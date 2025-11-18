Что приготовить из болгарского перца: 7 рецептов

Болгарский перец нынешнего урожая еще можно найти в продаже. Сезонные овощи считаются более полезными, потому что их не так активно обрабатывают химией. А значит, сейчас самое время готовить и есть блюда из перца. Этот овощ хорош не только с фаршем и рисом, как многие привыкли думать. Рассказываем о блюдах из перца вместе с кулинаром Светланой Бахлиной.
Суп из болгарского перца и тыквы
Ингредиенты:
- тыква очищенная — 800 г;
- болгарский перец — 1,5 шт.;
- репчатый лук — 1 головка;
- морковь —1 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль, тимьян, копченая паприка — по вкусу.
Фото Anastasija Trofimova, iStock
Способ приготовления:
- Очистить морковь и лук, из перца удалить семена.
- Нарезать тыкву и перец кубиками, лук — полукольцами, морковь — небольшими брусками.
- Сложить все овощи в кастрюлю, добавить масло, соль и приправы.
- На умеренном огне обжаривать 15 минут под приоткрытой крышкой до мягкости.
- Добавить воду (так, чтобы она покрывала овощи на пару сантиметров), тушить 9-10 минут.
- Снять массу с огня и измельчить блендером.
- Разлить суп по тарелкам и подавать с сухариками.
Яйцо кокот с болгарским перцем и сыром
Ингредиенты:
- яйцо куриное — 1 шт.;
- болгарский перец — 2 шт.;
- бекон — 30 г;
- твердый сыр — 30 г;
- сливки средней жирности — 30 мл;
- соль, мускатный орех, базилик — по вкусу.
Фото Galina Tolochko, iStock
Способ приготовления:
- Бекон и перец нарезать небольшими кусочками, смешать со сливками, солью и мускатным орехом.
- Переложить смесь в небольшую кокотницу или другую емкость для запекания, сверху залить яйцом. При желании вместо кокотницы можно использовать половинку перца.
- Сыр натереть и высыпать поверх яйца.
- Разогреть духовку до 220 градусов, готовить яйцо кокот 10 минут.
Теплый салат с болгарским перцем и кальмаром
Ингредиенты:
- консервированная кукуруза — 150 г;
- болгарский перец — 2 шт.;
- тушки кальмара свежие — 2 шт.;
- микс салатных листьев — 1 упаковка;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- горчица зернистая — 1/2 ч. л.
Фото Sarsmis, iStock
Способ приготовления:
- Перец промыть, разрезать и очистить от семян.
- Разогреть немного масла в сковороде, выложить перец и кукурузу, обжарить до состояния, когда с кусочков перца будет легко отходить кожица.
- Промыть тушки кальмара, удалить все лишнее и обжарить на той же сковороде по три минуты с каждой стороны.
- Зелень салата промыть, немного обсушить и выложить на сервировочное блюдо.
- Смешать соевый соус с горчицей и остатками масла. Полученную смесь вылить на салатные листья.
- Кальмара нарезать кольцами, выложить поверх листьев салата.
- Выложить кукурузу и кусочки перца, с которого была предварительно удалена кожица.
Рагу из овощей
Ингредиенты:
- болгарский перец — 2 шт.;
- баклажан — 1 шт.;
- кабачок — 1 шт.;
- большой помидор — 1 шт.;
- репчатый лук — 1 головка;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- соль, приправы — по вкусу.
Фото tbralnina, iStock
Способ приготовления:
- Овощи промыть и обсушить, лук очистить.
- Баклажан и кабачок нарезать полукольцами толщиной полсантиметра, перец — брусками, помидор — дольками или кружками.
- Разогреть в сковороде одну ложку масла, обжарить на нем перец.
- Затем убавить огонь, накрыть сковороду крышкой и тушить перец 15-20 минут. Воду добавлять не нужно: перец даст сок.
- Когда перец станет мягким, выложить его из сковороды.
- На сковороде разогреть еще одну ложку масла, обжарить баклажан и кабачок, затем тушить их до мягкости.
- Готовые овощи переложить к перцу.
- Лук мелко нарезать.
- Разогреть в сковороде последнюю ложку масла, обжарить лук до золотистого цвета.
- Убавить огонь, выложить помидоры, накрыть сковороду крышкой и тушить 5-7 минут.
- К луку и помидорам добавить перец, баклажан и кабачок, посолить, посыпать приправами, оставить тушиться на слабом огне еще 5-7 минут.
- Готовое блюдо при необходимости посыпать зеленью.
Овощное соте с болгарским перцем и креветками
Ингредиенты:
- креветки — 500 г;
- болгарский перец — 2 шт.;
- цукини — 2 шт.;
- брюссельская капуста — 200 г;
- консервированная кукуруза — 350 г;
- свежий чеснок — 3 зубчика;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- лимон — 1/2 шт.;
- соевый соус — 3 ст. л.;
- соль, прованские травы — по вкусу.
Фото AnnaPustynnikova, iStock
Способ приготовления:
- Чеснок очистить и нарезать пластинками.
- Овощи промыть, обсушить и крупно нарезать.
- Разогреть в сковороде масло, обжарить чеснок, затем добавить креветки и жарить все вместе еще 1-2 минуты.
- Креветки вытащить, вместо них выложить в сковороду овощи и кукурузу, добавить прованские травы, соль и соевый соус.
- Жарить семь минут.
- Смешать овощи с креветками и сервировать лимоном.
Паприкаш
Ингредиенты:
- мясо (свинина или говядина) — 500 г;
- болгарский перец — 3-4 шт.;
- крупный помидор — 1 шт.;
- репчатый лук — 1 головка;
- мука пшеничная — 1 ст. л.;
- сметана 10-15% жирности — 1 ст. л.;
- паприка молотая — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль, приправы, зелень — по вкусу.
Фото MychkoAlezander, iStock
Способ приготовления:
- Нарезать мясо кусками среднего размера.
- Лук очистить и мелко нарезать
- Разогреть масло в кастрюле в большой сковороде, обжарить лук до прозрачности.
- Добавить к луку паприку и мясо, убавить огонь и готовить 5-7 минут.
- Залить мясо водой (чтобы было полностью покрыто), добавить муку, сметану, соль и приправы.
- Довести смесь до кипения.
- Помидор и перец промыть, обсушить, удалить из перца семена и нарезать его соломкой, а помидор — тонкими кружками.
- Выложить перец и помидор в сковороду с мясом, тушить 20-25 минут на слабом огне.
- Готовый паприкаш по желанию посыпать мелко нарубленной зеленью.
Гуляш по-китайски
Ингредиенты:
- мясо (говядина или свинина) — 600 г;
- болгарский перец — 2 шт.;
- репчатый лук — 2 головки;
- свежий чеснок — 2-3 зубчика;
- имбирь свежий измельченный — 1 ч. л.;
- зелень петрушки — 50 г;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- соевый соус — 4 ст. л.;
- уксус яблочный — 1 ст. л.;
- масло растительное — 50 мл;
- крахмал — 2 ст. л.;
- соль, приправы — по вкусу.
Фото Alisa Korolevskaya, iStock
Способ приготовления:
- Мясо промыть, затем нарезать тонкой соломкой поперек волокон.
- Выложить мясо в миску, добавить яйцо, соль, приправы и по одной ложке соевого соуса и крахмала.
- Нарезать перец соломкой, а лук — полукольцами, измельчить чеснок и петрушку.
- Разогреть в сковороде часть масла, выложить мясо в один слой и обжарить на сильном огне до золотистой корочки.
- Добавить к мясу немного воды, убавить огонь и тушить под крышкой около 20 минут.
- В другой сковороде разогреть остатки масла, обжарить перец и лук в течение 7-8 минут.
- Остатки крахмала развести в 50 мл воды, затем смешать с уксусом и соевым соусом.
- Добавить к перцу мясо и уксусно-соусную смесь, тушить все вместе 15 минут.
- Добавить к гуляшу имбирь, чеснок, петрушку.
- Убрать огонь и дать блюду настояться под крышкой полчаса.