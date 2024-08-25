Что приготовить из сосисок: 5 быстрых рецептов от нутрициолога

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Переработанные промышленные продукты, такие, как колбасные изделия, разумеется, не могут быть основой здорового питания, но иногда их можно включить в свой рацион. Особенно, если очень хочется. Поделились несколькими рецептами с сосисками.
К счастью, на российском рынке сейчас есть много сосисок с неплохим составом. Рассказываем, на что обратить внимание при выборе идеального продукта и какое меню можно составить с ним.
Идеальные сосиски должны быть изготовлены из мяса или птицы, а также соли, перца и специй. Однако найти изделия с подобным составом на прилавках обычных магазинов сегодня достаточно сложно. Производители часто используют консерванты и другие добавки, чтобы увеличить сроки хранения и вкусовые характеристики. Иногда также добавляют сыр и овощи, орехи, поэтому при выборе не стоит обязательно искать продукты с маркировкой ТУ или ГОСТ.
Ярко-розовый цвет — признак большого количества красителей, а темно-розовый — консервантов в составе. Стоит заметить, что говядина имеет более насыщенный оттенок, чем свинина.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Сосиски и сельдерей нарезать кусочками, лук — кольцами, помидоры черри — половинками, морковь нарезать соломкой.
Сосиски слегка обжарить на сухой сковороде.
Сложить все компоненты в миску, заправить маслом и специями, подать на листьях салата.
Ингредиенты:
вода — 3 л;
сосиски — 300 г;
зеленый горошек замороженный — 200 г;
лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
помидор — 1 шт.;
болгарский перец — 1 шт.;
стручковая фасоль — 2 горсти;
мангольд — 1 горсть;
топленое сливочное или оливковое масло — 1 ст.л.;
соль, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
Овощи и сосиски нарезать кубиком.
В сковороде на масле обжарить нарезанные кубиком лук, морковь и болгарский перец.
Воду в кастрюле довести до кипения, положить в кипящую воду горошек и зажарку, варить пять минут.
Добавить сосиски, мангольд, оставшиеся овощи и специи и варить еще семь минут.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Овощи нарезать крупными кусками, выложить в форму для запекания
Добавить к овощам сосиски, паприку и масло, посолить, поперчить.
Отправить в духовку при 180 градусах на 45 минут.
Ингредиенты:
цветная капуста — 100 г;
краснокочанная капуста — 100 г;
белокочанная капуста — 200 г;
сосиски — 3 шт.;
морковь — 1 шт.;
лук — 1 шт.;
пассата — 1,5 ст. л.;
чеснок — 2 зубчика;
вода — 150 мл;
лавровый лист — 1 шт.;
оливковое масло — 2 ст.л.;
специи, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Капусту нашинковать, лук нарезать кубиком, морковь натереть на терке.
Сосиски обжарить, добавить лук, морковь и капусту, обжарить пять минут.
Добавить специи, чеснок, воду и пассату, тушить 40 минут на медленном огне.
Если вы не смогли найти в магазине сосиски с хорошим составом, то их можно сделать их самостоятельно
Ингредиенты:
филе индейки — 400 г;
морковь — 1 шт.;
кабачок — 100 г;
топленое масло — 1 ст.л.;
яйцо — 1 шт.
Способ приготовления:
Все ингредиенты пробить в блендере, добавить зелень, специи.
Выложить в форму и приготовить на пару 20 минут.
Если формы нет, сформировать из массы колбаски, обернуть в пищевую пленку и сварить в кипящей воде или заморозить.