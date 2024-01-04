5 неочевидных последствий длительного переедания

Сегодня, 13:00
В преддверии новогодних праздников тема переедания становится особенно актуальной. Но оно опасно не только лишним весом. Рассказываем, какие еще могут быть последствия.
Переедание может быть вызвано множеством причин, среди которых:
стресс — из-за нервного напряжения некоторым людям свойственно заедать плохое настроение;
нерегулярное питание и строгие диеты в итоге ведут к срывам, а чувство насыщения наступает, когда уже съедено слишком много;
гормональные нарушения и заболевания;
постоянный недосып;
расстройство пищевого поведения и другие.
Постоянное переедание влечет за собой не только изменение внешнего вида и увеличение объемов. Вслед за этим появляется еще масса проблем со здоровьем.
Им приходится работать на пределе, в авральном режиме. Нарушается функционирование всех систем организма. Желудок подвергается изменениям — эластичный орган растягивается из-за постоянного переедания, привычного объема уже не хватает, чтобы почувствовать сытость. Здоровье печени подвержено риску развития жирового гепатоза.
Особенно опасно превышение такого показателя, как липопротеины высокой плотности — плохой холестерин. Это ведет к риску развития инсультов, инфарктов, атеросклерозу и другим проблемам сердечно-сосудистой системы.
Переедание — один из пусковых механизмов повышенного артериального давления, что также неблагоприятно отражается на работе сердца. Особенно учитывая, что избыточное количество употребляемой пищи — это, как правило, не самая полезная еда. Переедание может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Из-за постоянного переедания и набора веса страдает внешний вид: кожа теряет упругость и эластичность, появляются дефекты — стрии (растяжки). Из-за изменения гормонального фона могут появиться высыпания и раздражение на слизистых и кожных покровах. Также тип и объем потребляемой пищи может привести к появлению морщин.
Чем выше показатель массы тела, тем сложнее приходится опорно-двигательному аппарату. Переедание, нарушение правил здорового питания, недостаток микро- и макроэлементов, полезных для нормального функционирования костной и мышечной тканей, ведут к сбою в работе организма.
Всякий раз, злоупотребляя определенной категорией продуктов, человек недополучает важные для здоровья вещества, которые находятся в другой пище. Чувство меры, регулярное и сбалансированное питание, разумный подход к еде — все это избавит от многих проблем и заболеваний.