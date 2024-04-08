Что можно замораживать в холодильнике: рассказывает нутрициолог

Морозильная камера — это один из самых полезных приборов кухонной техники, ведь она позволяет надолго сохранять скоропортящиеся продукты. Но далеко не любую еду можно замораживать. Вместе с нутрициологом разобрались, что можно и нельзя хранить в морозильной камере.

Что можно замораживать

Ягоды

Ягоды — это, пожалуй, один из самых популярных продуктов для заморозки. Лучше всего переносят заморозку плоды с толстой кожицей. В замороженных ягодах хорошо сохраняются витамин С и антиоксиданты.

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Манго, ананас, банан

Эти фрукты обладают необычной особенностью — они не просто хорошо переносят заморозку, а становятся после нее только слаще. Банан даже рекомендуется замораживать перед приготовлением из него смузи и мороженого: так блюдо приобретает приятную кремовую консистенцию.

Пряная зелень

Базилик, кинза, укроп, зеленый лук — травы с плотными листьями, которые не теряют пользу и аромат при минусовых температурах. Поэтому летом можно заготавливать их в больших количествах. Для этого мелко нарежьте зелень, при желании смешайте разные травы и заморозьте порциями (можно использовать воду и формочки).

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Имбирь

Корень имбиря — достаточно дорогой продукт. Когда он просто лежит в холодильнике, высыхает и портится. Лучше сразу очистить его, натереть и разделить на порции (например, для имбирного чая). Каждую порцию нужно плотно завернуть в пищевую пленку и заморозить — так вкус сохранится надолго.

Мясо и птица

Для того чтобы мясо и птица при замораживании не теряли вкусовых качеств, они должны быть максимально герметично упакованы. Так продукты не потеряют влагу. Размороженное мясо нельзя повторно замораживать, однако допустимо приготовить из него полуфабрикаты или готовые блюда (котлеты, голубцы, пельмени), которые можно опять заморозить.

Рыба

Замороженная рыба не уступает свежей по вкусу и питательным свойствам. Этот продукт лучше покупать уже замороженным в месте вылова: так остается больше витаминов. Чем меньше жира в рыбе и чем она крупнее, тем дольше она хранится без потери качества.

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Сливочное масло

Сливочное масло можно покупать впрок и хранить в морозилке прямо в заводской упаковке. Также можно приготовить ароматное масло. Для этого смешайте мягкое масло с зеленью, чесноком и солью и заморозьте порционно.

Сыр твердых сортов

Если вы купили слишком много сыра и понимаете, что не успеете съесть его до истечения срока годности, натрите его на крупной терке и порциями заморозьте в плотно закрытой таре. Добавить в пасту, пиццу, пироги и запеканки такой продукт можно не размораживая — он расплавится и будет таким же вкусным и питательным.

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Бульоны

В замороженном виде можно хранить и мясной, и куриный, и овощной бульон. Это экономит время хозяйке. Сварить бульон на один суп или на несколько занимает одинаковое количество времени, поэтому можно сразу сварить большую кастрюлю и заморозить в литровых прямоугольных контейнерах, застеленных пленкой.

Готовые бобовые

Нут, фасоль, чечевица хорошо поддаются заморозке. Их замачивание и варка — это долгий процесс, поэтому намного удобнее сварить большой объем бобовых про запас. После варки охладите продукт и разложите порционно по пакетам или контейнерам.

Кефир

Кефир может храниться в холодильнике достаточно долго без потери вкуса. Но это еще не все. Заморозив кефир, можно приготовить творожный сыр. Для этого купите молочный продукт в пакете или в картонной упаковке и положите в морозилку. Когда кефир полностью замерзнет, выложите его в дуршлаг, выстеленный плотной марлей, и оставьте размораживаться. Когда сыворотка стечет, останется сливочно-творожная масса.

Что нельзя замораживать

Сырой картофель

Сырой картофель при заморозке потемнеет и потеряет вкус. Содержащиеся в продукте крахмал и вода плохо реагируют на холод. Вкус станет сильно «мучным», а структура — зернистой. А вот готовый картофель, например запеченный дольками, замораживать можно.

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Салатная зелень

Айсберг, радиччо, романо, латук — все они имеют неплотную структуру листа и слишком много воды в составе. После разморозки они превратятся в скользкую бесформенную массу.

Овощи, которые содержат много жидкости

Такие овощи, как огурцы, помидоры, кабачки, редис, содержат очень много жидкости. При заморозке молекулы воды расширятся и разрушат клеточную оболочку продуктов. Поэтому после разморозки эти овощи потеряют свою структуру.

Арбуз

Арбузы, как и огурцы, содержат много воды, поэтому после разморозки они, скорее всего, потеряют форму. Но из этого продукта можно приготовить вкусный фруктовый лед. Для этого смешайте в блендере арбуз, очищенный от косточек, сок лайма и мяту. Разлейте по формочкам и уберите в морозилку на пять часов. Чтобы достать готовый лед, на несколько секунд погрузите формочки в теплую воду.

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Любые продукты, начавшие портиться

Заморозка не останавливает развитие бактерий. Она лишь замедляет их размножение, не убивая. Заморозив такие продукты, вы рискуете впоследствии отравиться.