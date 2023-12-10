Брюссельская капуста: польза и вред для здоровья

Брюссельскую капусту вывели из листовой капусты овощеводы в Бельгии. Затем она распространилась по другим европейским странам: Франции, Германии и Голландии.
Научное описание этой капусты впервые дал Карл Линней. Он назвал ее в честь бельгийских огородников из Брюсселя.
В России брюссельская капуста появилась в середине XIX века, но из-за суровых климатических условий не получила широкого распространения. Сейчас в стране ее выращивают в основном в центральных районах. Кроме этого, она активно культивируется в Западной Европе, США и Канаде.
Калорийность брюссельской капусты — 33 ккал.
В 100 г:
белков — 4,8 г
жиров — 0,3 г;
углеводов — 3,1.
Ее регулярное употребление способствует укреплению иммунной системы, поддержанию здоровья костей и зубов, улучшению пищеварения и снижению уровня холестерина.
Брюссельская капуста также содержит антиоксиданты, которые помогают защищать организм от различных заболеваний, в том числе от рака.
Брюссельскую капусту рекомендуют включать в рацион будущих мам, потому что она способствует комфортному течению беременности.
Элементы, присутствующие в этом продукте, способствуют повышению уровня мужских гормонов, в частности тестостерона. Это благоприятно влияет на функцию репродуктивной системы, повышает сексуальное влечение и снижает риск развития импотенции.
Брюссельская капуста уменьшает риск врожденных пороков у детей. Кроме этого, она необходима для правильного развития нервной системы.
Брюссельская капуста содержит витамин С, кверцетин, каротиноиды и флавоноиды, которые имеют антиоксидантные свойства и способствуют снижению воспаления в организме.
Это важно для общего здоровья организма.
В редких случаях брюссельская капуста может вызывать аллергическую реакцию.
Брюссельская капуста содержит фермент раффиноза, который может вызывать вздутие и газообразование у людей, страдающих непереносимостью этого фермента.
Из-за высокого содержания витамина К капуста может быть опасна для людей, принимающих антикоагулянты. Так как витамин К способствует свертываемости крови.
В сфере народной медицины применяются отвары из брюссельской капусты. Они помогают повысить иммунитет и побороть простуду.
Перед применением любых средств следует проконсультироваться со специалистом.
Напиток из сока брюссельской капусты (100 г), моркови (50 г), сельдерея (40 г) и редиса (40 г) облегчает дыхание при проблемах с легкими и бронхиальной астме.
Отвар брюссельской капусты полезен в качестве укрепляющего напитка для сердца. Для его приготовления отваривают 150 г этого продукта в 450 мл воды, настаивают около 15 минут и процеживают. Принимать отвар можно один раз в сутки.
Ингредиенты:
бекон — 230 г;
брюссельская капуста — 700 г;
зеленые яблоки — 1 штука;
измельченный свежий тимьян;
соль — по вкусу;
свежемолотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Очистить капусту и разрезать каждый кочан пополам. Бекон мелко нарезать. Яблоко очистить от кожицы и сердцевины и нарезать маленькими кубиками.
В кастрюле с кипящей подсоленной водой варить капусту до мягкости примерно 6 минут.
На сковороде обжарить бекон на среднем огне 2-3 минуты. Добавить яблоки и готовить, помешивая, еще 2-3 минуты. Затем посыпать тимьяном и поперчить.
Слить капусту, просушить и переложить в сковороду. Посолить, поперчить, перемешать.
Ингредиенты:
брюссельская капуста — 500 г;
оливковое масло — по вкусу;
молотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Капусту полить оливковым маслом, поперчить.
Запекать 25-30 минут при 220°C.
При выборе брюссельской капусты следует обратить внимание на свежесть головок. Листья должны быть зелеными, без пятен или повреждений. Хорошая брюссельская капуста твердая на ощупь.
Овощ может храниться около 2-3 месяцев в холодильнике при температуре до 5°C. Также его можно заморозить. Так срок годности брюссельской капусты увеличится до 12 месяцев.