6 ностальгических рецептов, которые вернут вас в детство

У многих приятные воспоминания из детства — садика, школы, бабушкиного домика в деревне — связаны с конкретной едой. Ничего удивительного в этом нет — так работает ассоциативная память. Именно из-за нее настроение некоторым может поднять, казалось бы, обычный компот или каша на завтрак.

Вместе с блогером и ресторанным обозревателем Анастасией Морозовой собрали шесть ностальгических рецептов, которые перенесут вас в беззаботные времена.

Жидкая овсяная каша «Геркулес»

С нее почти у всех начинался завтрак в детском саду.

Ингредиенты:

хлопья овсяные — 145 г;

вода — 330 мл;

молоко — 490 мл;

соль — 3 г;

сахар — 20 г;

масло сливочное — 30 г.

Фото istockphoto.com/Linda Raymond

Способ приготовления:

В кастрюлю наливаем молоко и воду. Кипятим на умеренном огне, следим, чтобы как в мультике не было: «У вас молоко убежало». В кипящую жидкость насыпаем овсяные хлопья «Геркулес», перемешиваем и варим на умеренном огне до готовности, это около восьми минут. В конце добавляем соль, сахар и кусочек сливочного масла.

Школьный омлет

Какое-то особое блюдо, он всегда был пышным и с необычным вкусом, который дома редко удастся повторить, но мы попробуем!

Ингредиенты:

молоко — 250 мл;

куриное яйцо — 5 шт.;

масло сливочное — 10 г;

соль, перец — по вкусу.

Фото Freepik

Способ приготовления:

Смешиваем яйца с молоком, солим, перчим. Взбивать не нужно! Запекать омлет будем в духовке, для этого понадобится форма из жаростойкого стекла. Смазываем ее маслом, выливаем яичную массу. Готовим в духовке при 190 градусах. Важно во время приготовления не открывать дверцу, чтобы омлет не опустился. Готовое блюдо оставить в выключенной духовке на 10 минут. Перед подачей порезать.

Молочный суп с вермишелью

Самое ностальгическое первое блюдо. В идеале использовать вермишель «Паутинка».

Ингредиенты:

молоко — 0,5 л;

вермишель — 80 г;

сахар — 1,5 ст. л.;

соль — щепотка;

сливочное масло — 30 г.

Фото Freepik/azerbaijan_stockers

Способ приготовления:

В кастрюлю выливаем молоко и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и всыпаем в жидкость соль с сахаром. Добавляем вермишель, перемешиваем, на интенсивном огне доводим суп до кипения. Уменьшаем огонь и продолжаем варить, периодически помешивая, до тех пор, пока макароны не будут готовы. Они не должны развариться, можно оставить их слегка альденте, чтобы при надкусывании имели текстуру. В готовый суп добавить масло, перемешать и дать настояться несколько минут.

Котлеты из школьной столовой

Идеально заходят с пюрешкой.

Ингредиенты:

свинина с жирком — 220 г;

говядина — 320 г;

лук — 1 шт.;

холодная вода — 250 мл;

панировочные сухари — 130 г;

соль, специи, перец — по вкусу.

Фото Freepik/timolina

Способ приготовления:

Мясо измельчаем в мясорубке, добавляем мелко нарезанный лук, соль, перец и специи. Высыпаем в смесь панировочные сухари. Вливаем немного воды. В итоге должна получиться мягкая и однородная масса. Жидкой она не должна быть. Готовый фарш ставим в холодильник на 40 минут. После лепим котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях и обжариваем с каждой стороны по 5-7 минут. Готово!

Макароны по-флотски

До сих пор любимейшее второе блюдо у многих представителей мужской половины.

Ингредиенты:

макароны — 200 г;

лук — 160 г;

масло подсолнечное — 1 ст. л.;

мясо — 300 г;

вода — 70 мл;

соль, перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Iuri Gagarin

Способ приготовления:

Лук нарезаем и обжариваем на растительном масле. Мясо отвариваем до полной готовности. Измельчаем через мясорубку — только такая текстура позволит сохранить ощущение классического вкуса макарон по-флотски. Варим макароны в подсоленной воде. Варим по времени, указанному на упаковке, у разного вида макарон оно может отличаться. К готовым макаронам добавляем лук с мясом. Все тщательно перемешиваем, даем постоять несколько минут.

Компот из сухофруктов по ГОСТу

Ингредиенты:

вода — 2 л;

сахар — 120 г;

сушеные яблоки — 3/4 стакана;

курага — 50 г;

чернослив — 50 г;

изюм — 50 г.

Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Способ приготовления:

Доводим воду до кипения и добавляем сахар. Сушеные яблоки добавляем в кипящую жидкость, уменьшаем огонь и варим 10 минут. Затем добавляем чернослив и курагу, варим еще пять минут. В конце высыпаем изюм и варим на слабом огне еще 10 минут. Выключаем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и даем компоту настояться минимум час.

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