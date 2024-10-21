Что будет, если есть чипсы каждый день: отвечает врач

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Чипсы любят многие взрослые и дети. В отличие от других видов фастфуда, они практически не надоедают, поскольку за счет добавок имеют самые разные вкусы. Из-за этого снек часто едят каждый день. Кроме того, набирают популярность «чипсы для здорового питания».
Диетолог-нутрициолог Кристина Пришвина рассказала, чем вредны чипсы, а чем может быть полезна эта закуска.
Слово происходит от русифицированного английского chips — стружки. Изначально чипсами называли тонко нарезанные ломтики картофеля, обжаренного во фритюре. Сейчас к этой закуске относятся еще хрустящие изделия из кукурузной муки (например, начос) или из пшеничной муки (например, «луковые» кольца).
Также чипсами называют сушеные овощи или фрукты, нарезанные тонкими полосками и не содержащие масла и других добавок.
В 100 г продукта (это одна стандартная пачка) содержится 520 ккал. Также в продукте:
белков — 5 г,
жиров — 30 г,
углеводов — 55 г.
Эти чипсы по неизвестным причинам считаются более полезными. На самом деле они даже более калорийны. В 100 начос содержится 539 ккал, а также:
белков — 6 г,
жиров — 33 г,
углеводов — 55 г.
Овощные чипсы обычно делают из батата (сладкого картофеля), шпината, свеклы, моркови, а злаковые — из кукурузы, риса, бобов, орехов и семян. Все эти продукты нравятся поклонникам здорового питания. Но не стоит забывать, что при сушке, то есть удалении воды, плотность продукта увеличивается. Поэтому сушеные овощи и фрукты в разы калорийнее свежих. В среднем в 100 овощных чипсов содержится 440 ккал, а также:
белков — 2 г,
жиров — 10 г,
углеводов — 85 г.
Чипсы из орехов и семян содержат полезные жиры, но при этом их калорийность существенно выше.Кристина ПришвинаДиетолог-нутрициолог
В покупных чипсах практически не остается полезных веществ. Также они очень калорийны, а в их состав может входить множество опасных соединений и добавок.
В теории, если приготовить закуску дома, то она сохранит больше витаминов и пищевых волокон. Но чипсы все равно останутся очень калорийными, поэтому однозначно говорить об их пользе нельзя.
Вероятность заболеть раком связана не с усилителем вкуса, как многие считают, а с самим картофелем. В процессе жарки содержащийся в плоде крахмал и сахара разлагаются и образуют канцерогенное соединение акриламид.
Отметим, что это касается не только для чипсов, но и картофеля во фритюре или жареного на сковороде.
После употребления чипсов можно почувствовать изжогу или вздутие. Кроме того, возможны запоры.
Это проблема может появиться при ежедневном употреблении чипсов. Причина кроется в отсутствии растительной клетчатки.Кристина ПришвинаДиетолог-нутрициолог
Помимо расстройства пищеварения, можно столкнуться с обострением хронических заболеваний: гастрита или язвы.
Калорийность одной пачки чипсов составляет примерно четверть от дневной нормы. В связи с тем, что в продукте содержится много углеводов, чувство голода возвращается через короткое время. Поэтому очень легко превысить свою дневную норму в несколько раз. Особенно если обмакивать чипсы в соусы или запивать их сладкой газировкой либо пивом.
В чипсах содержится очень много соли. Ее избыток приводит к повышению артериального давления, а в перспективе может стать причиной гипертонии и заболеваний сердца.
Кроме того, соль задерживает в организме воду, что приводит к отекам. Опасность для сердца и сосудов создают и трансжиры в составе чипсов. Они могут стать причиной атеросклероза.
Опасность возникает за счет содержания в чипсах трансжиров. Производители могут называть их кулинарным, гидрогенизированным, сатурированным, модифицированным растительным, комбинированным, фритюрным жиром. Употребление трансжиров ведет к тому, что гормональная и ферментная системы организма начинают работать хуже. В итоге может развиться диабет второго типа.
Простые углеводы и жиры вызывают резкие колебния уровня сахара в крови. Это тоже может приводить к развитию диабета.Кристина ПришвинаДиетолог-нутрициолог
В чипсах могут присутствовать мышьяк и кадмий. Эти вещества не выводятся из организма и могут приводить к тяжелым заболеваниям. Также в некачественном продукте можно встретить споры плесени и пестициды, которые приведут к отравлению.
Аллергия может возникнуть на ароматизаторы, красители и вкусовые добавки.
Последствия для здоровья будут разнообразными и довольно неприятными. Чаще всего ежедневное употребление чипсов вызывает такие последствия:
ожирение,
диабет,
проблемы с пищеварением,
обострение гастрита и других болезней ЖКТ,
повышение артериального давления,
отеки на лице и теле,
проблемы с сосудами,
болезни сердца.
Покупать чипсы стоит не чаще раза в месяц. Детям закуску желательно вообще не давать как можно дольше.
Снизить вред от чипсов можно, если готовить их самостоятельно в духовке, с минимальным количеством масла и соли.Кристина ПришвинаДиетолог-нутрициолог