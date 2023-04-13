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Сегодня, 16:00

Как «выходить» из поста, чтобы не навредить здоровью

Кристина Плотникова
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Мария Сальникова
Георгий Суренян
Наставник по здоровью
Пасхальная композиция с куличом и яйцами
Фото Istockphoto/Artem Matiushenko
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Для миллионов православных по всему миру на нынешней неделе завершается Великий пост и наступает Пасха. И конечно, один из главных атрибутов праздника — стол с разнообразными угощениями. Но если после 40 дней ограничений позволить себе лишнего, можно столкнуться не только с тяжестью в желудке, но и с куда более серьезными последствиями. Специалист по здоровью Георгий Суренян и диетолог, нутрициолог Кристина Плотникова объяснили, как восстанавливать полноценное питание после окончания Великого поста.

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Чем опасно резкое завершение поста

Любая резкая перестройка рациона, будь то начало соблюдения поста или его завершение — стресс для организма. Сперва из меню на несколько недель исчезает животный белок: мясо, сыр, сливочное масло, яйца. Основным источником пищи становятся углеводы: макароны, крупы, картофель. Но возвращение в рацион белка животного происхождения и других продуктов более опасно, чем временный отказ от них. Особенно если не знать меры: обильная мясная и жирная пища может привести к неприятным последствиям:

  • расстройству пищеварения: вздутию живота, запорам или, наоборот, диарее;
  • острому панкреатиту;
  • резкому повышению уровня сахара в крови.
Высокий сахар может вызвать чувство усталости, раздражительности, а также головокружение.
Георгий Суренян
Наставник по здоровью

Кроме того, ограничения могут привести к пищевому срыву, примерно так же, как при соблюдении диеты. Последствия будут такими же.

Если организм привык к определенному уровню ограничения калорий, он с трудом сможет переварить внезапный избыток пищи. А длительное переедание может вызвать увеличение веса и привести к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Георгий Суренян
Наставник по здоровью
Пасхальная сервировка стола
Istockphoto/gpointstudio

Как избежать негативных последствий

Во-первых, важно полноценно питаться во время поста и получать все питательные вещества. Тогда его окончание не будет для организма шоком.

Продукты питания должны обеспечивать организм витаминами и минералами. Свежие фрукты и овощи, постные белки и полезные жиры предпочтительнее обработанных продуктов или продуктов с высоким содержанием сахара.
Георгий Суренян
Наставник по здоровью

Во-вторых, чтобы без вреда перестроиться на увеличение в рационе калорий, важно соблюдать меру при употреблении непостных продуктов.

Возвращаться к обычному рациону надо постепенно, с небольших порций непостной пищи. Объем порций можно понемногу увеличивать каждый день. Переходный период должен длиться пять-шесть дней.
Кристина Плотникова
Диетолог, нутрициолог

Кроме того, на время выхода из поста желательно ограничить физические нагрузки. Избыток тренировок дополнительно ослабляет организм.

Праздничные блюда на Пасху на столе
Istockphoto/kajakiki

Какие продукты можно и какие нельзя есть

Даже традиционные пасхальные угощения: вареные яйца, куличи и творожные пасхи — не слишком полезны.

Яйца — источник большого количества белка. Они быстро перевариваются и усваиваются, но избыток белка в первые дни после поста часто становится причиной вздутия живота, желудочно-кишечных расстройств.
Кристина Плотникова
Диетолог, нутрициолог

Куличи, как и другая свежая выпечка, создают нагрузку для желудочно-кишечного тракта.

Хлебобулочные изделия, в которые добавлены яйца и молоко, перевариваются медленно, вызывают чувство тяжести и даже грозят расстройством пищеварения.
Кристина Плотникова
Диетолог, нутрициолог

Пасха из творога и сливочного масла с сахаром создает не меньшую нагрузку на органы пищеварения. Конечно, сказанное не означает, что в праздничный день нельзя есть никакие пасхальные угощения. Можно, но понемногу. Что касается остальных продуктов, то их нужно вводить постепенно.

Рыбу и мясо можно начинать есть через три-четыре дня после окончания поста. Желательно использовать говядину или мясо птицы. Готовить их лучше без приправ, на пару или в духовке.
Кристина Плотникова
Диетолог, нутрициолог

И конечно, не стоит в первый же день после поста есть майонезные салаты и пить алкоголь.

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Даже минимальные дозы спиртного при выходе из поста запрещены. Алкогольные напитки — серьезные раздражители для слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Уксус и майонез стоит убрать из рациона до начала второй недели после поста.
Кристина Плотникова
Диетолог, нутрициолог

Зато молоко, творог, кисломолочные продукты можно начинать употреблять сразу.

Эти продукты легко усваиваются и могут обеспечить организм необходимыми питательными веществами, в которых он нуждается после длительного поста.
Георгий Суренян
Наставник по здоровью
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