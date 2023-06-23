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Сегодня, 08:00

Что вреднее: чай или кофе? Объясняет нутрициолог

Марина Богданова
Фитнес-нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Чашка с чаем и чашка с кофе на столе
Фото istockphoto.com
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Кофе и чай не только тонизируют организм, но и сближают нас во время совместных трапез. Однако кроме пользы напитки могут нанести вред здоровью. Избыток кофеина, который содержится и в зернах, и в листьях, приводит к перевозбуждению нервной системы и нарушению работы сердечно-сосудистой.

Оба напитка относятся к сильным активаторам секреции желудка и противопоказаны при язвенной болезни. Они также способствуют развитию гипертонии, атеросклероза и нарушению сна. А теперь подробнее о том, чем может быть опасен каждый.

Вредные свойства чая

Прежде всего стоит рассказать о черном и крепко заваренном чае. Его не следует употреблять при заболеваниях ЖКТ, печени и любых язвах. Напиток также увеличивает кислотность желудка, раздражает слизистые пищеварительного тракта и вызывает изжогу.

Черный чай подавляет усвоение железа из-за катехинов в составе. С каждой выпитой чашкой эти антиоксиданты накапливаются в организме и мешают элементу полностью всасываться в кровь.

Две турецкие чашки чая
Фото istockphoto.com

Напиток усиливает и ослабляет многие лекарственные препараты, он также может спровоцировать побочные эффекты медикаментов.

При беременности чай, в котором содержится кофеин, может спровоцировать учащенное сердцебиение и токсикоз.

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Вредные свойства кофе

Этот напиток, кроме уже перечисленных эффектов, активно вымывает кальций из организма. Мочегонное воздействие продукта способствует обезвоживанию и запорам, сушит слизистые и создает благоприятную патогенную среду. Для предотвращения этих последствий каждую выпитую чашку кофе желательно компенсировать стаканом воды.

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Избыток напитка может стать причиной повышения уровня «плохого» холестерина. Именно он способствует образованию атеросклеротических бляшек, сужению просвета сосудов и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Провоцирует выработку холестерина и нарушает его уровень в крови кафестол — вещество, которое содержится в кофейных маслах.

Кроме того, кофеин усиливает выработку дофамина в мозге и может вызвать зависимость, схожую с алкогольной или никотиновой. То есть чем больше кофе в день вы пьете, тем ниже эффект от кофеина и тем чаще хочется употреблять этот напиток.

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Кроме того, кофеин усиливает секрецию желудочного сока, поэтому не рекомендуется пить кофе натощак. Это может спровоцировать изжогу, синдром раздраженного кишечника, привести к гастриту и даже язвенной болезни.

Зачастую мы переоцениваем способность напитка тонизировать и избавлять от усталости. Кофеин лишь обманывает организм и заставляет расходовать те ресурсы, которые были накоплены для защиты от переутомления. И если бодриться за счет очередной чашки кофе, можно прийти к истощению нервной системы.

В кружку кофе наливают молоко
Фото istockphoto.com

Рекомендации

Если нет противопоказаний, то совсем отказываться от чая или кофе, конечно, не стоит. Ведь их полезные свойства никто не отменял: они стимулируют умственную деятельность и обладают противовоспалительным эффектом. К тому же в напитках содержатся антимутагены, то есть вещества, снижающие частоту мутаций.

Здоровым людям без вреда для организма рекомендуется выпивать максимум четыре или пять чашек черного чая и не более двух чашек кофе в день. А лучше сократить эти нормы и, по моему мнению, отдать предпочтение зеленому чаю. Прежде всего потому, что в нем присутствуют геропротекторы — вещества, замедляющие процесс старения организма.

В зеленом чае много полифенолов, которые борются с воспалениями. А еще напиток укрепляет сердце и сосуды, поэтому несколько чашек в день значительно снизят риск возникновения инсульта и инфаркта.

Чашка с зеленым чаем на столе
Фото istockphoto.com

Кроме того, органические соединения, которые также присутствуют в зеленом чае, препятствуют ожирению печени, предотвращают гибель клеток мозга и замедляют возрастное снижение мышечной массы.

В зеленом чае содержится и аминокислота теанин, которая улучшает память, уменьшает риск депрессии, снимает напряжение и противодействует образованию тромбов.

Наконец, зеленый чай обладает легким мочегонным эффектом и способствует активному процессу сжигания жира. Эти его свойства особенно ценны для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы и подтянуть фигуру.

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Польза и вред
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