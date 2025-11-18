Что приготовить из болгарского перца: 7 рецептов

Болгарский перец нынешнего урожая еще можно найти в продаже. Сезонные овощи считаются более полезными, потому что их не так активно обрабатывают химией. А значит, сейчас самое время готовить и есть блюда из перца. Этот овощ хорош не только с фаршем и рисом, как многие привыкли думать. Рассказываем о блюдах из перца вместе с кулинаром Светланой Бахлиной.

Суп из болгарского перца и тыквы

Ингредиенты:

тыква очищенная — 800 г;

болгарский перец — 1,5 шт.;

репчатый лук — 1 головка;

морковь —1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, тимьян, копченая паприка — по вкусу.

Фото Anastasija Trofimova, iStock

Способ приготовления:

Очистить морковь и лук, из перца удалить семена. Нарезать тыкву и перец кубиками, лук — полукольцами, морковь — небольшими брусками. Сложить все овощи в кастрюлю, добавить масло, соль и приправы. На умеренном огне обжаривать 15 минут под приоткрытой крышкой до мягкости. Добавить воду (так, чтобы она покрывала овощи на пару сантиметров), тушить 9-10 минут. Снять массу с огня и измельчить блендером. Разлить суп по тарелкам и подавать с сухариками.

Яйцо кокот с болгарским перцем и сыром

Ингредиенты:

яйцо куриное — 1 шт.;

болгарский перец — 2 шт.;

бекон — 30 г;

твердый сыр — 30 г;

сливки средней жирности — 30 мл;

соль, мускатный орех, базилик — по вкусу.

Фото Galina Tolochko, iStock

Способ приготовления:

Бекон и перец нарезать небольшими кусочками, смешать со сливками, солью и мускатным орехом. Переложить смесь в небольшую кокотницу или другую емкость для запекания, сверху залить яйцом. При желании вместо кокотницы можно использовать половинку перца. Сыр натереть и высыпать поверх яйца. Разогреть духовку до 220 градусов, готовить яйцо кокот 10 минут.

Теплый салат с болгарским перцем и кальмаром

Ингредиенты:

консервированная кукуруза — 150 г;

болгарский перец — 2 шт.;

тушки кальмара свежие — 2 шт.;

микс салатных листьев — 1 упаковка;

растительное масло — 3 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

горчица зернистая — 1/2 ч. л.

Фото Sarsmis, iStock

Способ приготовления:

Перец промыть, разрезать и очистить от семян. Разогреть немного масла в сковороде, выложить перец и кукурузу, обжарить до состояния, когда с кусочков перца будет легко отходить кожица. Промыть тушки кальмара, удалить все лишнее и обжарить на той же сковороде по три минуты с каждой стороны. Зелень салата промыть, немного обсушить и выложить на сервировочное блюдо. Смешать соевый соус с горчицей и остатками масла. Полученную смесь вылить на салатные листья. Кальмара нарезать кольцами, выложить поверх листьев салата. Выложить кукурузу и кусочки перца, с которого была предварительно удалена кожица.

Рагу из овощей

Ингредиенты:

болгарский перец — 2 шт.;

баклажан — 1 шт.;

кабачок — 1 шт.;

большой помидор — 1 шт.;

репчатый лук — 1 головка;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль, приправы — по вкусу.

Фото tbralnina, iStock

Способ приготовления:

Овощи промыть и обсушить, лук очистить. Баклажан и кабачок нарезать полукольцами толщиной полсантиметра, перец — брусками, помидор — дольками или кружками. Разогреть в сковороде одну ложку масла, обжарить на нем перец. Затем убавить огонь, накрыть сковороду крышкой и тушить перец 15-20 минут. Воду добавлять не нужно: перец даст сок. Когда перец станет мягким, выложить его из сковороды. На сковороде разогреть еще одну ложку масла, обжарить баклажан и кабачок, затем тушить их до мягкости. Готовые овощи переложить к перцу. Лук мелко нарезать. Разогреть в сковороде последнюю ложку масла, обжарить лук до золотистого цвета. Убавить огонь, выложить помидоры, накрыть сковороду крышкой и тушить 5-7 минут. К луку и помидорам добавить перец, баклажан и кабачок, посолить, посыпать приправами, оставить тушиться на слабом огне еще 5-7 минут. Готовое блюдо при необходимости посыпать зеленью.

Овощное соте с болгарским перцем и креветками

Ингредиенты:

креветки — 500 г;

болгарский перец — 2 шт.;

цукини — 2 шт.;

брюссельская капуста — 200 г;

консервированная кукуруза — 350 г;

свежий чеснок — 3 зубчика;

растительное масло — 3 ст. л.;

лимон — 1/2 шт.;

соевый соус — 3 ст. л.;

соль, прованские травы — по вкусу.

Фото AnnaPustynnikova, iStock

Способ приготовления:

Чеснок очистить и нарезать пластинками. Овощи промыть, обсушить и крупно нарезать. Разогреть в сковороде масло, обжарить чеснок, затем добавить креветки и жарить все вместе еще 1-2 минуты. Креветки вытащить, вместо них выложить в сковороду овощи и кукурузу, добавить прованские травы, соль и соевый соус. Жарить семь минут. Смешать овощи с креветками и сервировать лимоном.

Паприкаш

Ингредиенты:

мясо (свинина или говядина) — 500 г;

болгарский перец — 3-4 шт.;

крупный помидор — 1 шт.;

репчатый лук — 1 головка;

мука пшеничная — 1 ст. л.;

сметана 10-15% жирности — 1 ст. л.;

паприка молотая — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, приправы, зелень — по вкусу.

Фото MychkoAlezander, iStock

Способ приготовления:

Нарезать мясо кусками среднего размера. Лук очистить и мелко нарезать Разогреть масло в кастрюле в большой сковороде, обжарить лук до прозрачности. Добавить к луку паприку и мясо, убавить огонь и готовить 5-7 минут. Залить мясо водой (чтобы было полностью покрыто), добавить муку, сметану, соль и приправы. Довести смесь до кипения. Помидор и перец промыть, обсушить, удалить из перца семена и нарезать его соломкой, а помидор — тонкими кружками. Выложить перец и помидор в сковороду с мясом, тушить 20-25 минут на слабом огне. Готовый паприкаш по желанию посыпать мелко нарубленной зеленью.

Гуляш по-китайски

Ингредиенты:

мясо (говядина или свинина) — 600 г;

болгарский перец — 2 шт.;

репчатый лук — 2 головки;

свежий чеснок — 2-3 зубчика;

имбирь свежий измельченный — 1 ч. л.;

зелень петрушки — 50 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

соевый соус — 4 ст. л.;

уксус яблочный — 1 ст. л.;

масло растительное — 50 мл;

крахмал — 2 ст. л.;

соль, приправы — по вкусу.

Фото Alisa Korolevskaya, iStock

Способ приготовления: