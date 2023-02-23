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Сегодня, 08:00

Чем полезен порошковый чай матча и помогает ли он похудеть? Отвечает эксперт

Руслана Бобкова
Ольга Деккер
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Фото unsplash.com/@ninjason
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И почему не стоит слишком увлекаться этим напитком.

В последнее время меню почти ни одного модного заведения и ни одной детокс-программы не обходится без пункта «матча». Это молодой зеленый чай, который заваривается по японскому рецепту, — в виде порошка. В отличие от обычного чая он не оседает на дне чашки, а растворяется в воде, и в результате мы получаем красивый зеленый напиток с густой пеной.

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Действительно ли он так полезен или это скорее дань моде — разбираемся с членом Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольгой Деккер.

Чем полезен матча

Во-первых, как и другие виды зеленого чая, матча богат катехинами — классом растительных соединений, которые действуют как естественные антиоксиданты.

Антиоксиданты помогают стабилизировать вредные свободные радикалы, соединения, которые могут повреждать клетки организма и вызывать хронические заболевания. Но стоит отметить, что все исследования матчи на подобные свойства проведены на крысах, доказательной базы по людям пока нет.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Также некоторые исследования показали, что матча может предотвратить повреждение печени и снизить риск заболеваний этого органа.

Матча. Фото unsplash.com/@sentidoshumanos
unsplash.com/@sentidoshumanos

Кроме оздоровления напиток часто используют для заботы о фигуре, потому что он эффективно подавляет аппетит. Некоторые в попытках похудеть даже заменяют матчей прием пищи.

Так как этот чай густой, он снимает чувство голода, что, конечно, приводит к снижению калорийности суточного рациона и, в результате, к снижению веса. Но это не тот путь, которым следует идти, если вы хотите здорового контроля над собственным весом.
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Чем опасен матча при похудении

Выпивая порцию матчи вместо приема пищи, человек лишает себя необходимых питательных веществ. Максимум, что можно получить, — это клетчатку. Но потребность организма в ценных энергетических компонентах — белках, жирах и углеводах — матча не закроет. Не стоит рассчитывать и на то, что он заменит стакан воды, хоть и содержит ее.

По свойствам матчу можно отнести к биологически активным добавкам. Биологически активные добавки к пище — это все же добавки к еде. И надеяться в плане снижения веса только на чай — глупо. Питание при похудении должно быть сбалансированным, дефицитов и перекосов допускать нельзя.
Ольга Деккер
Нутрициолог

О латте с матчей, которые предлагают в кафе и ресторанах, можно сказать то же самое: хоть напиток и содержит некоторое количество белков, жиров и углеводов за счет добавленного молока, считать это полноценным приемом пищи не стоит.

Матча. Фото unsplash.com/@stri_khedonia
unsplash.com/@stri_khedonia

Не говоря уже о такой маркетинговой уловке, как шоколад с матчей.

Тут точно не стоит рассчитывать на пользу. Польза от этого продукта минимальна! Если смотреть на микронутриентный состав, то углеводов «легкой» группы, а значит, и вреда, будет больше.
Ольга Деккер
Нутрициолог

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Польза и вред
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