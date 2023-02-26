6 вредных последствий для здоровья, к которым может привести пост

И как правильно поститься, чтобы этого избежать.

Великий пост в этом году начнется 27 февраля и продлится до 15 апреля. 40 дней без животной пищи могут стать серьезным испытанием для организма, особенно для оказавшегося в таких условиях впервые. Врач-эндокринолог Роман Терушкин рассказал, как можно с ним справиться.

Чем может навредить пост

Итак, рацион во время поста в первую очередь беден на белок, который мы привыкли получать из животной пищи.

Чем же может быть чреват столь длительный недостаток белка в рационе?

· Набор лишнего веса. Похудение во время поста возможно только за счет мышечной массы. Помимо этого, из-за дефицита белка в пост может возникнуть повышенная тяга к сладкому.

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· Снижение иммунитета. Белок играет важную роль в функционировании иммунной системы, так как необходим для выработки антител. Недостаточное количество белка может привести к ослаблению иммунного ответа и повышенной восприимчивости к инфекциям.

· Повышенная выработка кортизола. Любая адаптация — стрессовая ситуация, которая приводит к выработке гормона стресса. В результате организм затрачивает дополнительные ресурсы на перестройку.

· Мышечная слабость, усталость и вялость.

· Замедленное заживление ран.

· Проблемы с волосами, кожей, ногтями.

Как позаботиться об организме в пост

Для того чтобы избежать неприятных симптомов, во время поста нужно отдельно озаботиться восполнением недостатка белка через растительную пищу. Его источниками являются, например, тофу, хумус и другие продукты из бобовых.

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К тому же стоит всерьез рассмотреть вариант консультации у врача перед началом поста. Особенно если у вас имеются хронические заболевания.