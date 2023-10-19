Брусника: польза и вред для организма человека

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Брусника также известна как толокнянка или горная клюква. Это маленькие красные ягоды, произрастающие в северных частях Европы, Северной Америки и Азии. Брусника имеет долгую историю: ее издревле использовали в традиционной народной медицине и ценили за впечатляющую питательную ценность.
Брусника имеет относительно низкую калорийность. В 100-граммовой порции содержится примерно 43 ккал. Эти ягоды богаты полезными микроэлементами: витамином С, витамином К, витамином Е и пищевыми волокнами. Также в ней содержатся антиоксиданты и фитохимические вещества.
В 100 г:
белков — 0,7 г;
жиров — 0,5 г;
углеводов — 8,2 г.
Брусника — богатый источник витамина С, известного иммуностимулирующими свойствами. Регулярное употребление этой ягоды помогает укрепить иммунную систему.
Брусника содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды и антоцианы, которые способствуют улучшению состояния сердца.
Ягода традиционно используется для поддержания здоровья мочевыводящих путей. Она содержит проантоцианидины, которые предотвращают инфекции мочевыводящих путей.
Хотя и редко, но у некоторых людей могут возникать аллергические реакции на бруснику. Симптомы могут варьироваться от легкого зуда и отека до более серьезных. При подозрении на аллергию важно проконсультироваться с врачом.
Чрезмерное употребление брусники может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Например, диарею или спазмы желудка. При включении брусники в рацион важна умеренность.
Брусника содержит вещества, которые могут изменить действие некоторых лекарств. Если вы принимаете медикаменты, особенно препараты, разжижающие кровь, или антиагреганты, рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем регулярно есть бруснику.
Высокое содержание антиоксидантов в бруснике делает ее мощным ингредиентом для использования в средствах по уходу за кожей. Известно, что экстракты брусники обладают антивозрастным действием, улучшают эластичность кожи и уменьшают появление морщин.
Ягоды также содержат витамин Е, который осветляет кожу. Брусника помогает при гиперпигментации, темных пятнах и шрамах на коже. Можно использовать ее и в качестве ухода: она придаст лицу ровный тон.
Ингредиенты:
брусника — 450 г;
сахар — 200 г;
вода — 1,5 л;
зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
Смешать в кастрюле бруснику, сахар и воду.
Варить на среднем огне, пока ягоды не размягчатся и не пустят сок.
Добавить зелень в качестве декора (по желанию);
Подавать теплый компот к блинам или как заправку к йогурту.
Ингредиенты:
брусника — 450 г;
йогурт — 200 мл;
банан — 2 шт.;
мед — 2 ст. л.;
миндальное молоко — 50 мл.
Способ приготовления:
Смешать бруснику, йогурт, банан, мед и миндальное молоко до получения однородной массы.
При желании отрегулировать сладость, добавив больше меда.
Наслаждаться освежающим брусничным смузи в качестве полезного завтрака или перекуса.
Ингредиенты:
говяжий фарш — 500 г;
панировочные сухари — 1/2 стакана;
чесночный порошок — 1 ч. л.;
яйцо куриное — 1 шт.;
соль и перец — по вкусу;
брусничный джем — 1 стакан;
соевый соус — 1/4 стакана;
уксус — 2 ст. л.;
кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
гарнир — по вкусу.
Способ приготовления:
В миске смешать говяжий фарш, панировочне сухари, яйцо, мелко нарезанный лук, чайную ложку чесночного порошка, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешать и сформировать фрикадельки.
В сковороде обжарить фрикадельки, пока они не подрумянятся и не станут полностью готовыми.
В отдельной кастрюле смешать брусничный джем, соевый соус, две столовые ложки яблочного уксуса и одну столовую ложку кукурузного крахмала. Варить на среднем огне до загустения.
Вылить брусничную глазурь на приготовленные фрикадельки, помешивая, чтобы она равномерно покрыла блюдо.
Подавать фрикадельки можно в качестве закуски или в качестве основного блюда с рисом, картофелем или другим гарниром.
Выбирая бруснику, обратите внимание на ее внешний вид. Ягоды должны быть твердыми и ярко-красными без признаков плесени и повреждений. Лучше всего покупать бруснику свежей в сезон. Если такой возможности нет, можно остановить свой выбор на замороженной.
Храните ее в холодильнике в закрытой посуде до недели. Замороженную бруснику можно держать в морозильной камере несколько месяцев.
Бруснику можно есть сырой, но ее терпкий и слегка горьковатый вкус оценят не все. Некоторые предпочитают употреблять ее в вареном виде. Однако если вам нравится такой вкус, не бойтесь добавлять свежую бруснику в рацион.
Брусничный чай можно пить несколько раз в день, как и другие травяные чаи. Однако рекомендуется проконсультироваться с врачом, чобы получить индивидуальные рекомендации.
Бруснику можно есть по-разному, в зависимости от личных предпочтений и кулинарных традиций семьи. Вот несколько распространенных способов.
Джемы и варенья. Бруснику часто используют для приготовления джемов, варенья и сиропов. Их можно намазать на хлеб, тосты или крекеры, а также использовать в качестве начинки для блинов или вафель.
Соусы. Брусничный соус — популярное дополнение к блюдам, особенно в скандинавской кухне (например, в знаменитых фрикадельках). Его можно подавать с фрикадельками, жареным мясом или птицей.
Напитки. Бруснику можно использовать для приготовления ароматных напитков: брусничного сока или смузи. Ягоды можно даже добавлять в коктейли для придания пикантности.
Выпечка. Бруснику можно использовать в разной выпечке: пирогах, тартах, кексах или тортах. Ягода придает блюдам терпкий и слегка сладковатый вкус.
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