Чем заменить оливье на Новый год: 5 более полезных вариантов

С приближением Нового года многие начинают задумываться, какие блюда подать на праздничный стол. Конечно, одно из самых популярных и любимых — салат оливье. Вместе с нутрициологом рассмотрим несколько альтернативных и более полезных вариантов, которыми можно заменить традиционный салат.
Ингредиенты:
крабовое мясо — 150 г;
морковь — 2 шт.;
авокадо — 1 шт.;
яйца куриные — 2 шт.;
горошек зеленый консервированный — 1/2 банки;
огурцы соленые — 1 шт.;
огурцы свежие — 1 шт.;
сметана — по вкусу;
зира — щепотка;
кориандр молотый — щепотка;
паприка красная — щепотка;
перец черный молотый — щепотка;
яйца перепелиные — 3 шт.;
икра красная — по вкусу;
креветки очищенные — 4 шт.
Способ приготовления:
Ингредиенты:
ледяная рыба — 300 г;
морковь вареная — 1 шт.;
картофель вареный — 1 шт.;
огурцы маринованные — 1 шт.;
яйца куриные — 2 шт.;
сыр плавленый — 50 г;
сметана — 1 ст. л.;
икра лосося — 1 банка;
лаваш тонкий — 1 пласт.
Можно приготовить «морскую» версию оливье, добавив в него рыбу или кальмара, а сверху украсить красной икрой.
Способ приготовления:
Ингредиенты:
куриное филе — 300 г;
яйца куриные — 3 шт.;
арахис соленый — 60 г;
сметана — 4 ст. л.;
соль — по вкусу;
петрушка — по вкусу;
лук зеленый — по вкусу;
огурцы свежие — 1 шт.;
курага — 100 г.
Виновником повышенной калорийности салата оливье является майонез. Соус промышленного производства может содержать загустители, крахмал, сахар, консерванты. Майонез можно приготовить самим, а лучше заправить салат сметаной, добавив к ней немного горчицы, или греческим йогуртом. Чтобы салат был еще полезнее, лучше использовать куриное мясо или отварную говядину, а не колбасу.
Способ приготовления:
Курагу помыть и замочить в теплой воде на 10 минут. Воду слить, курагу обсушить бумажными салфетками.
Отварное куриное филе нарезать кубиками.
Яйца отварить, мелко нарезать.
Огурец помыть, нарезать кубиком. Мелко нарубить петрушку и зеленый лук.
На тарелку установить круглую форму для салата. Ингредиенты выложить слоями в таком порядке: куриное филе, зелень, яйца, огурец, курага. Слои промазать сметаной. Сверху выкладываем арахис.
Ингредиенты:
картофель вареный — 5 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
яйца куриные — 3 шт.;
чернослив без косточек — 100 г;
кукуруза консервированная — 1 банка;
ветчина вареная — 200 г;
грецкие орехи рубленые — 50 г;
сметана — 100 г;
листья салата — по желанию.
Способ приготовления:
Ингредиенты:
семга копченая — 300 г;
картофель вареный — 4 шт.;
яйца куриные — 4 шт.;
креветки королевские — 300 г;
лук-порей — 1 шт.;
кукуруза — 1 банка;
крабовые палочки — 1 упаковка;
морковь — 1 шт.;
йогурт — по вкусу;
сметана — по вкусу.
Способ приготовления: