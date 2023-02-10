Что произойдет с организмом, если пить слишком мало воды

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Организм нуждается во влаге постоянно — 24 часа семь дней в неделю. Однако это должна быть не просто любая жидкость, а именно чистая питьевая вода. Если не соблюдать это правило, могут возникнуть серьезные проблемы. Какие последствия ждут организм при нехватке питьевой воды, рассказала тренер-нутрициолог Агата Ахметдинова.
Согласно опытам, проведенным в сороковых годах прошлого века подполковником японской армии Эгути, тело состоит на 78% из воды. Потеря десяти из них чревата необратимыми последствиями, вплоть до летального исхода.
Подробно эти опыты описаны в книге Моримуры Сэйити «Кухня дьявола». Также они показали, что без еды человек продержится немногим больше месяца, без жидкости — максимум пять дней, при этом начнет сильно отекать лицо, а в течение пары суток наступает смерть.
Вода невероятно важна для организма, поскольку:
- транспортирует питательные вещества и кислород в клетки;
- участвует в процессе терморегуляции;
- помогает переваривать пищу;
- выводит продукты распада и токсины;
- защищает органы, ткани и суставы от повреждений.
Пара стаканов воды после сна поможет проснуться и восполнить дефицит влаги, выведет токсины и остатки непереваренной пищи, а также подготовит желудочно-кишечный тракт к приему еды и улучшит ее усвоение.
Достаточное количество воды в организме:
- активизирует мозговую деятельность и предотвращает возрастное ухудшение памяти;
— снимает дополнительную нагрузку с сердца;
- оптимизирует терморегуляцию, потоотделение и вывод токсинов;
- уменьшает риск возникновения онкозаболеваний;
- улучшает снабжение кислородом и регенерацию;
— избавляет от проблем со стулом;
- улучшает качество кожи;
- замедляет старение, способствует долголетию и качеству жизни.
Симптомами недостатка воды могут быть:
- постоянная усталость;
- головные боли, мигрень;
- боль в пояснице, мышцах и суставах;
— отеки и прочие локальные сигналы.
Важно понимать, что обезвоживание — это уже патологическое состояние, а не первые признаки жажды.
Систематическая нехватка влаги провоцирует:
- учащенное сердцебиение
- инфаркты и инсульты;
- повышение давления и температуры тела;
- рост концентрации холестерина;
- увеличение веса;
- «увядание» внутренних органов и нарушение их работы (в первую очередь, почек и мочевыводящих путей, кровеносной системы).
Как правило, детям проще поддерживать водный баланс — они интуитивно пьют больше. А с возрастом человек невольно приучает себя пить меньше, заменяя большую часть воды более вкусными альтернативами: соками, чаем, кофе, сладкими газированными напитками.
В результате:
- кожа становится суше и начинает шелушиться, волосы ломаются;
- кровь густеет (в жару это усугубляется);
- нарушается обмен веществ;
- ускоряются процессы интоксикации и старения;
- проявляются и усиливаются различные заболевания;
- изнашиваются суставы, сосуды, сердечная мышца.
«Организм начнет забирать воду из кожного покрова, из-за чего кожа лица, тела и губ станет очень сухой. Затем ухудшится сон, работоспособность и пропадет энергия. После этого наступает критическая стадия — затрудненное дыхание и даже потеря сознания»Агата АхметдиноваТренер, нутрициолог
Взрослому человеку нужно выпивать минимум 2,5 л чистой питьевой воды в сутки, или 30-40 г на 1 кг веса. Оптимальная температура — комнатная, около 20-25 градусов.
«Самое важное — не заставлять себя пить насильно. Оптимальнее всего держать рядом бутылку с водой, чтобы она не уходила из вида, и выпивать примерно по 200 мл в час. Но если раньше вы пили мало, то приучайте себя постепенно, каждый день прибавляя по 100 мл воды»Агата АхметдиноваТренер, нутрициолог
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