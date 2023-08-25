Чайный гриб: польза и вред напитка. Мнение нутрициолога

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Чайный гриб, или комбуча (от китайского «ком бу чха», что переводится как «чай из морской капусты»), — напиток, который в последнее время вновь обрел популярность. Дело не только в его освежающем вкусе с кислинкой, но и в полезных свойствах.
Родиной чайного гриба называют страны Азии, предположительно Тибет и Цейлон. На самом деле это не гриб, а зооглея — организм, в основе которого симбиоз дрожжевого грибка с уксусными бактериями. О невероятных целебных свойствах напитка «ком бу чха» упоминают в древнекитайских трактатах примерно III века до нашей эры. Ходят легенды, что гейши в Японии прибегали к его помощи, чтобы сохранить стройность. Далее чайный гриб распространился в Корее, Маньчжурии, а несколько веков спустя напиток оказался и в Восточной Сибири. По одной из версий, в Россию его привезли в период освоения Восточно-сибирского генерал-губернаторства, по другой — после Русско-японской войны.
С XX века чайный гриб начали исследовать ученые, назвавшие его медузомицетом. Полезные свойства напитка были доказаны в 1964 году профессором Скленером. В Германии его ввели как лекарство, после чего чайный гриб стал популярным по всей Европе.
Внешне ничем неприметный и даже отталкивающий слизистый комок грязно-белого цвета, напоминающий грибную шляпку, на поверхности сладкого чая на деле оказывается кладезем витаминов и других ценных веществ.
Подробнее о полезных свойствах и способах употребления чайного гриба рассказала эксперт FPA, нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алена Денисова.
Чайный гриб содержит примерно 26,9-32 ккал на 100 мл. В его составе нет жиров, но есть:
белки — 0,1-2,6 г;
углеводы — 1-8,2 г.
Также в комбуче много полезных веществ:
витамины А, В1, В2, В6, В12, С, РР, D;
минералы кальций и магний;
катехины;
ферменты;
кофеин;
аминокислоты;
кислоты (лимонная, молочная, яблочная, щавелевая, фосфорная, уксусная, койевая).
Комбуча имеет целый ряд полезных свойств для организма.
Чайный гриб способен насытить организм необходимыми витаминами, микроэлементами и пробиотиками. Это особенно важно в период болезни, после нее и в качестве профилактики.
Кислоты, образующиеся при брожении чайного гриба, в сочетании с природным антибиотиком медузином помогают бороться с воспалительными процессами в организме и восстанавливать уже пораженные ткани.
Ферменты в составе комбучи благотворно влияют на работу пищеварительной системы и микрофлору кишечника, избавляют от вздутия и метеоризма. Чайный гриб помогает регулировать кислотно-щелочной баланс, благодаря чему избавляет от изжоги.
Чайный гриб способен избавить от симптомов цистита и молочницы, очистить почки от мелких камней и песка, а также предотвратить их образование.
Регулярное употребление комбучи помогает нормализовать повышенное давление и уровень холестерина в крови, уменьшает риск атеросклероза и других заболеваний сердца и сосудов.
Чайный гриб способен успокоить, снять напряжение и спазмы сосудов, улучшить кровообращение головного мозга, насытить его кислородом и нормализовать качество сна.
Противовоспалительные свойства комбучи, а также гиалуроновая кислота в составе питают суставы и избавляют от болевых ощущений.
Если не соблюдать гигиену при приготовлении комбучи, то в нем образуется патогенная флора (болезнетворные бактерии, грибы, плесень). Постоянное употребление такого напитка грозит тяжелой печеночной и почечной недостаточностью.
Если вы готовите напиток самостоятельно, нужно это делать правильно в продезинфицированной среде и ферментировать менее недели, чтобы напиток можно было безопасно пить. Нарушение санитарных условий и длительный период ферментации способствуют токсичности чайного гриба, что может привести к летальному исходу.Алена ДенисоваНутрициолог
Чайный гриб содержит кислоты. Если его пить много и часто, может произойти расстройство кислотно-щелочного баланса (метаболический ацидоз).
Кроме того, нужно быть осторожными с этим напитком при кислотозависимых заболеваниях ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь) и сахарном диабете.
Некоторые бренды добавляют большое количество сахара и фруктового сока, чтобы сделать комбучу привлекательнее и более похожей на газировку. Большинство ароматизированных сортов, например с добавлением гуавы или имбиря, могут содержать до 24 г сахара на бутылку.Алена ДенисоваНутрициолог
Пользу чайного гриба с медицинской точки зрения с начала XX века изучали немецкий миколог Линдау, советский фармаколог Дмитрий Щербачев, советский эпидемиолог Тихон Болдырев и другие. Исследователи выявили, что чайный гриб:
снижает давление и уменьшает риск атеросклероза;
лечит желудочно-кишечные заболевания;
активирует обмен веществ и заменяет собой ряд органических кислот;
обладает антибиотическими и противовоспалительными свойствами.
Настои с чайным грибом до сих пор можно встретить в некоторых аптеках Европы.
Чайный гриб сам по себе приятный освежающий напиток. Но он может выступать и в качестве ингредиента.
Витаминный, ароматный напиток из комбучи с вишней, мятой и корицей.
Ингредиенты:
вишневый сок — 1/3 стакана;
комбуча — 1/3 стакана;
ягоды вишни (без косточек) — 1/3 стакана;
сок лимона — 1 ч. л.;
сахар — 1 ч. л.;
корица — щепотка;
мята — 3-5 листочков;
лед.
Способ приготовления:
В блендере перебить вишню и сахар с листьями мяты, соком лимона и корицей.
Добавить вишневый сок, перелить в бокал, добавить комбучу и лед.
Отличный витаминный летний напиток.
Ингредиенты:
ягоды черной смородины — 1/2 стакана;
комбуча — 250 мл;
тертый имбирь — 1 ч. л.;
лед.
Способ приготовления:
Черную смородину перебить в блендере и перелить в банку.
Добавить тертый имбирь и влить комбучу.
Закрыть крышкой и поставить в холодильник на 6-7 часов.
Разлить по бокалам и добавить лед.
Выбирая чайный гриб в магазине, обратите внимание на состав и информацию на этикетке. Берите напиток без искусственных ароматизаторов и консервантов. Фильтрация будет плюсом. Обращайте внимание на дату изготовления и срок годности.
Чтобы сохранить комбучу, ее нужно вытащить из раствора, ополоснуть, положить в полиэтиленовый пакет, а затем в емкость. Эту емкость следует хранить в холодильнике в отделе для овощей и фруктов, периодически проверяя.
Вернуть к жизни такой экземпляр довольно просто: достаточно поместить его в теплый, сладкий чай и оставить в теплом месте на неделю. Первый настой лучше слить.
Можно комбучу высушить, вытащив из раствора, промыв и завернув в хлопковую ткань. В таком виде его просушивают в хорошо проветриваемом месте, периодически переворачивая. Полностью высушеный чайный гриб хранится в сухом шкафу в дышащей ткани.
Чтобы восстановить сухой чайный гриб, нужно замочить его примерно на 10 часов в теплой воде, после чего добавить немного теплого сладкого чая. Первый настой готовится дольше обычного, и его также нужно слить.
Чайный гриб помогает снижать давление, уменьшает риск развития атеросклероза. Он также лечит желудочно-кишечные заболевания и активизирует обмен веществ. Можно использовать его в лечении ангины, тонзиллита, отита, конъюнктивита, насморка и прочих инфекций, но не как основной способ лечения, а как дополнительную поддержку организма. При этом нужно обращать внимание на сочетаемость с лекарствами.
Необходима консультация с врачом!
Если у беременной женщины нет аллергии на чайный гриб или иных противопоказаний, то в умеренном количестве его пить можно. Он улучшит иммунитет, наладит пищеварение, насытит организм витаминами и даже уменьшит проявления токсикоза. Однако о количестве и периодичности нужно проконсультироваться с лечащим врачом.
Пить чайный гриб постоянно не рекомендуется. Это может привести к неожиданным и неприятным реакциям организма. Лучше всего пить его курсами по 7-14 дней, делая перерыв. В любом случае необходимо проконсультироваться с диетологом или лечащим врачом. Специалист поможет подобрать индивидуальную периодичность и дозировку.
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