Какие продукты помогут успокоиться: рассказывает нейробиолог

В фильмах часто показывают, как в случае неприятностей и нервного напряжения девушки едят мороженое ведрами, а мужчины — пьют неразбавленный виски. Некоторые люди поступают так же и в жизни, заедая стресс сладким или запивая алкоголем. На короткое время эти продукты действительно могут помочь унять тревогу. Но в перспективе вред от них гораздо больше, чем возможная польза.

Доктор наук в области биохимии и нейробиологии Ксения Варакина-Митрай рассказала, какие из продуктов подходят для снижения стресса, а от каких разумнее отказаться.

Продукты, которые помогут успокоиться

Продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3

Этими кислотами богата жирная рыба, в том числе лососевые, тунец, скумбрия. Омега-3 помогает формировать нервную ткань и поддерживает мозг здоровым, а настроение — ровным.

Продукты с магнием

Например:

листовые зеленые овощи;

орехи;

семена;

авокадо.

Магний отвечает за расслабление мышц и функционирование нервной системы. Чем выше уровень стресса, тем больше истощаются запасы микроэлемента. Это приводит к мышечному напряжению и раздражительности.

Продукты с витаминами группы B

Особенно важны витамин B1 (тиамин), витамин B3 (ниацин) и витамин B9 (фолат). Они содержатся в таких продуктах:

цельнозерновые рис, киноа и овсянка (содержат тиамин);

бобовые, например фасоль и чечевица (содержат тиамин и ниацин);

зеленые листовые овощи, например шпинат и брокколи (богаты В9);

печень и красное мясо (содержат витамин B3);

мясо птицы (содержит витамин В9);

яйца (содержат витамин B9).

Витамины группы В нужны для поддержания здоровья нервной системы и сохранения позитивного настроя.

Горький шоколад

Шоколад с высоким содержанием какао — источник антиоксидантов. Они помогают защитить мозг от повреждений, вызванных стрессом, так как обладают мощным противовоспалительным и защитным действием.

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Ягоды

черника;

малина;

клубника.

В ягодах тоже много антиоксидантов. Например, они содержат антоцианы и витамин С. Эти антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы — молекулы, которые могут повредить клетки и способствовать воспалению.

Продукты, усиливающие стресс

Продукты с кофеином

кофе;

чай;

энергетические напитки.

Решение «чуть взбодриться», чтобы справиться с проблемами, на первый взгляд кажется вполне разумным. Но стоит учитывать, что кофеин — это стимулятор. Он может увеличить частоту сердечных сокращений, кровяное давление и уровень адреналина, что только усилит тревогу и нервозность.

Продукты с сахаром

То самое ведро мороженого в первый момент может повысить уровень гормонов счастья. Но чрезмерное количество сладкого приведет только к перепадам настроения, раздражительности и дополнительному стрессу для организма: из-за резких скачков сахара.

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Простые углеводы

белый хлеб;

выпечка;

макароны

Такой едой довольно часто заедают нервные переживания. Но эти продукты могут вызвать скачок сахара в крови, а затем его резкое падение. Это опять же усиливает стресс.

Продукты с высоким содержанием трансжиров

маргарин;

хлебобулочные изделия;

жареная пища;

попкорн;

чипсы;

замороженные полуфабрикаты.

Трансжиры увеличивают риск развития депрессии и тревоги.

Алкоголь

Как и сладости, алкоголь может дать временное чувство расслабления. Но в конечном итоге вы получите только нарушение режима сна, истощение ресурсов организма и перепады настроения. Также в долгосрочной перспективе алкоголь может усилить беспокойство и стресс.