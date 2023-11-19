Как порезать лук «без слез»? 5 действенных способов

Лук — ингредиент, который входит в состав разных блюд. Помимо того что он очень полезен, он делает вкус еды более насыщенным.

Но при его нарезке, как правило, начинают течь слезы. Существует несколько способов избежать этого. Рассказываем о них месте с экспертом.

Почему мы плачем, когда режем лук

Слезы — нормальная физиологическая реакция на проникновение газообразных веществ в глаза. Когда мы режем лук, он выделяет особое слезоточивое вещество — лакриматор. При соединении с водой или слезной жидкостью это вещество образует серную кислоту, которая вызывают не только слезы, но и жжение в глазах.

Как перестать плакать при нарезке лука

Чтобы нарезать лук и при этом не заплакать, нужно нейтрализовать лакриматор.

Использовать острый нож

Если нож хорошо заточен, то можно будет резать луковицу, не давая выделяться большому количеству слезоточивого вещества. Однако рекомендуется не использовать инструмент с зубчиками, так как он только сильнее разломает соединения лука, что будет способствовать выделению лакриматора.

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Положить луковицы в воду

Самый простой способ не плакать от лука — это замочить его в воде неочищенным и дать полежать какое-то время.

Смочить нож, руки, доску

Этот способ подойдет, если нет времени выдерживать лук в воде. При нарезке лука нужно периодически смачивать нож, доску и руки.

Проветрить помещение

Можно открыть окно и дверь, чтобы воздух в кухне начать циркулировать, «разгоняя» слезоточивое вещество. Или можно использовать вытяжку, которая будет вентилировать помещение.

Охладить лук

Перед готовкой лук можно положить в холодильник на 20 минут. Холодная луковица медленнее выделяет сернистые вещества, так как низкая температура замедляет химическую реакцию.