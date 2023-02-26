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Сегодня, 10:00

6 вредных последствий для здоровья, к которым может привести пост

Руслана Бобкова
Роман Терушкин
Врач-эндокринолог, основатель клиники
Постная еда.
Фото Freepik
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И как правильно поститься, чтобы этого избежать.

Великий пост в этом году начнется 27 февраля и продлится до 15 апреля. 40 дней без животной пищи могут стать серьезным испытанием для организма, особенно для оказавшегося в таких условиях впервые. Врач-эндокринолог Роман Терушкин рассказал, как можно с ним справиться.

Чем может навредить пост

Итак, рацион во время поста в первую очередь беден на белок, который мы привыкли получать из животной пищи.

Разумеется, каноничный постный рацион не является полезным для тела и подвергает его испытанию. У тех, кто держит пост серьезно, как правило, наблюдается дефицит белка: они потребляют больше углеводов и жиров.
Роман Терушкин
Врач-эндокринолог, основатель клиники

Чем же может быть чреват столь длительный недостаток белка в рационе?

· Набор лишнего веса. Похудение во время поста возможно только за счет мышечной массы. Помимо этого, из-за дефицита белка в пост может возникнуть повышенная тяга к сладкому.

Финики. Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

· Снижение иммунитета. Белок играет важную роль в функционировании иммунной системы, так как необходим для выработки антител. Недостаточное количество белка может привести к ослаблению иммунного ответа и повышенной восприимчивости к инфекциям.

В дополнение к выработке антител белок также необходим для иммунных клеток, например лейкоцитов. Эти клетки отвечают за распознавание чужеродных захватчиков и атаку на них, и недостаток белка может уменьшить их количество и нарушить функцию. Кроме того, дефицит белка приводит к недоеданию, что может еще больше ослабить иммунную систему.
Роман Терушкин
Врач-эндокринолог, основатель клиники

· Повышенная выработка кортизола. Любая адаптация — стрессовая ситуация, которая приводит к выработке гормона стресса. В результате организм затрачивает дополнительные ресурсы на перестройку.

· Мышечная слабость, усталость и вялость.

· Замедленное заживление ран.

· Проблемы с волосами, кожей, ногтями.

Постная пища. Что происходит с организмом во время поста? Разбираем плюсы и минусы с экспертом

Как позаботиться об организме в пост

Для того чтобы избежать неприятных симптомов, во время поста нужно отдельно озаботиться восполнением недостатка белка через растительную пищу. Его источниками являются, например, тофу, хумус и другие продукты из бобовых.

Хумус. Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

К тому же стоит всерьез рассмотреть вариант консультации у врача перед началом поста. Особенно если у вас имеются хронические заболевания.

Соблюдение поста должно быть осознанным решением, так как подвергает тело серьезному испытанию для укрепления силы воли.
Роман Терушкин
Врач-эндокринолог, основатель клиники
Польза и вред
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Что происходит с организмом во время поста? Разбираем плюсы и минусы с экспертом