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При употреблении яиц у многих возникает вопрос о том, будет ли больше пользы для организма, если есть только желток или белок. Если говорить о желтке, то желание отказаться от него во многом связано с тем, что он долгое время считался причиной повышенного холестерина. Стремление употреблять только белок объясняется тем, что его предпочитают спортсмены, наращивающие мышечную массу.
Но правда ли то, что раздельное употребление белка или желтка лучше, чем целого яйца? Разберемся.
Главный страх, который испытывают люди при его употреблении, связан с мнением о том, что желток повышает уровень холестерина. И страх этот напрасен. Дело в том, что холестерин, получаемый нами из продуктов, только частично определяет общее содержание холестерина в крови. Этот параметр больше зависит от работы печени, которая синтезирует примерно 80% всего холестерина. Важно понимать, что он необходим для множества функций. Например, от него зависит выработка гормонов в организме.
Но есть случаи, при которых стоит ограничить употребление как яичных желтков, так и других продуктов с высоким содержанием холестерина.
Например, людям, у которых:
В указанных случаях лучше съедать одно яйцо в 2-3 дня.
Желток яйца обладает массой преимуществ:
?Прежде всего, это источник животного белка, обладающего еще и низкой калорийностью. На 100 гр. продукта приходится 48 ккал. Кроме этого, он содержит витамины группы В.
Из других особенностей стоит отметить, что общий состав целого яйца лучше, чем одного белка. Поэтому, чтобы скорректировать ситуацию при употреблении одних белков, лучше сочетать их с молоком, сыром или мясом.
На самом деле, чтобы получить всю пользу продукта, лучше съедать яйцо целиком. Это поможет обеспечить организм как витаминами и жирами, содержащимися в желтке, так и всеми полезными свойствами белка.
Что касается набора мышечной массы, то здесь преимущество тоже на стороне целого яйца. Было проведено исследование, которое показало, что при употреблении трех яиц или только белка, скорость синтеза мышечного белка была выше в первом случае. Таким образом участники смогли нарастить примерно на 40% больше мышечной массы. Жир и питательные вещества в яичных желтках позволяют мышцам более эффективно использовать белок куриного яйца как для процесса восстановления, так и наращивания.
Поэтому старайтесь отдавать предпочтение употреблению целых яиц, чтобы получить как можно больше положительных эффектов.
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