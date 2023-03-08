Кому не стоит пить много матчи? Модный напиток будет полезен не всем

Пришедший из Японии матча сейчас можно встретить во многих кафе и ресторанах. Его подают горячим и холодным, добавляют в латте, мороженое, десерты, смузи. У этого напитка множество полезных свойств, но есть и противопоказания. Вместе с нутрициологом Марией Милц разбираемся, как выбрать хороший матча и кому надо быть осторожным в его употреблении.

Что такое матча

Матча — это японский зеленый чай, который получают растиранием в порошок молодых чайных листьев. В отличие от листового чая его не заваривают, а растворяют в воде.

Этот вид чая традиционно используется в чайных церемониях в Японии. Собирают урожай всего раз в году: за две недели до сбора листья накрывают, чтобы защитить их от попадания солнечных лучей. Таким образом, чай сохраняет свежесть, а листья — насыщенный зеленый цвет.

Как выбрать матча

Продукт может быть произведен в разных странах, но лучшим считается матча, сделанный в Японии. Упаковка должна быть герметичной и непрозрачной. Чай теряет свои вкусовые качества, если он подвергается воздействию света, влаги, тепла и кислорода.

istockphoto.com

Цвет чая должен быть зеленым. Желтоватый или коричневатый оттенок говорят о плохом качестве продукта. Порошок должен быть мелким, с однородной текстурой, без комков и неоднородных гранул.

Как правильно заваривать

В Японии для заваривания матча используются специальная кружка тяван, мерная ложка из бамбука и бамбуковый венчик.

Но подойдут и обычные чашка и ложка. Порошок добавляют в разогретую до 75 градусов воду и тщательно размешивают до однородной консистенции. Чай должен получиться густым, с зеленой пенкой.

Фото istockphoto.com

Кому надо употреблять матча с осторожностью

Как и другие виды чая или кофе матча содержит кофеин. Его количество в матча может варьироваться в зависимости от происхождения листьев чайного куста, времени их сбора, способа и продолжительности приготовления чая. В среднем уровень кофеина сопоставим с черным чаем. Поэтому важно знать меру и не увлекаться напитком и сладостями с его добавлением.

Люди, имеющие повышенную чувствительность к кофеину, могут испытывать бессонницу и нервозность. Особенно осторожными надо быть людям с гипертонией.

Людям, испытывающим проблемы с желудком, не следует пить матча натощак — может повыситься кислотность, что приведет к усилению болевого синдрома.

Если чай был выращен на плантации, расположенной вблизи производства или автомагистрали, то он может содержать некоторое количество свинца. Эта проблема связана со способностью чайных кустов впитывать свинец из грунта, если он был загрязнен. Поэтому особенно важно выбирать чай проверенных производителей. Матча не бывает дешевым, и если цена невысокая, то это, скорее всего, подделка.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!