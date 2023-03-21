8 причин всегда иметь запас клюквы дома. Но варенье не подойдет

Сегодня, 08:00
Эта ягода не только содержит большое количество витамина С, способного ускорить выздоровление после перенесенных вирусных заболеваний. Рассказываем о других полезных свойствах клюквы, которые, возможно, вас приятно удивят.
Клюква может быть полезна при инфекции Helicobacter pylori (провоцирует язвенную болезнь), поскольку содержит вещества, которые препятствуют прилипанию бактерий к клеткам желудка и слизистых.
Также эта ягода богата клетчаткой, улучшающей процесс пищеварения. А бензойная кислота в составе клюквы является природным антисептиком и обладает антимикробными свойствами.
Умеренное употребление клюквы ведет к снижению уровня липопротеинов низкой плотности, которые принято называть плохим холестерином.
Исследования показали, что клюква предотвращает прикрепление стрептококков (бактерий, вызывающих множество заболеваний, например фарингит и пневмонию) к зубной эмали. И таким образом служит профилактикой заболеваний полости рта.
Особые вещества в составе клюквы защищают мочевыводящие пути от бактериальной инфекции. Бензойная кислота, которую мы упоминали ранее, уничтожает микроорганизмы, способные вызывать воспаление.
Клюква действует как антиоксидант, поддерживает иммунитет при ОРВИ и простудных заболеваниях. Проантоцианиды в ее составе имеют противовоспалительный эффект и способны вызывать гибель вредных микроорганизмов.
Флавоноиды и проантоцианиды, содержащиеся в клюкве, препятствуют способности тромбоцитов склеиваться, образуя тромб, и снижают сосудистое воспаление. Это уменьшает риски заболеваний сосудов, инфарктов и инсультов.
Регулярное употребление клюквы улучшает память и работу мозга. Разумеется, уповать лишь на эту ягоду в запоминании информации не стоит. Но можно взять на заметку это положительное свойство.
Клюква богата флавоноидами. Эти вещества, по данным Роспотребнадзора, участвуют во многих обменных процессах организма и оказывают благотворное действие на функции всех его систем. Флавоноиды помогают предотвратить снижение когнитивных способностей и препятствуют развитию деменции.
Но употреблять этот суперфуд нужно в разумных количествах. Наряду с положительными эффектами клюква может нанести организму вред. Поэтому следует предварительно проконсультироваться с врачом на предмет противопоказаний.
Например, ягода может вызвать нежелательные побочные эффекты и негативно влиять на пищеварение при чрезмерном ее употреблении, раздражая желудок. Также стоит ограничить употребление клюквы тем, кто склонен к образованию камней в почках.
Как хранить клюкву
Идеальный вариант получить максимум пользы от клюквы — есть ее в термически необработанном виде. При воздействии высоких температур часть полезных веществ будет потеряна. Но в силу территориальных особенностей произрастания ягод свежими они доступны далеко не всем. Расстраиваться не стоит — заморозка позволяет избежать потери витаминов. Также продукт полезен в сухом виде.
У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!