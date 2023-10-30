Что приготовить на Хэллоуин: 6 рецептов вкусных блюд

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Вечеринка на Хэллоуин — это не только костюмы и художественно развешенная по углам паутина из синтепона. Люди, которые отмечают этот заграничный праздник, стараются удивить гостей традиционными «страшными» блюдами.
Вместе с шеф-поваром Алексеем Ткаченко сделали подборку рецептов, которые можно использовать на праздник.
Хэллоуин — это видоизмененный кельтский праздник, который знаменовал окончание года. Во время него резали скот, который, по мнению хозяев, не смог бы пережить зиму, и готовили блюда из собранного урожая. Самые популярные хэллоуинские овощи и фрукты — тыквы и яблоки. Их можно сочетать в разных вариациях или готовить по отдельности.
Ингредиенты:
тыква — 1 кг;
репчатый лук — 100 г;
куриный бульон — 1-1,5 л;
кокосовое молоко — 500 мл;
стебель лемонграсса — 1 шт.;
морепродукты (мидии, кальмары, креветки) — 200 г;
оливковое масло — 50 мл;
тыквенные семечки — 20 г;
томатная паста — 1 ст. л;
чеснок — 1 зубчик;
карри-паста — 1 ст. л.;
мед — 1 ст. л.;
тимьян — по вкусу;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Смешать часть масла с солью, перцем и тимьяном, обмазать полученной смесью тыкву.
Запечь тыкву в духовке до готовности.
Обжарить лук на оливковом масле с чесноком и тимьяном.
В лук добавить карри-пасту и немного обжарить.
Добавить по ложке томатной пасты и сахара, карамелизировать.
Добавить тыкву.
Залить куриным бульоном и тушить минут 10.
Измельчить суп блендером.
В полученное пюре добавить кокосовое молоко и стебель лемонграсса.
Оставить настаиваться примерно на 1 час, после чего вынуть лемонграсс.
Морепродукты обжарить на оливковом масле с чесноком.
Ингредиенты:
готовое слоеное тесто — 1 упаковка;
тыква — 200 г;
яблоки зеленые — 2-3 шт.;
мед — 3 ст. л.;
корица молотая — по вкусу;
ванильное мороженое — 100 г.
Способ приготовления:
Нарезать яблоко и тыкву.
Вырезать из теста круг.
Выложить на тесто начинку.
Посыпать корицей и сахаром.
Выпекать 25 минут на 180 градусах.
При подаче поверх каждого куска тарта выложить шарик мороженого.Алексей ТкаченкоШеф-повар
Тыква годится не только для декора. Ее можно и нужно готовить на Хэллоуин.
Ингредиенты:
тыква — 200-300 г.;
масло сливочное — 1 ст. л.;
сахар, соль — по вкусу;
пшенная крупа — 200 г.;
молоко — 500 мл.
Способ приготовления:
Смешать масло с солью и частью сахара.
Тыкву промыть, обсушить, нарезать кубиками, замариновать в смеси масла, сахара и соли в течение 20 минут.
Запекать тыкву в духовке при 180 градусах 20 минут.
Проварить пшенную крупу в течение 10-15 минут.
Добавить в крупу сахар, молоко, тыкву и проварить все вместе до готовности еще 10 минут.
При подаче кашу можно посыпать жареными тыквенными семечками.Алексей ТкаченкоШеф-повар
Ингредиенты:
сырая тыква — 50 г;
яблоко — 1 шт.;
прошутто — 50 г;
салат романо — 1 пучок;
кинза — 1 ветка;
петрушка — 1 ветка;
бальзамический уксус — 1 ч. л.;
горчица — 1 ч. л.;
мед — 1 ст. л.;
соевый соус — 1 ст. л.;
оливковое масло — 1 ст. л.
табаско — 1 ч. л.
Способ приготовления:
Нарезать соломкой тыкву, яблоки, прошутто и салат.
Измельчить кинзу и петрушку.
Смешать бальзамический уксус, горчицу, мед, соевый соус, табаско и оливковое масло.
Взбить венчиком все компоненты заправки.
Все ингредиенты смешать, залить заправкой и посыпать тыквенными семечками.
Можно пойти по пути наименьшего сопротивления и ограничиться изготовлением страшного декора. Например, наклеить на соломинки для коктейлей бумажных летучих мышей и пауков. А можно сделать с соответствующей атрибутикой само угощение. Важно не переборщить и не сделать еду слишком омерзительной на вид.
Ингредиенты:
печенье — 1 упаковка (200 г);
масло сливочное — 100 г;
мастика готовая — 1 упаковка.
Способ приготовления:
Измельчить печенье в порошок.
Смешать печенье с маслом. Должна получиться масса, как для пирожного «Картошка».
Разделить массу на порционные кусочки.
Раскатать пласт мастики, вырезать круги по количеству кусков теста.
Накрыть каждую заготовку пирожного мастикой, согнуть конца.
Ножом или чайной ложкой нарисовать на привидениях лицо.
Ингредиенты:
виноград красный — 20-30 ягод;
йогурт густой — 100 мл;
готовая цветная сахарная глазурь — 1 тюбик.
Способ приготовления:
Виноград промыть, вынуть косточки.
Каждую виноградину наколоть на шпажку или деревянную палочку.
Обмакнуть виноград в йогурт.
Аккуратно, чтобы не повредить слой йогурта, поставить палочки с виноградом в морозильник.
Через 6-12 часов вынуть яблоки, нарисовать глазурью радужку глаз.
Снова убрать виноград в холодильник.
Подавать «глаза» холодными.