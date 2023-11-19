Как порезать лук «без слез»? 5 действенных способов

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Лук — ингредиент, который входит в состав разных блюд. Помимо того что он очень полезен, он делает вкус еды более насыщенным.
Но при его нарезке, как правило, начинают течь слезы. Существует несколько способов избежать этого. Рассказываем о них месте с экспертом.
Слезы — нормальная физиологическая реакция на проникновение газообразных веществ в глаза. Когда мы режем лук, он выделяет особое слезоточивое вещество — лакриматор. При соединении с водой или слезной жидкостью это вещество образует серную кислоту, которая вызывают не только слезы, но и жжение в глазах.
Чтобы нарезать лук и при этом не заплакать, нужно нейтрализовать лакриматор.
Если нож хорошо заточен, то можно будет резать луковицу, не давая выделяться большому количеству слезоточивого вещества. Однако рекомендуется не использовать инструмент с зубчиками, так как он только сильнее разломает соединения лука, что будет способствовать выделению лакриматора.
Самый простой способ не плакать от лука — это замочить его в воде неочищенным и дать полежать какое-то время.
Этот способ подойдет, если нет времени выдерживать лук в воде. При нарезке лука нужно периодически смачивать нож, доску и руки.
Во время нарезки лука образовывается сок, который надо смыть. Так выделяющиеся вещества не будут раздражать глаза и слизистую носа.Галина Жбановашеф-повар
Можно открыть окно и дверь, чтобы воздух в кухне начать циркулировать, «разгоняя» слезоточивое вещество. Или можно использовать вытяжку, которая будет вентилировать помещение.
Перед готовкой лук можно положить в холодильник на 20 минут. Холодная луковица медленнее выделяет сернистые вещества, так как низкая температура замедляет химическую реакцию.