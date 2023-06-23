Что вреднее: чай или кофе? Объясняет нутрициолог

Кофе и чай не только тонизируют организм, но и сближают нас во время совместных трапез. Однако кроме пользы напитки могут нанести вред здоровью. Избыток кофеина, который содержится и в зернах, и в листьях, приводит к перевозбуждению нервной системы и нарушению работы сердечно-сосудистой.

Оба напитка относятся к сильным активаторам секреции желудка и противопоказаны при язвенной болезни. Они также способствуют развитию гипертонии, атеросклероза и нарушению сна. А теперь подробнее о том, чем может быть опасен каждый.

Вредные свойства чая

Прежде всего стоит рассказать о черном и крепко заваренном чае. Его не следует употреблять при заболеваниях ЖКТ, печени и любых язвах. Напиток также увеличивает кислотность желудка, раздражает слизистые пищеварительного тракта и вызывает изжогу.

Черный чай подавляет усвоение железа из-за катехинов в составе. С каждой выпитой чашкой эти антиоксиданты накапливаются в организме и мешают элементу полностью всасываться в кровь.

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Напиток усиливает и ослабляет многие лекарственные препараты, он также может спровоцировать побочные эффекты медикаментов.

При беременности чай, в котором содержится кофеин, может спровоцировать учащенное сердцебиение и токсикоз.

Вредные свойства кофе

Этот напиток, кроме уже перечисленных эффектов, активно вымывает кальций из организма. Мочегонное воздействие продукта способствует обезвоживанию и запорам, сушит слизистые и создает благоприятную патогенную среду. Для предотвращения этих последствий каждую выпитую чашку кофе желательно компенсировать стаканом воды.

Избыток напитка может стать причиной повышения уровня «плохого» холестерина. Именно он способствует образованию атеросклеротических бляшек, сужению просвета сосудов и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Провоцирует выработку холестерина и нарушает его уровень в крови кафестол — вещество, которое содержится в кофейных маслах.

Кроме того, кофеин усиливает выработку дофамина в мозге и может вызвать зависимость, схожую с алкогольной или никотиновой. То есть чем больше кофе в день вы пьете, тем ниже эффект от кофеина и тем чаще хочется употреблять этот напиток.

Кроме того, кофеин усиливает секрецию желудочного сока, поэтому не рекомендуется пить кофе натощак. Это может спровоцировать изжогу, синдром раздраженного кишечника, привести к гастриту и даже язвенной болезни.

Зачастую мы переоцениваем способность напитка тонизировать и избавлять от усталости. Кофеин лишь обманывает организм и заставляет расходовать те ресурсы, которые были накоплены для защиты от переутомления. И если бодриться за счет очередной чашки кофе, можно прийти к истощению нервной системы.

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Рекомендации

Если нет противопоказаний, то совсем отказываться от чая или кофе, конечно, не стоит. Ведь их полезные свойства никто не отменял: они стимулируют умственную деятельность и обладают противовоспалительным эффектом. К тому же в напитках содержатся антимутагены, то есть вещества, снижающие частоту мутаций.

Здоровым людям без вреда для организма рекомендуется выпивать максимум четыре или пять чашек черного чая и не более двух чашек кофе в день. А лучше сократить эти нормы и, по моему мнению, отдать предпочтение зеленому чаю. Прежде всего потому, что в нем присутствуют геропротекторы — вещества, замедляющие процесс старения организма.

В зеленом чае много полифенолов, которые борются с воспалениями. А еще напиток укрепляет сердце и сосуды, поэтому несколько чашек в день значительно снизят риск возникновения инсульта и инфаркта.

Фото istockphoto.com

Кроме того, органические соединения, которые также присутствуют в зеленом чае, препятствуют ожирению печени, предотвращают гибель клеток мозга и замедляют возрастное снижение мышечной массы.

В зеленом чае содержится и аминокислота теанин, которая улучшает память, уменьшает риск депрессии, снимает напряжение и противодействует образованию тромбов.

Наконец, зеленый чай обладает легким мочегонным эффектом и способствует активному процессу сжигания жира. Эти его свойства особенно ценны для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы и подтянуть фигуру.

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