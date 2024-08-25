Что приготовить из сосисок: 5 быстрых рецептов от нутрициолога

Переработанные промышленные продукты, такие, как колбасные изделия, разумеется, не могут быть основой здорового питания, но иногда их можно включить в свой рацион. Особенно, если очень хочется. Поделились несколькими рецептами с сосисками.

Как выбрать сосиски

К счастью, на российском рынке сейчас есть много сосисок с неплохим составом. Рассказываем, на что обратить внимание при выборе идеального продукта и какое меню можно составить с ним.

Состав

Идеальные сосиски должны быть изготовлены из мяса или птицы, а также соли, перца и специй. Однако найти изделия с подобным составом на прилавках обычных магазинов сегодня достаточно сложно. Производители часто используют консерванты и другие добавки, чтобы увеличить сроки хранения и вкусовые характеристики. Иногда также добавляют сыр и овощи, орехи, поэтому при выборе не стоит обязательно искать продукты с маркировкой ТУ или ГОСТ.

Фото istockphoto.com/sergeyryzhov

Срок годности

в натуральной, искусственной или целлофановой оболочке — 4-5 суток;

в полиамидной барьерной оболочке — до 15 суток;

упакованные вакуумом — до 30 суток.

Цвет

Ярко-розовый цвет — признак большого количества красителей, а темно-розовый — консервантов в составе. Стоит заметить, что говядина имеет более насыщенный оттенок, чем свинина.

Что приготовить из сосисок: лучшие рецепты

Салат с помидорами, сельдереем и сосисками

Ингредиенты:

сосиски — 5 шт.;

сельдерей — 1 шт.;

красный лук — 1/2 луковицы;

помидоры черри — 150 г;

морковь — 1/3 шт.;

листовой салат — 1/2 пучка;

оливковое масло, соль, перец — по вкусу.

Фото Paul Mayall, Global Look Press

Способ приготовления:

Сосиски и сельдерей нарезать кусочками, лук — кольцами, помидоры черри — половинками, морковь нарезать соломкой. Сосиски слегка обжарить на сухой сковороде. Сложить все компоненты в миску, заправить маслом и специями, подать на листьях салата.

Суп с сосисками, овощами и мангольдом

Ингредиенты:

вода — 3 л;

сосиски — 300 г;

зеленый горошек замороженный — 200 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

стручковая фасоль — 2 горсти;

мангольд — 1 горсть;

топленое сливочное или оливковое масло — 1 ст.л.;

соль, специи — по вкусу.

Фото istockphoto.com/EzumeImages

Способ приготовления:

Овощи и сосиски нарезать кубиком. В сковороде на масле обжарить нарезанные кубиком лук, морковь и болгарский перец. Воду в кастрюле довести до кипения, положить в кипящую воду горошек и зажарку, варить пять минут. Добавить сосиски, мангольд, оставшиеся овощи и специи и варить еще семь минут.

Овощное рагу с сосисками

Ингредиенты:

картофель — 4 шт.;

баклажан — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сельдерей — 1 стебель;

лук — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

кабачок — 1 шт.;

сосиски — 300 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

паприка — 1 ст. л.;

соль, специи — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Christian-Fischer

Способ приготовления:

Овощи нарезать крупными кусками, выложить в форму для запекания Добавить к овощам сосиски, паприку и масло, посолить, поперчить. Отправить в духовку при 180 градусах на 45 минут.

Капуста с сосисками

Ингредиенты:

цветная капуста — 100 г;

краснокочанная капуста — 100 г;

белокочанная капуста — 200 г;

сосиски — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

пассата — 1,5 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

вода — 150 мл;

лавровый лист — 1 шт.;

оливковое масло — 2 ст.л.;

специи, соль — по вкусу.

Фото istockphoto.com/udra

Способ приготовления:

Капусту нашинковать, лук нарезать кубиком, морковь натереть на терке. Сосиски обжарить, добавить лук, морковь и капусту, обжарить пять минут. Добавить специи, чеснок, воду и пассату, тушить 40 минут на медленном огне.

Овощные сосиски

Если вы не смогли найти в магазине сосиски с хорошим составом, то их можно сделать их самостоятельно

Ингредиенты:

филе индейки — 400 г;

морковь — 1 шт.;

кабачок — 100 г;

топленое масло — 1 ст.л.;

яйцо — 1 шт.

Фото istockphoto.com/dourleak

Способ приготовления: