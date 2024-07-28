8 продуктов, которые нельзя есть на завтрак: объясняет нутрициолог

Здоровый и сбалансированный завтрак дарит энергию для успешного начала дня. Но многие даже не подозревают, что некоторые привычные утренние приемы пищи не несут никакой пользы, скорее наоборот.

Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк рассказываем, какие продукты не следует есть на завтрак и почему.

Каши быстрого приготовления

Каши быстрого приготовления нравятся многим по одной причине — их легко и быстро готовить. Ради этого полезные зерна на производстве измельчают почти в пыль. Пищевым волокнам даже не за что зацепиться в таком продукте.

Фото Yury Sevryuk/istockphoto.com

Поэтому в составе быстрорастворимой каши, кроме стандартных БЖУ, сахара и соли, можно найти искусственные ароматизаторы и подсластители. Естественно, ни о какой пользе продукта речи быть не может.

Кофе

Утро, которое начинается с чашечки кофе натощак, может обернуться не самыми приятными последствиями. Напиток стимулирует повышенное производство кислоты в желудке, раздражает его слизистую. Появляется изжога и тошнота.

Кроме того, кофе для людей с синдромом раздраженного кишечника может принести массу проблем. Появятся рези в области брюшной полости, вздутие живота, повышенное газообразование и расстройства пищеварения.

Соки

Нутрициолог не рекомендует пить соки на пустой желудок. По ее словам, выжимка, из которой их производят, лишена клетчатки и может нанести удар по поджелудочной железе.

Фото kazoka30/istockphoto.com

Кроме того, голодный после пробуждения организм может воспринять сок как еду и начать вырабатывать большое количество инсулина.

Бекон или колбаса

Бекон или колбаса на завтрак — это настоящий калорийный удар, богатый насыщенными жирами, которые мешают работе пищеварительной системы и могут вызвать гастрит. Кроме того, бекон и колбаса — это переработанные продукты, которые увеличивают риск развития онкологии.

Дрожжевая выпечка

Дрожжевая выпечка натощак вызывает скачки уровня сахара в крови. Но ситуация усугубляется содержанием маргарина и избытком сахара в составе продукта. Особенно это касается людей с синдромом реактивного кишечника и избыточной массой тела.

Белый хлеб

Как отметила Екатерина Стасюк, белый хлеб относится к быстрым углеводам. Регулярное употребление его натощак повышает риск развития сахарного диабета и ожирения. Кроме того, белый хлеб обладает очень высоким гликемическим индексом — то есть он резко повышает сахар в крови, происходит молниеносный выброс инсулина.

Фото kuppa_rock/istockphoto.com

В итоге сахар из крови утилизируется в жировую ткань. Вскоре человек снова чувствует себя голодным. Поэтому утренний тост не подарит заряд бодрости, а скорее чувство усталости на весь оставшийся день.

Хлопья и мюсли

Если посмотреть на рекламные ролики хлопьев, можно подумать, что они созданы для завтрака. Однако на деле это быстрые углеводы, которые натощак могут спровоцировать «качели». После употребления хлопьев или мюсли сахар в крови резко возрастает и через несколько часов стремительно понижается, что в перспективе приводит к набору веса.

Мясо

Мясо — это довольно сложный продукт, для переваривания которого нужны силы. Но откуда их взять голодному организму? Поэтому на завтрак лучше отдать предпочтение углеводам.

Фото hxyume/istockphoto.com

Как объяснила нутрициолог, по утрам активно работает поджелудочная железа, вырабатываются инсулин и кортизол, которые отвечают за получение клетками энергии. А энергия — это глюкоза, поэтому на завтрак лучше есть сложные углеводы. Мясо следует оставить на обед.

Каким должен быть полезный завтрак

Прежде всего утренний прием пищи должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Екатерина Стасюк рекомендует завтрак калорийностью 300-350 калорий, где 20 г белка, 80 г углеводов (желательно богатых клетчаткой) и 10-15 г ненасыщенных жиров.

Фото Azurita/istockphoto.com

Обязательными составляющими правильного завтрака должны быть: