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Сегодня, 20:00

Как порезать лук «без слез»? 5 действенных способов

Анна Архипенко
Автор
Галина Жбанова
шеф-повар
Проверка фактов
Проверка фактов

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Нарезка лука.
Фото istockphoto.com
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Лук — ингредиент, который входит в состав разных блюд. Помимо того что он очень полезен, он делает вкус еды более насыщенным.

Но при его нарезке, как правило, начинают течь слезы. Существует несколько способов избежать этого. Рассказываем о них месте с экспертом.

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Почему мы плачем, когда режем лук

Слезы — нормальная физиологическая реакция на проникновение газообразных веществ в глаза. Когда мы режем лук, он выделяет особое слезоточивое вещество — лакриматор. При соединении с водой или слезной жидкостью это вещество образует серную кислоту, которая вызывают не только слезы, но и жжение в глазах.

Как перестать плакать при нарезке лука

Чтобы нарезать лук и при этом не заплакать, нужно нейтрализовать лакриматор.

Использовать острый нож

Если нож хорошо заточен, то можно будет резать луковицу, не давая выделяться большому количеству слезоточивого вещества. Однако рекомендуется не использовать инструмент с зубчиками, так как он только сильнее разломает соединения лука, что будет способствовать выделению лакриматора.

Фото istockphoto.com

Положить луковицы в воду

Самый простой способ не плакать от лука — это замочить его в воде неочищенным и дать полежать какое-то время.

Обычно достаточно около 30 минут. После этого лук можно чистить и нарезать.
Галина Жбанова
шеф-повар
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Смочить нож, руки, доску

Этот способ подойдет, если нет времени выдерживать лук в воде. При нарезке лука нужно периодически смачивать нож, доску и руки.

Во время нарезки лука образовывается сок, который надо смыть. Так выделяющиеся вещества не будут раздражать глаза и слизистую носа.
Галина Жбанова
шеф-повар

Проветрить помещение

Можно открыть окно и дверь, чтобы воздух в кухне начать циркулировать, «разгоняя» слезоточивое вещество. Или можно использовать вытяжку, которая будет вентилировать помещение.

Охладить лук

Перед готовкой лук можно положить в холодильник на 20 минут. Холодная луковица медленнее выделяет сернистые вещества, так как низкая температура замедляет химическую реакцию.

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