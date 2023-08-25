Чайный гриб: польза и вред напитка. Мнение нутрициолога

Чайный гриб, или комбуча (от китайского «ком бу чха», что переводится как «чай из морской капусты»), — напиток, который в последнее время вновь обрел популярность. Дело не только в его освежающем вкусе с кислинкой, но и в полезных свойствах.

Родиной чайного гриба называют страны Азии, предположительно Тибет и Цейлон. На самом деле это не гриб, а зооглея — организм, в основе которого симбиоз дрожжевого грибка с уксусными бактериями. О невероятных целебных свойствах напитка «ком бу чха» упоминают в древнекитайских трактатах примерно III века до нашей эры. Ходят легенды, что гейши в Японии прибегали к его помощи, чтобы сохранить стройность. Далее чайный гриб распространился в Корее, Маньчжурии, а несколько веков спустя напиток оказался и в Восточной Сибири. По одной из версий, в Россию его привезли в период освоения Восточно-сибирского генерал-губернаторства, по другой — после Русско-японской войны.

С XX века чайный гриб начали исследовать ученые, назвавшие его медузомицетом. Полезные свойства напитка были доказаны в 1964 году профессором Скленером. В Германии его ввели как лекарство, после чего чайный гриб стал популярным по всей Европе.

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Внешне ничем неприметный и даже отталкивающий слизистый комок грязно-белого цвета, напоминающий грибную шляпку, на поверхности сладкого чая на деле оказывается кладезем витаминов и других ценных веществ.

Подробнее о полезных свойствах и способах употребления чайного гриба рассказала эксперт FPA, нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алена Денисова.

Состав и калорийность комбучи

Чайный гриб содержит примерно 26,9-32 ккал на 100 мл. В его составе нет жиров, но есть:

белки — 0,1-2,6 г;

углеводы — 1-8,2 г.

Также в комбуче много полезных веществ:

витамины А, В1, В2, В6, В12, С, РР, D;

минералы кальций и магний;

катехины;

ферменты;

кофеин;

аминокислоты;

кислоты (лимонная, молочная, яблочная, щавелевая, фосфорная, уксусная, койевая).

Польза чайного гриба для здоровья

Комбуча имеет целый ряд полезных свойств для организма.

Укрепляет иммунитет

Чайный гриб способен насытить организм необходимыми витаминами, микроэлементами и пробиотиками. Это особенно важно в период болезни, после нее и в качестве профилактики.

Снимает воспаления

Кислоты, образующиеся при брожении чайного гриба, в сочетании с природным антибиотиком медузином помогают бороться с воспалительными процессами в организме и восстанавливать уже пораженные ткани.

Улучшает пищеварение

Ферменты в составе комбучи благотворно влияют на работу пищеварительной системы и микрофлору кишечника, избавляют от вздутия и метеоризма. Чайный гриб помогает регулировать кислотно-щелочной баланс, благодаря чему избавляет от изжоги.

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Восстанавливает работу мочеполовой системы

Чайный гриб способен избавить от симптомов цистита и молочницы, очистить почки от мелких камней и песка, а также предотвратить их образование.

Нормализует показатели давления и холестерина

Регулярное употребление комбучи помогает нормализовать повышенное давление и уровень холестерина в крови, уменьшает риск атеросклероза и других заболеваний сердца и сосудов.

Избавляет от головной боли

Чайный гриб способен успокоить, снять напряжение и спазмы сосудов, улучшить кровообращение головного мозга, насытить его кислородом и нормализовать качество сна.

Полезен для суставов

Противовоспалительные свойства комбучи, а также гиалуроновая кислота в составе питают суставы и избавляют от болевых ощущений.

Вред чайного гриба

Если не соблюдать гигиену при приготовлении комбучи, то в нем образуется патогенная флора (болезнетворные бактерии, грибы, плесень). Постоянное употребление такого напитка грозит тяжелой печеночной и почечной недостаточностью.

Чайный гриб содержит кислоты. Если его пить много и часто, может произойти расстройство кислотно-щелочного баланса (метаболический ацидоз).

Кроме того, нужно быть осторожными с этим напитком при кислотозависимых заболеваниях ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь) и сахарном диабете.

Чайный гриб в медицине

Пользу чайного гриба с медицинской точки зрения с начала XX века изучали немецкий миколог Линдау, советский фармаколог Дмитрий Щербачев, советский эпидемиолог Тихон Болдырев и другие. Исследователи выявили, что чайный гриб:

снижает давление и уменьшает риск атеросклероза;

лечит желудочно-кишечные заболевания;

активирует обмен веществ и заменяет собой ряд органических кислот;

обладает антибиотическими и противовоспалительными свойствами.

Настои с чайным грибом до сих пор можно встретить в некоторых аптеках Европы.

Вкусные и освежающие напитки с комбучей

Чайный гриб сам по себе приятный освежающий напиток. Но он может выступать и в качестве ингредиента.

Коктейль с вишней

Витаминный, ароматный напиток из комбучи с вишней, мятой и корицей.

Ингредиенты:

вишневый сок — 1/3 стакана;

комбуча — 1/3 стакана;

ягоды вишни (без косточек) — 1/3 стакана;

сок лимона — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

корица — щепотка;

мята — 3-5 листочков;

лед.

Фото Freepik

Способ приготовления:

В блендере перебить вишню и сахар с листьями мяты, соком лимона и корицей. Добавить вишневый сок, перелить в бокал, добавить комбучу и лед.

Комбуча с черной смородиной

Отличный витаминный летний напиток.

Ингредиенты:

ягоды черной смородины — 1/2 стакана;

комбуча — 250 мл;

тертый имбирь — 1 ч. л.;

лед.

Фото istockphoto.com/samael334

Способ приготовления:

Черную смородину перебить в блендере и перелить в банку. Добавить тертый имбирь и влить комбучу. Закрыть крышкой и поставить в холодильник на 6-7 часов. Разлить по бокалам и добавить лед.

Как выбрать и хранить комбучу

Выбирая чайный гриб в магазине, обратите внимание на состав и информацию на этикетке. Берите напиток без искусственных ароматизаторов и консервантов. Фильтрация будет плюсом. Обращайте внимание на дату изготовления и срок годности.

Чтобы сохранить комбучу, ее нужно вытащить из раствора, ополоснуть, положить в полиэтиленовый пакет, а затем в емкость. Эту емкость следует хранить в холодильнике в отделе для овощей и фруктов, периодически проверяя.

Вернуть к жизни такой экземпляр довольно просто: достаточно поместить его в теплый, сладкий чай и оставить в теплом месте на неделю. Первый настой лучше слить.

Фото istockphoto.com/Thirawatana Phaisalratana

Можно комбучу высушить, вытащив из раствора, промыв и завернув в хлопковую ткань. В таком виде его просушивают в хорошо проветриваемом месте, периодически переворачивая. Полностью высушеный чайный гриб хранится в сухом шкафу в дышащей ткани.

Чтобы восстановить сухой чайный гриб, нужно замочить его примерно на 10 часов в теплой воде, после чего добавить немного теплого сладкого чая. Первый настой готовится дольше обычного, и его также нужно слить.

Популярные вопросы

Какие болезни лечит чайный гриб

Чайный гриб помогает снижать давление, уменьшает риск развития атеросклероза. Он также лечит желудочно-кишечные заболевания и активизирует обмен веществ. Можно использовать его в лечении ангины, тонзиллита, отита, конъюнктивита, насморка и прочих инфекций, но не как основной способ лечения, а как дополнительную поддержку организма. При этом нужно обращать внимание на сочетаемость с лекарствами.

Необходима консультация с врачом!

Можно ли пить комбучу беременным

Если у беременной женщины нет аллергии на чайный гриб или иных противопоказаний, то в умеренном количестве его пить можно. Он улучшит иммунитет, наладит пищеварение, насытит организм витаминами и даже уменьшит проявления токсикоза. Однако о количестве и периодичности нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Можно ли пить чайный гриб каждый день

Пить чайный гриб постоянно не рекомендуется. Это может привести к неожиданным и неприятным реакциям организма. Лучше всего пить его курсами по 7-14 дней, делая перерыв. В любом случае необходимо проконсультироваться с диетологом или лечащим врачом. Специалист поможет подобрать индивидуальную периодичность и дозировку.

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