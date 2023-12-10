Брюссельская капуста: польза и вред для здоровья

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Брюссельскую капусту вывели из листовой капусты овощеводы в Бельгии. Затем она распространилась по другим европейским странам: Франции, Германии и Голландии.

Научное описание этой капусты впервые дал Карл Линней. Он назвал ее в честь бельгийских огородников из Брюсселя.

В России брюссельская капуста появилась в середине XIX века, но из-за суровых климатических условий не получила широкого распространения. Сейчас в стране ее выращивают в основном в центральных районах. Кроме этого, она активно культивируется в Западной Европе, США и Канаде.

Калорийность и БЖУ брюссельской капусты

Калорийность брюссельской капусты — 33 ккал.

В 100 г:

белков — 4,8 г

жиров — 0,3 г;

углеводов — 3,1.

Польза брюссельской капусты

Ее регулярное употребление способствует укреплению иммунной системы, поддержанию здоровья костей и зубов, улучшению пищеварения и снижению уровня холестерина.

Для женщин

Брюссельскую капусту рекомендуют включать в рацион будущих мам, потому что она способствует комфортному течению беременности.

Фото Sanny11/www.istockphoto.com

Для мужчин

Элементы, присутствующие в этом продукте, способствуют повышению уровня мужских гормонов, в частности тестостерона. Это благоприятно влияет на функцию репродуктивной системы, повышает сексуальное влечение и снижает риск развития импотенции.

Для детей

Брюссельская капуста уменьшает риск врожденных пороков у детей. Кроме этого, она необходима для правильного развития нервной системы.

Это важно для общего здоровья организма.

Вред брюссельской капусты

Брюссельская капуста содержит фермент раффиноза, который может вызывать вздутие и газообразование у людей, страдающих непереносимостью этого фермента.

Брюссельская капуста в медицине

В сфере народной медицины применяются отвары из брюссельской капусты. Они помогают повысить иммунитет и побороть простуду.

Перед применением любых средств следует проконсультироваться со специалистом.

При легочных заболеваниях и астме

Напиток из сока брюссельской капусты (100 г), моркови (50 г), сельдерея (40 г) и редиса (40 г) облегчает дыхание при проблемах с легкими и бронхиальной астме.

Отвар для сердца

Отвар брюссельской капусты полезен в качестве укрепляющего напитка для сердца. Для его приготовления отваривают 150 г этого продукта в 450 мл воды, настаивают около 15 минут и процеживают. Принимать отвар можно один раз в сутки.

Вкусные рецепты с брюссельской капустой

Брюссельская капуста с беконом и яблоками

Ингредиенты:

бекон — 230 г;

брюссельская капуста — 700 г;

зеленые яблоки — 1 штука;

измельченный свежий тимьян;

соль — по вкусу;

свежемолотый черный перец — по вкусу.

Фото PoppyB/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Очистить капусту и разрезать каждый кочан пополам. Бекон мелко нарезать. Яблоко очистить от кожицы и сердцевины и нарезать маленькими кубиками. В кастрюле с кипящей подсоленной водой варить капусту до мягкости примерно 6 минут. На сковороде обжарить бекон на среднем огне 2-3 минуты. Добавить яблоки и готовить, помешивая, еще 2-3 минуты. Затем посыпать тимьяном и поперчить. Слить капусту, просушить и переложить в сковороду. Посолить, поперчить, перемешать.

Брюссельская капуста в духовке

Ингредиенты:

брюссельская капуста — 500 г;

оливковое масло — по вкусу;

молотый черный перец — по вкусу.

Фото Edalin/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Капусту полить оливковым маслом, поперчить. Запекать 25-30 минут при 220°C.

Как выбрать и хранить брюссельскую капусту

При выборе брюссельской капусты следует обратить внимание на свежесть головок. Листья должны быть зелеными, без пятен или повреждений. Хорошая брюссельская капуста твердая на ощупь.

Овощ может храниться около 2-3 месяцев в холодильнике при температуре до 5°C. Также его можно заморозить. Так срок годности брюссельской капусты увеличится до 12 месяцев.