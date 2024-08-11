Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Статьи
Что приготовить из белых грибов: лучшие рецепты с белыми грибами
Питание и еда

Сегодня, 09:00

4 мин.

Лесной деликатес: самые популярные рецепты с белыми грибами

Сергей Кузнецов
Бренд-шеф медиаплатформы о еде
Белые грибы на сковороде
Фото istockphoto.com/Plateresca
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

«Царь леса», боровик, медвежник, глухарь — у белого гриба много названий и еще больше вариантов приготовления. Его ценят за вкус, аромат и полезный состав: в нем содержатся витамины группы В, С, кальций, магний, а также большое количество белка. Кроме того, белый гриб низкокалориен — всего 30 ккал на 100 г продукта.

Грибные места Подмосковья. Лучшие грибные места Подмосковья в 2024 году

В 1997 году по инициативе грибников в России учредили День белого гриба, который отмечают 11 августа. В честь праздника бренд-шеф медиаплатформы о еде Сергей Кузнецов рассказал о самых популярных рецептах среди россиян, главным ингредиентом которых является «царь леса».

Какие блюда из белых грибов особенно популярны в России

По данным популярной российской медиаплатформы о еде, наибольшей популярностью среди пользователей пользуется рецепт крем-супа с белыми грибами. Блюдо готовится очень просто, но благодаря трюфельному маслу и тимьяну в составе приобретает изысканный вкус. На втором месте оказался классический суп из белых грибов с вермишелью. Не остались в стороне и вторые блюда: в топ также вошли рецепты жареных белых грибов с луком, классический бефстроганов и ризотто.

Предлагаем несколько рецептов из списка самых популярных блюд, которые вы можете приготовить самостоятельно.

Как правильно чистить грибы: советы биолога и&nbsp;нутрициолога. Как правильно чистить грибы

Что приготовить с белыми грибами

Крем-суп из белых грибов

Ингредиенты:

  • белые грибы — 320 г;
  • половинка репчатого лука;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сушеный тимьян или чабрец — 1 ч. л. (1 г);
  • вода — 2 л;
  • трюфельное масло — 1 ч. л.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.
Крем-суп из белых грибов
Фото istockphoto.com/Lisovskaya

Способ приготовления

  1. Снять шелуху с чеснока и лука, тщательно промыть грибы.
  2. Отварить грибы в подсоленной воде 20-30 минут.
  3. Пока грибы варятся, мелко нарезать лук и чеснок, после чего обжарить на оливковом масле до золотистого цвета.
  4. Готовые грибы, лук и чеснок пюрировать с помощью блендера. Посолить и поперчить по вкусу, добавить трюфельное масло. Хорошо перемешать и всыпать тимьян.

  5. Блюдо можно по желанию украсить грибами или сухариками. Но последние добавлять стоит непосредственно перед подачей, чтобы они остались хрустящими и не размякли.

Ризотто с белыми грибами

Ингредиенты:

  • круглый рис — 200 г;
  • белые грибы — 300 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • белое вино — 50 мл;
  • куриный бульон — 1 л;
  • сливочное масло — 2 ст. л.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • пармезан — 50 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по вкусу;
  • петрушка — 2 веточки.
Фото istockphoto.com/Vladislav Chusov

Способ приготовления

  1. Тщательно промыть грибы и нарезать тонкими пластинами. Обжарить на сковороде с оливковым маслом, чтобы они подрумянились.
  2. Почистить лук и чеснок, а затем мелко нашинковать.
  3. Растопить в сотейнике сливочное масло и выложить в него лук. Обжарить его и добавить рис. Помешивая, оставить томиться на несколько минут.
  4. Добавить в сотейник вино. После того как оно впитается в рис, постепенно влить горячий бульон, помешивая.
  5. Через 20 минут добавить чеснок, готовые грибы и пармезан. Посолить и хорошо перемешать.
  6. Подавать ризотто следует горячим. Блюдо можно украсить веточками петрушки.

Жареные белые грибы с луком

Ингредиенты:

  • белые грибы — 220 г;
  • репчатый лук — 80 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • укроп — для подачи.
Фото istockphoto.com/Stefan Tomic

Способ приготовления

  1. Промыть и хорошо обсушить грибы.
  2. Очистить лук от шелухи, нашинковать его полукольцами.
  3. Нарезать грибы, положить их в кастрюлю, залить водой и посолить. Довести до кипения на среднем огне и варить в течение пяти минут. После этого слить воду через дуршлаг.
  4. Разогреть сковороду, добавить масло и обжаривать грибы 10 минут. Поперчить и посолить еще раз при необходимости.
  5. Добавить в сковороду лук, перемешать и обжаривать ингредиенты еще 10 минут до золотистого цвета.
  6. Подавать блюдо лучше всего со сметаной или чесночным соусом. Сверху можно дополнительно посыпать нашинкованным укропом.
Съедобные грибы: какие выбрать, как распознать и&nbsp;не&nbsp;ошибиться. Как распознать съедобные грибы и не ошибиться с выбором: рассказывает грибник

Рецепты
1
0
Новости холдинга
Жители Курска рассказали о моменте падения сбитой украинской ракеты на жилой дом
«Крылья Советов» – «Факел», 11 августа 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура РПЛ сезона 2024/2025
Расчет РСЗО «Торнадо-С» разнес колонну бронетехники ВСУ в приграничье Курской области
Смирнов назвал вероломной атаку ВСУ на Курск
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже