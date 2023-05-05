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Сегодня, 17:10

Чем полезнее всего запивать шашлык? Отвечает токсиколог

Михаил Кутушов
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
Дачный обед в шашлыком.
Фото istockphoto.com
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В разгар майских праздников традиционно все выбираются за город на шашлыки. Большое количество мяса нужно запивать правильно, чтобы не навредить желудочно-кишечному тракту. Какие напитки стоит взять с собой на пикник, рассказал эксперт.

Алкогольные напитки

На самом деле от крепкого алкоголя и пива лучше воздержаться. Такие напитки обезвоживают организм и выводят полезные микроэлементы: калий, магний, кальций, цинк и другие. А в сочетании с жирным мясом повышается риск повреждения поджелудочной железы.

Шашлыки и&nbsp;пиво. Пиво и шашлык: сколько можно съесть, чтобы не навредить здоровью

Сухое красное вино

Группа людей поднимает бокалы с красным вином.
istockphoto.com

Если выпить все равно хочется, то лучше сделать выбор в пользу бокала красного вина. Оно стабилизирует кислотную среду желудка и способствует процессу пищеварения, а также содержит полезные микро- и макроэлементы: калий, магний, натрий, кальций, цинк, селен, медь, хром, рубидий. Небольшое количество красного сухого вина оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему: расширяет сосуды, снижает уровень вредного холестерина в крови и укрепляет сердечную мышцу. Главное, не переусердствовать и не выпить слишком много — не больше одного-двух бокалов.

А мы хотим лишний раз напомнить, что чрезмерное количество алкоголя вредит вашему здоровью.

Молочные напитки

Молоко

Не рекомендуется запивать шашлык молоком или молочной продукцией. От такой комбинации увеличивается вероятность развития диабета и рака. В молоке содержится фосфор, который при попадании в желудок конфликтует с цинком, содержащимся в мясе. Фосфор препятствует полному усвоению цинка. Как следствие — возникает вздутие живота, вызванное брожением в кишечнике.

Бутылка молока.
Freepik/bublikhaus

Кисломолочка

Лучше выбрать кисломолочные продукты — кефир, тан или айран. Они могут похвастаться и способностью утолить жажду, и налаживают работу пищеварительной системы. В их составе присутствуют биологически активные вещества, относящиеся к категории молочных бактерий, что положительно влияет на работу внутренних органов. Они легко усваиваются и снижают тяжесть жирных или жареных блюд, в нашем случае — мяса, приготовленного на огне.

Вода и соки

Диетологи рекомендуют запивать мясо, и в том числе шашлык, фруктовыми напитками без сахара, водой с лимоном или чаем.

Соки

Соки содержат множество витаминов и полезных веществ. Важно, чтобы в составе напитка был витамин C и органические кислоты, которые стимулируют пищеварение. Но мы не говорим о пакетированных вариантах с сахаром. Подойдут свежевыжатые соки: ананасовый или апельсиновый. Если вы планируете съесть много шашлыка, лучше запить его терпким и кислым гранатовым соком в небольшом количестве. Он содержит органические кислоты, которые повышают уровень необходимых ферментов, способствуя нормализации пищеварительных процессов в организме.

Гранатовый сок.
Freepik/azerbaijan_stockers

Вода

Негазированная фильтрованная вода активизирует процесс выведения токсических веществ. Благодаря этому печень получает меньшую нагрузку. И самочувствие человека улучшается. Стакан воды перед едой помогает избежать переедания.

Сколько пить в&nbsp;день воды? Водный баланс: сколько пить в день воды и какую именно воду?

Чай

Зеленый чай способствует детоксикации организма, его можно пить как теплым, так и холодным. Им хорошо запивать большое количество мяса.

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Газированные напитки

Газированная вода, особенно сладкая, вызывает интоксикацию и затрудняет расщепление липидов — например, жирного жареного мяса.

Если не хотите отказываться от сладких напитков, лучше приготовить домашние лимонады на простой воде с лимоном и апельсинами или ягодами с небольшим количеством сахара.

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Советы и рекомендации
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