Чернослив: польза и вред для организма

Чернослив — это сухофрукт, к которому относится практически любая сушеная слива. Плод бланшируют в горячей воде и высушивают на пару — так и получается чернослив. Продукт обладает черным цветом и слегка блестящей поверхностью. Нутрициолог Екатерина Григорович рассказывает о полезных свойствах чернослива и о том, кому его есть не стоит.

Калорийность и БЖУ чернослива

Калорийность чернослива — 225-250 ккал (в зависимости от сорта).

Пищевая ценность:

белки — 2,3 г;

жиры — 0,7 г;

углеводы — 57 г.

Польза чернослива

Содержание витаминов и минералов

В черносливе содержится кверцетин (12 мг на 100 г), витамины К1 (59,5 мкг) и В6 (0,205 мкг) , бор.

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Источник клетчатки

Суточная норма клетчатки — 20-30 г. Вещество способствует работе кишечника и поддерживает чувство сытости, как следствие — помогает в поддержании здорового веса.

Вред чернослива

Чернослив, как и абсолютно любой другой продукт, имеет «светлые» стороны и «темные». Вторые начинают проявляться при избыточном потреблении. Безусловно, при некоторых заболеваниях употребление сухофрукта стоит ограничить.

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Чернослив в косметологии

Сухофрукт применяется не только в приготовлении блюд или в виде перекуса, но и в качестве ингредиента народных рецептов для красоты и молодости кожи.

Маска для лица

Пару ягод чернослива промывают, заливают кипятком и измельчают в кашицу после размягчения. В полученную массу добавляют чайную ложку овсяной муки и немного меда. Смесь нанести на очищенную кожу на 20 минут, после — снять остатки влажным ватным диском. Маска оказывает омолаживающий эффект, смягчает кожу и разглаживает рельеф.

Перед применением следует провести тест на аллергическую реакцию на сгибе локтя.

Тоник для лица

Залить три плода чернослива двумя стаканами воды. Поставить на водяную баню и варить в течение 15 минут. Полученный настой остудить и процедить. Регулярное умывание таким отваром 1-2 раза в день благотворно действует на цвет лица, возвращая здоровый вид.

Рецепты с черносливом

Предлагаем попробовать пару рецептов с черносливом, которые укладываются в понятие «правильное питание».

Смузи с черносливом

Ингредиенты:

кефир или йогурт — 420 мл;

спелый банан — 1 шт.;

чернослив — 60 г;

мед — по вкусу.

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Способ приготовления:

Чернослив для напитка стоит выбрать мягкий и спелый. Плоды вымыть и мелко нарезать. Банан — очистить от кожуры и порезать колечками. Все ингредиенты добавить в блендер и взбить на максимальной скорости. Сладость коктейля регулируется количеством меда: начать следует с чайной ложки и увеличивать порцию после пробы.

Полезные конфеты из чернослива

Ингредиенты:

чернослив — 50 г;

финики — 50 г;

курага — 50 г;

орехи — 100 г;

горький шоколад — 100 г;

кунжут — 20 г.

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Способ приготовления:

Сухофрукты и орехи пропустить через мясорубку. Можно использовать любые орехи по вкусу, например, фундук, кешью или грецкие. Сформировать будущие конфеты одинаковыми шариками небольшого размера и убрать в морозилку на 20 минут.

Шоколад растопить в микроволновке, нагревая и остужая его несколько раз. Так он станет удобен в работе и не будет таять при комнатной температуре.

Наколоть шарики на зубочистки и окунуть каждый в шоколадную массу, затем, по желанию, — в разноцветную посыпку или измельченные орешки. После застывания шоколада можно подавать к столу.

Как выбрать чернослив

Качественный продукт, как правило, имеет малопривлекательный вид: он темный и сморщенный. Слишком яркий цвет у чернослива говорит о том, что его, скорее всего, обработали диоксидом серы или пищевым красителем. Покупая сухофрукт, принюхайтесь — запах бензина и дыма должен навести вас на подозрения. Стоит выбирать чернослив с плодоножками: такой плод лучше сохраняет полезные вещества.

Перед употреблением обязательно замачивайте сухофрукт на 20-25 минут в воде комнатной температуры, затем ошпарьте кипятком и тщательно промойте под проточной водой. Если вы точно уверены в том, что продукт полностью натурален (сушили сами), тогда достаточно только промыть водой.

Как хранить чернослив

Чтобы предотвратить образование плесени, чернослив следует предварительно перебрать, удалить подпортившиеся плоды и просушить при небольшой температуре в духовке в течение часа.

Сохранить вкусовые свойства и качество сушеного фрукта на длительный срок можно разными способами:

Убрать тщательно высушенный чернослив в морозильную камеру. Срок хранения составит 1 год.

Оставить продукт в кладовке или холодильнике: чем ниже температура, тем дольше хранение.

При комнатной температуре поместить продукт в герметичную тару, поскольку чернослив впитывает окружающие запахи. Лучший вариант — стеклянная посуда с плотно прилегающей крышкой.

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