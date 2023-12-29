6 рецептов безалкогольных коктейлей на Новый год

Сегодня, 13:00
Если в новый год хочется войти с трезвым рассудком (во всех смыслах), то выручат моктейли — безалкогольные коктейли. Нутрициолог Алена Денисова поделилась лучшими рецептами таких напитков.
Ингредиенты:
апельсины — 2 шт.;
персик — 1 шт.;
вишня (свежая или замороженная) — 1 стакан;
ананас свежий — 300 г;
лед — по вкусу.
Способ приготовления:
Подготовить все фрукты: промыть, очистить от кожуры, срезать все лишнее, удалить косточки.
Поставить в прохладное место бокалы.
Порезать на кусочки персик и измельчить его блендером до состояния пюре.
Выжать с помощью соковыжималки сок из апельсинов, слить его в отдельную емкость.
Выжать с помощью соковыжималки сок из ананаса, слить его в отдельную емкость.
Собрать коктейль: выложить в бокалы слой персикового пюре, добавить ананасовый сок, сверху положить вишню, добавить апельсиновый сок и выложить лед.
Украсить можно долькой ананаса и вишенкой.
Ингредиенты:
свежесваренный крепкий зерновой кофе — 50 мл;
сахарный сироп — 30 мл;
бананы — 2 шт.;
ваниль — 1 стручок;
измельченный миндаль — 30 г;
лед — по вкусу.
Способ приготовления:
Сварить кофе из свежемолотых зерен, налить в чашку.
Добавить сахарный сироп и по половинке стручка ванили.
Через 10 минут убрать ваниль.
Поставить кофе в холодильник на 30 минут.
Очистить и нарезать кусочками банан.
Взбить блендером охлажденный кофе с миндалем и бананом.
Добавить лед.
При желании можно украсить бананами, нанизанными на шпажку, и листьями мяты. Сверху можно посыпать какао.
Ингредиенты:
ананас (свежий или консервированный с сиропом) — 1 стакан;
банан — 1 шт.;
молоко кокосовое — 240 мл;
стружка кокосовая — 1 ст. л.;
сироп фруктовый или мед — по вкусу.
Способ приготовления:
Предварительно заморозить порезанные ананас и банан.
При желании можно украсить бокал: смазать наружный ободок тонким слоем меда или сиропа и окунуть в тарелку с кокосовой стружкой.
Кусочки замороженных ананаса и банана залить кокосовым молоком, довести до пюреобразного состояния с помощью блендера.
Добавить сироп. Затем необходимо смешать коктейль до однородной массы.
Перелить готовый коктейль в бокалы.
Ингредиенты:
сливки жирностью 20% — 50 мл;
пломбир — 100 г;
ириски — 10 шт.;
корица — 5 г;
газированная вода — 100 мл.
Способ приготовления:
Сложить в сотейник ириски, сливки и корицу.
Нагревать массу, пока ириски полностью не расплавятся.
Немного остудить.
Взбить мороженое блендером.
Через 10-15 минут добавить в мороженое сливочную массу и газированную воду.
При желании коктейль можно украсить взбитыми сливками или фруктовым топпингом. Можно добавить декор в виде шарика пломбира.
Ингредиенты:
свежие или замороженные ягоды — 1 кг;
лимон — половинка;
сахар — половина стакана;
кардамон молотый — на кончике ножа;
газированная вода — 0,5 л;
лед — по вкусу.
Способ приготовления:
Ягоды промыть, порезать, смешать с сахаром, лимонным соком и кардамоном.
Оставить ягоды на 1-2 часа в холодном месте.
Добавить газированную воду.
Разлить коктейль вместе с измельченными ягодами по бокалам, добавить кусочки льда.
При желании украсить лимоном.
Ингредиенты:
малиновый сироп — 30 мл;
ананасовый компот — 50 мл;
лимонный сок — 20 мл;
апельсиновый сок — 50 мл;
содовая вода — 150 мл;
лимон — 30 г;
лед — по вкусу.
Способ приготовления:
В высокий стакан положить несколько кубиков льда.
Добавить малиновый сироп, ананасовый компот, апельсиновый и лимонный соки.
Налить содовую.
Нарезать лимон дольками, украсить им стакан.