 мл;

  • бананы — 2 шт.;

  • ваниль — 1 стручок;

  • измельченный миндаль — 30 г;

  • лед — по вкусу.

Банановый коктейль
Фото Svetlana-Cherruty/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Сварить кофе из свежемолотых зерен, налить в чашку.

  2. Добавить сахарный сироп и по половинке стручка ванили.

  3. Через 10 минут убрать ваниль.

  4. Поставить кофе в холодильник на 30 минут.

  5. Очистить и нарезать кусочками банан.

  6. Взбить блендером охлажденный кофе с миндалем и бананом.

  7. Добавить лед.

  8. При желании можно украсить бананами, нанизанными на шпажку, и листьями мяты. Сверху можно посыпать какао.

Смузи «Пина колада»

Ингредиенты:

  • ананас (свежий или консервированный с сиропом) — 1 стакан;

  • банан — 1 шт.;

  • молоко кокосовое — 240 мл;

  • стружка кокосовая — 1 ст. л.;

  • сироп фруктовый или мед — по вкусу.

Пина колада
Фото Roxiller/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Предварительно заморозить порезанные ананас и банан.

  2. При желании можно украсить бокал: смазать наружный ободок тонким слоем меда или сиропа и окунуть в тарелку с кокосовой стружкой.

  3. Кусочки замороженных ананаса и банана залить кокосовым молоком, довести до пюреобразного состояния с помощью блендера.

  4. Добавить сироп. Затем необходимо смешать коктейль до однородной массы.

  5. Перелить готовый коктейль в бокалы.

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«Сливочное пиво»

Ингредиенты:

  • сливки жирностью 20% — 50 мл;

  • пломбир — 100 г;

  • ириски — 10 шт.;

  • корица — 5 г;

  • газированная вода — 100 мл.

Вкусный коктейль
Фото mitchellpictures/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Сложить в сотейник ириски, сливки и корицу.

  2. Нагревать массу, пока ириски полностью не расплавятся.

  3. Немного остудить.

  4. Взбить мороженое блендером.

  5. Через 10-15 минут добавить в мороженое сливочную массу и газированную воду.

  6. При желании коктейль можно украсить взбитыми сливками или фруктовым топпингом. Можно добавить декор в виде шарика пломбира.

Ягодный лимонад с кардамоном

Ингредиенты:

  • свежие или замороженные ягоды — 1 кг;

  • лимон — половинка;

  • сахар — половина стакана;

  • кардамон молотый — на кончике ножа;

  • газированная вода — 0,5 л;

  • лед — по вкусу.

Вкусный коктейль
Фото Waqar Hussain/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Ягоды промыть, порезать, смешать с сахаром, лимонным соком и кардамоном.

  2. Оставить ягоды на 1-2 часа в холодном месте.

  3. Добавить газированную воду.

  4. Разлить коктейль вместе с измельченными ягодами по бокалам, добавить кусочки льда.

  5. При желании украсить лимоном.

Американский лимонад

Ингредиенты:

  • малиновый сироп — 30 мл;

  • ананасовый компот — 50 мл;

  • лимонный сок — 20 мл;

  • апельсиновый сок — 50 мл;

  • содовая вода — 150 мл;

  • лимон — 30 г;

  • лед — по вкусу.

Цитрусовый коктейль
Фото bhofack2/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. В высокий стакан положить несколько кубиков льда.

  2. Добавить малиновый сироп, ананасовый компот, апельсиновый и лимонный соки.

  3. Налить содовую.

  4. Нарезать лимон дольками, украсить им стакан.

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