6 вредных последствий для здоровья, к которым может привести пост

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Великий пост в этом году начнется 27 февраля и продлится до 15 апреля. 40 дней без животной пищи могут стать серьезным испытанием для организма, особенно для оказавшегося в таких условиях впервые. Врач-эндокринолог Роман Терушкин рассказал, как можно с ним справиться.
Итак, рацион во время поста в первую очередь беден на белок, который мы привыкли получать из животной пищи.
Чем же может быть чреват столь длительный недостаток белка в рационе?
· Набор лишнего веса. Похудение во время поста возможно только за счет мышечной массы. Помимо этого, из-за дефицита белка в пост может возникнуть повышенная тяга к сладкому.
· Снижение иммунитета. Белок играет важную роль в функционировании иммунной системы, так как необходим для выработки антител. Недостаточное количество белка может привести к ослаблению иммунного ответа и повышенной восприимчивости к инфекциям.
В дополнение к выработке антител белок также необходим для иммунных клеток, например лейкоцитов. Эти клетки отвечают за распознавание чужеродных захватчиков и атаку на них, и недостаток белка может уменьшить их количество и нарушить функцию. Кроме того, дефицит белка приводит к недоеданию, что может еще больше ослабить иммунную систему.Роман ТерушкинВрач-эндокринолог, основатель клиники
· Повышенная выработка кортизола. Любая адаптация — стрессовая ситуация, которая приводит к выработке гормона стресса. В результате организм затрачивает дополнительные ресурсы на перестройку.
· Мышечная слабость, усталость и вялость.
· Замедленное заживление ран.
· Проблемы с волосами, кожей, ногтями.
Для того чтобы избежать неприятных симптомов, во время поста нужно отдельно озаботиться восполнением недостатка белка через растительную пищу. Его источниками являются, например, тофу, хумус и другие продукты из бобовых.
К тому же стоит всерьез рассмотреть вариант консультации у врача перед началом поста. Особенно если у вас имеются хронические заболевания.
Соблюдение поста должно быть осознанным решением, так как подвергает тело серьезному испытанию для укрепления силы воли.Роман ТерушкинВрач-эндокринолог, основатель клиники