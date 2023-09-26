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Боярышник: польза и вред для здоровья

Татьяна Пищева
Автор
Ирина Козлачкова
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Боярышник на ветке
Фото Istockphoto.com/Coral222
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Боярышник — это растение, которое уже многие годы используется в медицине и кулинарии. О целебных свойствах цветков и плодов боярышника известно уже более 2000 лет. Еще Авиценна, средневековый персидский ученый, филосф и врач, рекомендовал использовать его в медицинских целях для укрепления здоровья, а во времена Петра I боярышник ради его целебных свойств выращивали в царских аптекарских садах.

Рассказываем, как готовить боярышник и какую пользу он может принести для здоровья.

Калорийность и БЖУ боярышника

Калорийность боярышника составляет 62 ккал на 100 г. Белков в 100 г — 1,2 г, углеводов — 14,2 г, а жиров — 0 г.

Польза боярышника

Полезные свойства

Боярышник полезен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, помогает при снижении артериального давления, снижает уровень холестерина. Также он обладает успокаивающим действием и борется с бессонницей и нервным напряжением. А еще помогает при проблемах с пищеварением и иммунной системой.

Девушка держит ягоды боярышника в руке
Фото Istockphoto.com/YorVen

Витамины и минералы

Ягоды боярышника обладают множеством полезных свойств. Они содержат большое количество микроэлементов: дневную норму фолиевой кислоты, селен, витамины группы В, РР С, Е. Много в них пектина, бета-каротина, флавоноидов, олеиновой и урсоловой жирных кислот. Также боярышник — рекордсмен по содержанию витамина С.

Вред боярышника

При употреблении плодов этого растения могут возникнуть аллергические реакции. Кроме того, с осторожностью рекомендуется принимать чай из боярышника беременным и кормящим женщинам, а также людям, страдающим гипотонией — пониженным артериальным давлением.

Чай из боярышника
Фото Istockphoto.com/strelov

Из листьев и плодов боярышника делают настойки, перед их применением следует обязательно проконсультироваться с врачом.

Боярышник в косметологии и медицине

Чаще всего используют именно плоды боярышника, хотя цветки и листья также имеют целебные свойства. Из листьев и цветков готовят чай, напоминающий обычный черный. Плоды можно употреблять в свежем и сушеном виде, а также настаивать на них уксус или спирт, готовить из них джемы, пастилу, варенье.

Вкусные блюда из боярышника

Чай из боярышника

Ингредиенты:

  • сушеный боярышник — 3 ст. л.;

  • вода — 500 мл;

  • мята — пара веточек;

  • мед — 1 ч. л.

Чай из боярышника
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. В чайник сложите ягоды и мяту, залейте кипятком и оставьте на ночь.

  2. Добавьте ложку меда в чашку с напитком.

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Желе из боярышника

  • свежий боярышник — 850 г;

  • вода — 100 мл;

  • сахар — 300 г;

Желе из боярышника
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Ягоды боярышника промойте, залейте водой и доведите до кипения.

  2. Распарьте ягоды до мягкости. Растолките их, массу переложите в марлю.

  3. Отожмите сок. В получившийся сок добавьте сахар.

  4. Доведите смесь до кипения и варите 10 минут.

  5. Горячую смесь разлейте по формочкам и дайте остыть, не накрывая.

  6. Храните получившееся желе в холодильнике.

Как выбрать боярышник

  • Выбирайте свежий боярышник, который имеет ярко-красный или ярко-желтый цвет.
  • Обратите внимание на размер и форму. Ягоды должны быть крупными и округлыми.
  • Проверьте боярышник на наличие повреждений, пятен или гнили.

Как хранить боярышник

Свежий боярышник следует хранить в прохладном месте, при температуре 0°C...+4°C. Лучше держать его в холодильнике в пакете или контейнере, чтобы сохранить свежесть и вкус. Боярышник лучше всего съесть в течение 1-2 дней после покупки, чтобы избежать потери качества и свежести.

Сушеный боярышник в деревянной миске
Фото Istockphoto.com/Dmitr1ch

Сушеный боярышник следует хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от прямого солнечного света. Лучше всего — в плотно закрытой стеклянной или пластиковой емкости. Сушеный боярышник может храниться до года при правильном хранении.

Популярные вопросы

Чем полезен чай с боярышником

Чай с боярышником снижает артериальное давление и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, он имеет успокаивающий эффект, помогает снять стресс и улучшить сон.

Как боярышник влияет на давление

В боярышнике есть соединения, которые расширяют кровеносные сосуды и улучшают кровообращение, что может привести к снижению артериального давления. Кроме того, снижается уровень стресса и тревоги, что также может влиять на давление.

Однако прежде, чем использовать боярышник для лечения гипертонии, необходимо проконсультироваться с врачом.

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В какое время собирают боярышник

Боярышник обычно собирают весной или осенью, когда он цветет или плодоносит.

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