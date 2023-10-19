Брусника: польза и вред для организма человека

Брусника также известна как толокнянка или горная клюква. Это маленькие красные ягоды, произрастающие в северных частях Европы, Северной Америки и Азии. Брусника имеет долгую историю: ее издревле использовали в традиционной народной медицине и ценили за впечатляющую питательную ценность.

Калорийность и БЖУ брусники

Брусника имеет относительно низкую калорийность. В 100-граммовой порции содержится примерно 43 ккал. Эти ягоды богаты полезными микроэлементами: витамином С, витамином К, витамином Е и пищевыми волокнами. Также в ней содержатся антиоксиданты и фитохимические вещества.

В 100 г:

белков — 0,7 г;

жиров — 0,5 г;

углеводов — 8,2 г.

Польза брусники

Повышение иммунитета

Брусника — богатый источник витамина С, известного иммуностимулирующими свойствами. Регулярное употребление этой ягоды помогает укрепить иммунную систему.

Здоровье сердца

Брусника содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды и антоцианы, которые способствуют улучшению состояния сердца.

Здоровье мочевыводящих путей

Ягода традиционно используется для поддержания здоровья мочевыводящих путей. Она содержит проантоцианидины, которые предотвращают инфекции мочевыводящих путей.

Вред брусники

Аллергические реакции

Хотя и редко, но у некоторых людей могут возникать аллергические реакции на бруснику. Симптомы могут варьироваться от легкого зуда и отека до более серьезных. При подозрении на аллергию важно проконсультироваться с врачом.

Расстройства желудочно-кишечного тракта

Чрезмерное употребление брусники может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, диарею или спазмы желудка. При включении брусники в рацион важна умеренность.

Взаимодействие с лекарствами

Брусника содержит вещества, которые могут изменить действие некоторых лекарств. Если вы принимаете медикаменты, особенно препараты, разжижающие кровь, или антиагреганты, рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем регулярно есть бруснику.

Брусника в косметологии

Высокое содержание антиоксидантов в бруснике делает ее мощным ингредиентом для использования в средствах по уходу за кожей. Известно, что экстракты брусники обладают антивозрастным действием, улучшают эластичность кожи и уменьшают появление морщин.

Ягоды также содержат витамин Е, который осветляет кожу. Брусника помогает при гиперпигментации, темных пятнах и шрамах на коже. Можно использовать ее и в качестве ухода: она придаст лицу ровный тон.

Вкусные рецепты с брусникой

Компот из брусники

Ингредиенты:

брусника — 450 г;

сахар — 200 г;

вода — 1,5 л;

зелень — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/:Olivka888

Способ приготовления:

Смешать в кастрюле бруснику, сахар и воду. Варить на среднем огне, пока ягоды не размягчатся и не пустят сок. Добавить зелень в качестве декора (по желанию); Подавать теплый компот к блинам или как заправку к йогурту.

Брусничный смузи

Ингредиенты:

брусника — 450 г;

йогурт — 200 мл;

банан — 2 шт.;

мед — 2 ст. л.;

миндальное молоко — 50 мл.

Фото www.istockphoto.com/intek1

Способ приготовления:

Смешать бруснику, йогурт, банан, мед и миндальное молоко до получения однородной массы. При желании отрегулировать сладость, добавив больше меда. Наслаждаться освежающим брусничным смузи в качестве полезного завтрака или перекуса.

Фрикадельки в соусе из брусники

Ингредиенты:

говяжий фарш — 500 г;

панировочные сухари — 1/2 стакана;

чесночный порошок — 1 ч. л.;

яйцо куриное — 1 шт.;

соль и перец — по вкусу;

брусничный джем — 1 стакан;

соевый соус — 1/4 стакана;

уксус — 2 ст. л.;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

гарнир — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/SMarina

Способ приготовления:

В миске смешать говяжий фарш, панировочне сухари, яйцо, мелко нарезанный лук, чайную ложку чесночного порошка, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать и сформировать фрикадельки. В сковороде обжарить фрикадельки, пока они не подрумянятся и не станут полностью готовыми. В отдельной кастрюле смешать брусничный джем, соевый соус, две столовые ложки яблочного уксуса и одну столовую ложку кукурузного крахмала. Варить на среднем огне до загустения. Вылить брусничную глазурь на приготовленные фрикадельки, помешивая, чтобы она равномерно покрыла блюдо. Подавать фрикадельки можно в качестве закуски или в качестве основного блюда с рисом, картофелем или другим гарниром.

Как выбрать бруснику

Выбирая бруснику, обратите внимание на ее внешний вид. Ягоды должны быть твердыми и ярко-красными без признаков плесени и повреждений. Лучше всего покупать бруснику свежей в сезон. Если такой возможности нет, можно остановить свой выбор на замороженной.

Как хранить бруснику

Храните ее в холодильнике в закрытой посуде до недели. Замороженную бруснику можно держать в морозильной камере несколько месяцев.

Популярные вопросы

Можно ли есть бруснику сырой

Бруснику можно есть сырой, но ее терпкий и слегка горьковатый вкус оценят не все. Некоторые предпочитают употреблять ее в вареном виде. Однако если вам нравится такой вкус, не бойтесь добавлять свежую бруснику в рацион.

Сколько раз в день можно пить брусничный чай

Брусничный чай можно пить несколько раз в день, как и другие травяные чаи. Однако рекомендуется проконсультироваться с врачом, чобы получить индивидуальные рекомендации.

Как правильно есть бруснику

Бруснику можно есть по-разному, в зависимости от личных предпочтений и кулинарных традиций семьи. Вот несколько распространенных способов.

Джемы и варенья. Бруснику часто используют для приготовления джемов, варенья и сиропов. Их можно намазать на хлеб, тосты или крекеры, а также использовать в качестве начинки для блинов или вафель.

Соусы. Брусничный соус — популярное дополнение к блюдам, особенно в скандинавской кухне (например, в знаменитых фрикадельках). Его можно подавать с фрикадельками, жареным мясом или птицей.

Напитки. Бруснику можно использовать для приготовления ароматных напитков: брусничного сока или смузи. Ягоды можно даже добавлять в коктейли для придания пикантности.

Выпечка. Бруснику можно использовать в разной выпечке: пирогах, тартах, кексах или тортах. Ягода придает блюдам терпкий и слегка сладковатый вкус.

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