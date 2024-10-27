Что будет, если есть супы каждый день: мнение нутрициолога

Супы входят в рацион многих людей и стали популярным выбором благодаря своей питательности и разнообразию. Но что будет, если есть супы каждый день? Отвечаем вместе с нутрициологом Екатериной Гузман.

Какие супы самые полезные

Овощной суп содержит множество витаминов, минералов и клетчатки. А куриный бульон отличается высоким содержанием белка и полезных аминокислот, помогает при простудах и гриппе благодаря своим противовоспалительным свойствам. Кроме того, в состав блюда входит коллаген, который поддерживает эластичность сосудов, их способность расширяться и сужаться.

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Однако при подагре и мочекаменной болезни из рациона лучше убрать куриный бульон. Оба эти заболевания связаны с накоплением кристаллов уратов — одного из видов солей в организме. А употребление куриного бульона лишь усугубляет данный процесс, добавила эксперт.

Какие супы опасны для здоровья

Мясные наваристые супы, по словам Екатерины, не принесут никакой пользы, а вызовут только дискомфорт. Также следует быть осторожными с солянками, так как часто они содержат повышенное количество соли и скрытого жира. Крем-супы на основе сливок имеют высокую калорийность и содержат большое количество насыщенных жиров, что может привести к набору веса и проблемам с пищеварением.

Также следует отказаться от блюд с искусственными добавками. Готовые супы с консервантами, красителями и усилителями вкуса могут нанести вред слизистой оболочке желудка и ухудшить общее состояние здоровья.

Что будет, если есть супы каждый день

Супы содержат много воды, что помогает поддерживать гидратацию организма. Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию клетчатки, они могут помочь в контроле веса. Кроме того, легкость в приготовлении делают их незаменимым блюдом для тех хозяек, которые не располагают большим количеством времени на готовку.

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Однако большинство супов не содержит достаточное количество белка. Также некоторые варианты блюда могут быть высококалорийными и содержать много углеводов, если в них добавить чрезмерное количество картофеля или макарон. У некоторых людей постоянное употребление супов может вызывать чувство тяжести в желудке или дискомфорт.

Поэтому нутрициолог не рекомендует есть суп каждый день и делать это блюдо основой рациона. По ее словам, здоровому человеку достаточно, чтобы в его меню присутствовали супы два-три раза в неделю.

Рецепты полезных супов

Овощной суп с крупами

Ингредиенты:

вода — 1, 5 л;

морковь — 1 шт.;

картофель — 4 средних;

луковица — 1 шт.;

цветная капуста — 100 г;

гречневая крупа — 50 г;

зелень, специи — по вкусу.

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Способ приготовления:

Нарезать овощи кубиками. В кастрюле вскипятить воду, затем добавить овощи и гречку. Варить 20-25 минут, а после посолите и добавить зелень перед подачей.

Куриный бульон с овощами

Ингредиенты:

куриное филе/ножки — 300 г;

вода — 2 л;

морковь — 1 шт.;

луковица — 1 шт.;

сельдерей — 2 стебля;

специи — по вкусу.

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Способ приготовления:

В кастрюле вскипятить воду, добавить куриное филе и варить 15 минут. Нарезать овощи. Пока мясо вариться, убрать пенку с поверхности, после истечения времени процедить бульон. Затем добавить нарезанные овощи в бульон и варить еще 20 минут.

Посолить и подавать к столу.

Грибной суп-пюре

Ингредиенты:

шампиньоны — 300 г;

картофель — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

овощной бульон — 500 мл;

специи и зелень — по вкусу.

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Способ приготовления: