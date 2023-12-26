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Чем заменить оливье на Новый год: более полезные рецепты, идеи салатов
Питание и еда

Сегодня, 13:00

5 мин.

Чем заменить оливье на Новый год: 5 более полезных вариантов

Анна Архипенко
Автор
Ирина Козлачкова
Нутрициолог
Салат оливье.
Фото Anna Makarenkova/istockphoto.com
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С приближением Нового года многие начинают задумываться, какие блюда подать на праздничный стол. Конечно, одно из самых популярных и любимых — салат оливье. Вместе с нутрициологом рассмотрим несколько альтернативных и более полезных вариантов, которыми можно заменить традиционный салат.

Оливье с авокадо

Ингредиенты:

  • крабовое мясо — 150 г;

  • морковь — 2 шт.;

  • авокадо — 1 шт.;

  • яйца куриные — 2 шт.;

  • горошек зеленый консервированный — 1/2 банки;

  • огурцы соленые — 1 шт.;

  • огурцы свежие — 1 шт.;

  • сметана — по вкусу;

  • зира — щепотка;

  • кориандр молотый — щепотка;

  • паприка красная — щепотка;

  • перец черный молотый — щепотка;

  • яйца перепелиные — 3 шт.;

  • икра красная — по вкусу;

  • креветки очищенные — 4 шт.

Картофель содержит много крахмала. Поэтому люди, стремящиеся снизить вес, вместо картофеля для оливье могут использовать авокадо.
Ирина Козлачкова
Нутрициолог
Салат с креветками.
Фото Silvia Deshkova/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Морковь отварить, очистить и нарезать аккуратными кубиками.
  2. Куриные яйца отварить, нарезать кубиками и добавить к моркови.
  3. Авокадо очистить, извлечь косточку, нарезать кубиками и добавить к остальным ингредиентам.
  4. Соленый и свежий огурцы нарезать кубиками, добавить к остальным ингредиентам.
  5. Нарезать кубиками крабовое мясо. Вместо крабового мяса можно также использовать раковые шейки, креветки или мясо криля.
  6. Добавить зеленый горошек, хорошо перемешать все ингредиенты.
  7. Заправить сметаной и посолить.
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Оливье с рыбой в рулете

Ингредиенты:

  • ледяная рыба — 300 г;

  • морковь вареная — 1 шт.;

  • картофель вареный — 1 шт.;

  • огурцы маринованные — 1 шт.;

  • яйца куриные — 2 шт.;

  • сыр плавленый — 50 г;

  • сметана — 1 ст. л.;

  • икра лосося — 1 банка;

  • лаваш тонкий — 1 пласт.

Можно приготовить «морскую» версию оливье, добавив в него рыбу или кальмара, а сверху украсить красной икрой.
Ирина Козлачкова
Нутрициолог
Оливье с рыбой в рулете из лаваша.
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Рыбу разморозить. Отрезать плавники, голову. Отварить в подсоленной воде.
  2. Лаваш смазать плавленым сыром.
  3. Рыбу разрезать на кусочки и выложить на лаваш.
  4. Сварить картошку, морковь и натереть на крупной терке.
  5. Выложить слоями на лаваш: картошку, морковь. Добавить сметану.
  6. Мелко нарезать маринованный огурец и выложить на лаваш.
  7. Сварить яйца. Нарезать и выложить на лаваш. Добавить сметану.
  8. Свернуть лаваш в рулет. Затем нарезать на несколько порций. Украсить икрой.

Слоеный салат с куриным филе, курагой и арахисом

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г;

  • яйца куриные — 3 шт.;

  • арахис соленый — 60 г;

  • сметана — 4 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • петрушка — по вкусу;

  • лук зеленый — по вкусу;

  • огурцы свежие — 1 шт.;

  • курага — 100 г.

Виновником повышенной калорийности салата оливье является майонез. Соус промышленного производства может содержать загустители, крахмал, сахар, консерванты. Майонез можно приготовить самим, а лучше заправить салат сметаной, добавив к ней немного горчицы, или греческим йогуртом. Чтобы салат был еще полезнее, лучше использовать куриное мясо или отварную говядину, а не колбасу.
Ирина Козлачкова
Нутрициолог
Слоеный салат с куриным филе, курагой и арахисом.
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Курагу помыть и замочить в теплой воде на 10 минут. Воду слить, курагу обсушить бумажными салфетками.

  2. Отварное куриное филе нарезать кубиками.

  3. Яйца отварить, мелко нарезать.

  4. Огурец помыть, нарезать кубиком. Мелко нарубить петрушку и зеленый лук.

  5. На тарелку установить круглую форму для салата. Ингредиенты выложить слоями в таком порядке: куриное филе, зелень, яйца, огурец, курага. Слои промазать сметаной. Сверху выкладываем арахис.

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Салат с кукурузой, ветчиной и грецким орехом

Ингредиенты:

  • картофель вареный — 5 шт.;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • яйца куриные — 3 шт.;

  • чернослив без косточек — 100 г;

  • кукуруза консервированная — 1 банка;

  • ветчина вареная — 200 г;

  • грецкие орехи рубленые — 50 г;

  • сметана — 100 г;

  • листья салата — по желанию.

Салат с кукурузой, ветчиной и грецким орехом.
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Яйца и картофель отварить и остудить. Чернослив залить кипятком на 1 минуту, затем воду слить. Обсушить его бумажным полотенцем.
  2. Картофель, ветчину, чернослив и яйца мелко нарубить. Лук нарезать как можно мельче и обдать его кипятком, затем хорошо отжать от влаги. Грецкие орехи порубить ножом.
  3. В креманку поставить сервировочное кольцо и собрать салат, выложив слоями: картофель, репчатый лук, ветчина, чернослив, листья салата, грецкие орехи, кукуруза, яйца. Каждый слой промазывать небольшим количеством сметаны.

Салат «Королевская шуба»

Ингредиенты:

  • семга копченая — 300 г;

  • картофель вареный — 4 шт.;

  • яйца куриные — 4 шт.;

  • креветки королевские — 300 г;

  • лук-порей — 1 шт.;

  • кукуруза — 1 банка;

  • крабовые палочки — 1 упаковка;

  • морковь — 1 шт.;

  • йогурт — по вкусу;

  • сметана — по вкусу.

Салат "Королевская шуба".
Фото OlekStock/https://www.istockphoto.com/

Способ приготовления:

  1. Отварить и остудить овощи, яйца, креветки.
  2. Порезать кубиками филе семги, яйца, отварной картофель, крабовые палочки.
  3. На блюдо поставить сервировочное кольцо и собрать салат слоями: отварной картофель, филе семги, порезанный лук порей, креветки, крабовые палочки, кукуруза.
  4. Каждый слой смазываем соусом из сметаны и йогурта в равных пропорциях.
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