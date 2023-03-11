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Сегодня, 18:00

Чем полезен чай из священного базилика? Отвечает нутрициолог

Мария Бульчук
Автор
Дарья Тягний
Нутрициолог
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Проверка фактов

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Чай из базилика
Фото Istockphoto/Ninetechno
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Интернет пестрит описаниями чудодейственных свойств чая из священного базилика. Традиция употребления его пришла из Индии, где это растение, альтернативное название которого — тулси, имеет особое религиозное значение и широко используется в традиционной медицине. Он особенно известен благодаря успокоительному эффекту. Но и помимо этого, по разным источникам, у чая из священного базилика множество полезных и целебных свойств. С другой стороны, у тулси есть и побочные эффекты, поэтому употреблять его можно не всем.

Базилик
Freepik/ededchechine

Нутрициолог Дарья Тягний рассказала, действительно ли так полезен этот чай, и пояснила, кому и зачем его можно пить.

Что такое чай тулси

Базилик священный (не путать с базиликом душистым), или тулси — одно из наиболее известных лекарственных растений, применяющихся в аюрведе. В Индии считают, что это священное растение, которое воздействует на здоровье человека на физиологическом и на духовном уровнях, дарует умиротворение, спокойствие и позволяет гармонично развивать личность. Тулси — это мягкий адаптоген.
Дарья Тягний
Нутрициолог

Адаптогены — фармакологическая группа средств, воздействие которых, предположительно, помогает организму справляться со стрессом и прочими неблагоприятными воздействиями.

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Чем полезен чай тулси

Список показаний к применению напитка тулси действительно впечатляет. Едва ли не при любом недомогании он может принести облегчение. Также у чая есть уникальные свойства, оказывающие поддерживающий и оздоравливающий эффект на организм:

Чай тулси помогает:

  • при простудах, кашле, головных болях, насморке;

  • при ревматизме, артрите и болях в суставах;

  • при пищевых отравлениях, сопровождаемых рвотными позывами, при коликах и проблемах с желудком;

  • при судорогах и спазмах рук и ног;

  • залечивать язвы, раны, уничтожать микробы и бактерии;

  • повышать аппетит и улучшать пищеварение;

  • снизить уровень холестерина и сахара в крови;

  • предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы.

Чай из базилика
Istockphoto/Arundhati Sathe

Также этот напиток:

  • обладает защитными свойствами от радиации, лучевой болезни и онкозаболеваний;

  • укрепляет десны благодаря вяжущим свойствам, уничтожает вредные бактерии во рту, освежает дыхание;

  • нормализует гормональный фон;

  • повышает либидо.


Кроме того, чай богат антиоксидантами и питательными веществами и помогает эффективно бороться со стрессом.

Чаще всего в нутрициологии чай тулси применяют при работе со стрессом. В первую очередь его рекомендуется употреблять людям, которые живут в постоянном напряжении, страдают от бессонницы, ПМС, склонны к резкой смене настроения.
Дарья Тягний
Нутрициолог

Считается, что применение тулси снижает общую тревожность и многие симптомы, связанные со стрессом, такие как забывчивость и проблемы со сном.

В клиническом исследовании 35 пациентов с симптомами тревожности два раза в день после еды принимали 500 мг базилика священного. До, во время и после исследования состояние пациентов оценивалось. Полученные выводы говорят о том, что базилик священный снижал общий уровень тревожности участников эксперимента. На основе полученных данных исследователи пришли к заключению, что священный базилик может быть полезен при лечении общего тревожного расстройства, а в будущем сможет применяться как перспективное успокоительное средство.

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Кому нельзя пить чай тулси

В первую очередь речь о беременных и кормящих женщинах, а также о детях: в каждой отдельной ситуации целесообразность приема чая тулси лучше обсудить с врачом.

Не исключена и индивидуальная непереносимость базилика священного.

Поскольку при длительном приеме чай тулси способен разжижать кровь, аккуратно к нему следует относиться людям, склонным к кровотечениям и имеющим проблемы со свертываемостью крови.

Людям, склонным к гипотонии (пониженному давлению), гипогликемии (пониженному уровню сахара в крови), со сниженным кортизолом при истощенных надпочечниках нужно быть очень осторожными с чаем тулси, так как он понижает давление, снижает уровень сахара и кортизола и в таком случае может вызвать ощущение сильной тревоги и тремор.

Чай тулси
Istockphoto/SOMNATH MAHATA

Кроме того, базилик священный способен оказать противозачаточное действие, причем и на мужчин, и на женщин. Большие дозы тулси могут ослаблять у мужчин сперматогенез, а у женщин — вызывать сокращения матки и отрицательно влиять на фертильность. Поэтому если вы планируете беременность, лучше отказаться от употребления этого напитка.

Как правильно заваривать чай тулси

Базилик священный продается как в виде капсул, так и в виде травяного чая. Если вы приобрели пакетированный чай, на кружку достаточно двух пакетиков. Их необходимо залить горячей водой температурой 85-90 градусов, оставить завариваться минимум на 30 минут и выпить перед сном.
Дарья Тягний
Нутрициолог

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