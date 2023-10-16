Бразильский орех: польза и вред для организма

Бразильские орехи — это богатые питательными веществами семена дерева под названием бертолетия высокая. Оно растет в Бразилии, Перу, Боливии и других частях Южной Америки.

Эти орехи играют значительную роль в культуре, экономике и кулинарии регионов, где произрастают. С древности коренные жители Бразилии и Перу употребляли их в пищу и использовали как лекарство. А в XIX веке бразильские орехи начали экспортировать в Европу и Северную Америку. Сегодня они известны по всему миру и ценятся за яркий вкус и пищевую ценность.

Калорийность и БЖУ бразильского ореха

Бразильские орехи достаточно калорийны (в 100 г орехов примерно 656 ккал) и богаты питательными веществами. Они содержат многие важные минералы: селен, магний, медь, фосфор, а также витамины Е и В.

В 100 г:

белков — 14,3 г;

жиров — 66,5 г;

углеводов — 4,8 г.

Польза бразильского ореха

Повышают иммунитет

Бразильские орехи — отличный источник селена, мощного антиоксиданта, который помогает защитить организм от вирусов и вредных бактерий. В 30 г орехов содержится около 544 мкг селена. Это уже превышает дневную норму.

Способствуют здоровью сердца

Бразильские орехи содержат большое количество полезных для сердца ненасыщенных жирных кислот, таких как олеиновая и линолевая. Они помогают снизить уровень холестерина и вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшают работу мозга

Бразильские орехи богаты витамином Е — антиоксидантом, который защищает мозг от окислительного стресса и может улучшить когнитивные функции. Исследования также показали, что бразильские орехи снижают риск возрастного ухудшения памяти.

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Вред бразильского ореха

Содержат много калорий

Бразильские орехи содержат большое количество жиров, и, как следствие, в них много калорий. Чрезмерное потребление может привести к увеличению веса и ожирению.

Могут вызвать аллергическую реакцию

Бразильские орехи могут вызывать аллергические реакции, включая анафилактический шок. Стоит есть их с осторожностью и внимательно следить за собственным состоянием.

Бразильский орех в косметологии

Экстракт бразильских орехов активно используют в косметике из-за их питательных и увлажняющих свойств.

Маска для волос

Маска поможет предотвратить ломкость волос и способствовать их здоровому росту. Чтобы сделать ее, нужно смешать одну столовую ложку масла бразильского ореха с пюре из спелого авокадо и пюре из банана и нанести на волосы. Затем следует оставить состав на 30 минут, прежде чем тщательно смыть.

Скраб для тела

Эта смесь используется в качестве нежного отшелушивающего скраба, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и сделать ее гладкой и мягкой. Делается он просто: нужно смешать одну чашку порошка бразильского ореха с одной чашкой сахара, половиной чашки оливкового масла и несколькими каплями эфирного.

Бальзам для губ

Из этих семян получается хороший бальзам для увлажнения сухих и потрескавшихся губ. Чтобы сделать его, растопите одну столовую ложку масла бразильского ореха, одну столовую ложку пчелиного воска и одну столовую ложку масла ши. Затем нужно разлить смесь по небольшим баночкам и дать ей остыть.

Используйте любые домашние косметические средства с осторожностью! Перед применением лучше всего проконсультироваться с врачом.

Вкусные блюда с бразильскими орехами

Бразильские орехи — универсальный ингредиент, который можно использовать в сладких и соленых блюдах.

Салат с клубникой, авокадо и бразильским орехом

Ингредиенты:

бразильский орех — 50 г;

авокадо — 1 г;

клубника — 300 г;

салат-латук — 4 шт.

Способ приготовления:

Орехи освободить от скорлупы. Выложить их на противень и прогреть 15 минут при 180 градусах. Смешать мед, сок лимона, сахар и оливковое масло и убрать в холодильник. Салатные листья промыть и выстелить ими дно салатника. Авокадо разрезать пополам, мякоть нарезать небольшими кубиками. Клубнику нарезать большими кусочками. Ядра орехов сначала мелко нарезать, а потом растолочь в ступке. На листья салата выложить авокадо, затем клубнику. Посыпать ореховой крошкой и залить остывшей заправкой.

Печенье с бразильскими орехами

Ингредиенты:

сливочное масло — 1 пачка;

сахар — 1 стакан;

яйцо — 2 шт.;

ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;

универсальная мука — 1/4 стакана;

пищевая сода — 1/2 ч. л.;

соль — 1/4 ч. л.;

измельченный бразильский орех — 2 стакана;

подслащенный тертый кокос — 1/2 стакана.

Способ приготовления:

В большой миске взбить сливочное масло и сахар до получения легкой и воздушной массы. Добавить яйца по одному, хорошо взбивая после добавления каждого. Вбить ваниль. Смешать муку, пищевую соду и соль, постепенно добавить к сливочной смеси и хорошо перемешать. Добавить орехи и кокос. Выложить будущие печенья столовыми ложками на расстоянии друг от друга на смазанные противни. Выпекать при 180 градусах в течение 20 минут или пока нижняя часть печенья не подрумянится. Переложить на решетку.

Как выбрать бразильский орех

Выбирая бразильские орехи, ищите свежие и неповрежденные, с блестящей коричневой оболочкой. Избегайте семян с трещинами и отверстиями, так как они могут быть загрязнены.

Как хранить бразильский орех

Чтобы бразильские орехи оставались свежими, храните их в герметичном контейнере в холодильнике или морозильной камере. Орехи могут быстро прогоркнуть при комнатной температуре из-за высокого содержания в них жиров, поэтому лучше всего употреблять их в течение нескольких недель после покупки.

Популярные вопросы

Сколько бразильских орехов можно съедать в день

Поскольку бразильские орехи богаты питательными веществами и содержат много селена, рекомендуется употреблять их небольшими порциями. Суточная норма селена не должна превышать 400 мкг в день. Примрно 2-3 бразильских орехов в день достаточно, чтобы удовлетворить ежедневную потребность в селене.

Нужно ли замачивать бразильские орехи перед едой

В отличие от некоторых других орехов бразильские орехи не требуют замачивания перед употреблением. Замачивание может сделать их мягкими и повлиять на вкус. Достаточно снять внешнюю оболочку с помощью щелкунчика или плоскогубцев и наслаждаться орехом внутри.

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Как правильно очистить бразильский орех

Очистка бразильских орехов может оказаться сложной задачей из-за их твердой внешней скорлупы. Но если следовать технике, процесс можно облегчить. Возьмите щелкунчик и расколите им орех. Затем снимите оболочку, поддев ее пальцами или ножом. Потом остается только наслаждаться кремовым вкусом ядра ореха.

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