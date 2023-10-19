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Сегодня, 06:00

Брусника: польза и вред для организма человека

Ирина Дворкина
Врач общей практики
Проверка фактов
Проверка фактов

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Брусника в ложке
Фото www.istockphoto.com/Nadezhda_Nesterova
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Брусника также известна как толокнянка или горная клюква. Это маленькие красные ягоды, произрастающие в северных частях Европы, Северной Америки и Азии. Брусника имеет долгую историю: ее издревле использовали в традиционной народной медицине и ценили за впечатляющую питательную ценность.

Калорийность и БЖУ брусники

Брусника имеет относительно низкую калорийность. В 100-граммовой порции содержится примерно 43 ккал. Эти ягоды богаты полезными микроэлементами: витамином С, витамином К, витамином Е и пищевыми волокнами. Также в ней содержатся антиоксиданты и фитохимические вещества.

В 100 г:

  • белков — 0,7 г;

  • жиров — 0,5 г;

  • углеводов — 8,2 г.

Польза брусники

Брусника — богатый источник витамина С, известного иммуностимулирующими свойствами. Регулярное употребление этой ягоды помогает укрепить иммунную систему.

Брусника содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды и антоцианы, которые способствуют улучшению состояния сердца.

Ягода традиционно используется для поддержания здоровья мочевыводящих путей. Она содержит проантоцианидины, которые предотвращают инфекции мочевыводящих путей.

Вред брусники

Хотя и редко, но у некоторых людей могут возникать аллергические реакции на бруснику. Симптомы могут варьироваться от легкого зуда и отека до более серьезных. При подозрении на аллергию важно проконсультироваться с врачом.

Чрезмерное употребление брусники может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, диарею или спазмы желудка. При включении брусники в рацион важна умеренность.

Брусника содержит вещества, которые могут изменить действие некоторых лекарств. Если вы принимаете медикаменты, особенно препараты, разжижающие кровь, или антиагреганты, рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем регулярно есть бруснику.

Брусника в косметологии

Высокое содержание антиоксидантов в бруснике делает ее мощным ингредиентом для использования в средствах по уходу за кожей. Известно, что экстракты брусники обладают антивозрастным действием, улучшают эластичность кожи и уменьшают появление морщин.

Ягоды также содержат витамин Е, который осветляет кожу. Брусника помогает при гиперпигментации, темных пятнах и шрамах на коже. Можно использовать ее и в качестве ухода: она придаст лицу ровный тон.

Вкусные рецепты с брусникой

Компот из брусники

Ингредиенты:

  • брусника — 450 г;

  • сахар — 200 г;

  • вода — 1,5 л;

  • зелень — по вкусу.

Компот из брусники
Фото www.istockphoto.com/:Olivka888

Способ приготовления:

  1. Смешать в кастрюле бруснику, сахар и воду.

  2. Варить на среднем огне, пока ягоды не размягчатся и не пустят сок.

  3. Добавить зелень в качестве декора (по желанию);

  4. Подавать теплый компот к блинам или как заправку к йогурту.

Брусничный смузи

Ингредиенты:

  • брусника — 450 г;

  • йогурт — 200 мл;

  • банан — 2 шт.;

  • мед — 2 ст. л.;

  • миндальное молоко — 50 мл.

Смузи из брусники
Фото www.istockphoto.com/intek1

Способ приготовления:

  1. Смешать бруснику, йогурт, банан, мед и миндальное молоко до получения однородной массы.

  2. При желании отрегулировать сладость, добавив больше меда.

  3. Наслаждаться освежающим брусничным смузи в качестве полезного завтрака или перекуса.

Фрикадельки в соусе из брусники

Ингредиенты:

  • говяжий фарш — 500 г;

  • панировочные сухари — 1/2 стакана;

  • чесночный порошок — 1 ч. л.;

  • яйцо куриное — 1 шт.;

  • соль и перец — по вкусу;

  • брусничный джем — 1 стакан;

  • соевый соус — 1/4 стакана;

  • уксус — 2 ст. л.;

  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

  • гарнир — по вкусу.

Брусничный соус с фрикадельками
Фото www.istockphoto.com/SMarina

Способ приготовления:

  1. В миске смешать говяжий фарш, панировочне сухари, яйцо, мелко нарезанный лук, чайную ложку чесночного порошка, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать и сформировать фрикадельки.

  2. В сковороде обжарить фрикадельки, пока они не подрумянятся и не станут полностью готовыми.

  3. В отдельной кастрюле смешать брусничный джем, соевый соус, две столовые ложки яблочного уксуса и одну столовую ложку кукурузного крахмала. Варить на среднем огне до загустения.

  4. Вылить брусничную глазурь на приготовленные фрикадельки, помешивая, чтобы она равномерно покрыла блюдо.

  5. Подавать фрикадельки можно в качестве закуски или в качестве основного блюда с рисом, картофелем или другим гарниром.

Как выбрать бруснику

Выбирая бруснику, обратите внимание на ее внешний вид. Ягоды должны быть твердыми и ярко-красными без признаков плесени и повреждений. Лучше всего покупать бруснику свежей в сезон. Если такой возможности нет, можно остановить свой выбор на замороженной.

Замороженные ягоды. Замороженные ягоды: польза и вред для организма

Как хранить бруснику

Храните ее в холодильнике в закрытой посуде до недели. Замороженную бруснику можно держать в морозильной камере несколько месяцев.

Популярные вопросы

Можно ли есть бруснику сырой

Бруснику можно есть сырой, но ее терпкий и слегка горьковатый вкус оценят не все. Некоторые предпочитают употреблять ее в вареном виде. Однако если вам нравится такой вкус, не бойтесь добавлять свежую бруснику в рацион.

Сколько раз в день можно пить брусничный чай

Брусничный чай можно пить несколько раз в день, как и другие травяные чаи. Однако рекомендуется проконсультироваться с врачом, чобы получить индивидуальные рекомендации.

Как правильно есть бруснику

Бруснику можно есть по-разному, в зависимости от личных предпочтений и кулинарных традиций семьи. Вот несколько распространенных способов.

  • Джемы и варенья. Бруснику часто используют для приготовления джемов, варенья и сиропов. Их можно намазать на хлеб, тосты или крекеры, а также использовать в качестве начинки для блинов или вафель.

  • Соусы. Брусничный соус — популярное дополнение к блюдам, особенно в скандинавской кухне (например, в знаменитых фрикадельках). Его можно подавать с фрикадельками, жареным мясом или птицей.

  • Напитки. Бруснику можно использовать для приготовления ароматных напитков: брусничного сока или смузи. Ягоды можно даже добавлять в коктейли для придания пикантности.

  • Выпечка. Бруснику можно использовать в разной выпечке: пирогах, тартах, кексах или тортах. Ягода придает блюдам терпкий и слегка сладковатый вкус.

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