6 ностальгических рецептов, которые вернут вас в детство

У многих приятные воспоминания из детства — садика, школы, бабушкиного домика в деревне — связаны с конкретной едой. Ничего удивительного в этом нет — так работает ассоциативная память. Именно из-за нее настроение некоторым может поднять, казалось бы, обычный компот или каша на завтрак.
Вместе с блогером и ресторанным обозревателем Анастасией Морозовой собрали шесть ностальгических рецептов, которые перенесут вас в беззаботные времена.
Жидкая овсяная каша «Геркулес»
С нее почти у всех начинался завтрак в детском саду.
Ингредиенты:
- хлопья овсяные — 145 г;
- вода — 330 мл;
- молоко — 490 мл;
- соль — 3 г;
- сахар — 20 г;
- масло сливочное — 30 г.
Фото istockphoto.com/Linda Raymond
Способ приготовления:
- В кастрюлю наливаем молоко и воду. Кипятим на умеренном огне, следим, чтобы как в мультике не было: «У вас молоко убежало».
- В кипящую жидкость насыпаем овсяные хлопья «Геркулес», перемешиваем и варим на умеренном огне до готовности, это около восьми минут.
- В конце добавляем соль, сахар и кусочек сливочного масла.
Школьный омлет
Какое-то особое блюдо, он всегда был пышным и с необычным вкусом, который дома редко удастся повторить, но мы попробуем!
Ингредиенты:
- молоко — 250 мл;
- куриное яйцо — 5 шт.;
- масло сливочное — 10 г;
- соль, перец — по вкусу.
Фото Freepik
Способ приготовления:
- Смешиваем яйца с молоком, солим, перчим. Взбивать не нужно!
- Запекать омлет будем в духовке, для этого понадобится форма из жаростойкого стекла. Смазываем ее маслом, выливаем яичную массу.
- Готовим в духовке при 190 градусах. Важно во время приготовления не открывать дверцу, чтобы омлет не опустился.
- Готовое блюдо оставить в выключенной духовке на 10 минут. Перед подачей порезать.
Молочный суп с вермишелью
Самое ностальгическое первое блюдо. В идеале использовать вермишель «Паутинка».
Ингредиенты:
- молоко — 0,5 л;
- вермишель — 80 г;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- соль — щепотка;
- сливочное масло — 30 г.
Фото Freepik/azerbaijan_stockers
Способ приготовления:
- В кастрюлю выливаем молоко и доводим до кипения. Уменьшаем огонь и всыпаем в жидкость соль с сахаром.
- Добавляем вермишель, перемешиваем, на интенсивном огне доводим суп до кипения.
- Уменьшаем огонь и продолжаем варить, периодически помешивая, до тех пор, пока макароны не будут готовы.
- Они не должны развариться, можно оставить их слегка альденте, чтобы при надкусывании имели текстуру.
- В готовый суп добавить масло, перемешать и дать настояться несколько минут.
Котлеты из школьной столовой
Идеально заходят с пюрешкой.
Ингредиенты:
- свинина с жирком — 220 г;
- говядина — 320 г;
- лук — 1 шт.;
- холодная вода — 250 мл;
- панировочные сухари — 130 г;
- соль, специи, перец — по вкусу.
Фото Freepik/timolina
Способ приготовления:
- Мясо измельчаем в мясорубке, добавляем мелко нарезанный лук, соль, перец и специи.
- Высыпаем в смесь панировочные сухари. Вливаем немного воды. В итоге должна получиться мягкая и однородная масса. Жидкой она не должна быть.
- Готовый фарш ставим в холодильник на 40 минут. После лепим котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях и обжариваем с каждой стороны по 5-7 минут. Готово!
Макароны по-флотски
До сих пор любимейшее второе блюдо у многих представителей мужской половины.
Ингредиенты:
- макароны — 200 г;
- лук — 160 г;
- масло подсолнечное — 1 ст. л.;
- мясо — 300 г;
- вода — 70 мл;
- соль, перец — по вкусу.
Фото istockphoto.com/Iuri Gagarin
Способ приготовления:
- Лук нарезаем и обжариваем на растительном масле.
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Мясо отвариваем до полной готовности. Измельчаем через мясорубку — только такая текстура позволит сохранить ощущение классического вкуса макарон по-флотски.
- Варим макароны в подсоленной воде. Варим по времени, указанному на упаковке, у разного вида макарон оно может отличаться.
- К готовым макаронам добавляем лук с мясом. Все тщательно перемешиваем, даем постоять несколько минут.
Компот из сухофруктов по ГОСТу
Ингредиенты:
- вода — 2 л;
- сахар — 120 г;
- сушеные яблоки — 3/4 стакана;
- курага — 50 г;
- чернослив — 50 г;
- изюм — 50 г.
Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska
Способ приготовления:
- Доводим воду до кипения и добавляем сахар.
- Сушеные яблоки добавляем в кипящую жидкость, уменьшаем огонь и варим 10 минут.
- Затем добавляем чернослив и курагу, варим еще пять минут.
- В конце высыпаем изюм и варим на слабом огне еще 10 минут.
- Выключаем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и даем компоту настояться минимум час.
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