5 рецептов блюд из брюссельской капусты: рассказывает нутрициолог

Часто хозяйки используют обычную, цветную или пекинскую капусту для приготовления различных блюд. А что насчет брюссельской? Ведь правильно приготовленные маленькие кочанчики этого необычного овоща точно не оставят домочадцев и гостей равнодушными.
Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк собрали пять рецептов полезных и вкусных блюд с брюссельской капустой, которые понравятся как взрослым, так и детям.
Брюссельская капуста — это низкокалорийный продукт, в 100 г которого содержится всего 43 ккал. Несмотря на маленький размер овоща, он включает большое количество полезных витаминов и минералов.
Так в брюссельской капусте содержатся витамины К, С, В6, В9, марганец и железо. А пищевые волокна, входящие в состав продукта, важны для правильной работы кишечника.
Кроме того, брюссельская капуста содержит глюкозинолаты и сульфорафан. Именно они повышают уровень ферментов, которые печень использует для правильного усвоения и последующего вывода из организма химических веществ.
Также брюссельская капуста содержит вещество, полезное для женской репродуктивной системы — индол-3-карбинол. Оно играет важную роль в поддержании нормального уровня эстрогенов. Поэтому капуста должна быть в рационе у женщин с мастопатией, миомой матки и эндометриозом.
Однако овощ может нанести вред организму. Он способен привести к нарушениям в работе щитовидной железы. Поэтому людям с гормональными заболеваниями следует быть внимательными. Также брюссельскую капусту следует с осторожностью включать в рацион людям с повышенной кислотностью желудка и аллергией.
При выборе брюссельской капусты следует обращать внимание на листья. Они не должны быть дырявыми и увядшими, а, наоборот, плотно прилегать друг к другу.
Если вы хотите купить много овоща, выбирайте замороженную брюссельскую капусту. Она тоже очень полезна.
Как правильно варить брюссельскую капусту:
Поставить на средний огонь кастрюлю с водой и подсолить ее.
Пока вода будет закипать, подготовить капусту. Очистить ее от жухлых листьев, тщательно промыть под проточной водой.
3. После закипания бросить овощ в кипящую воду и варить 6-7 минут.
4. Затем слить воду и выложить капусту на тарелку или оставить ее в кастрюле и накрыть крышкой.
Приготовить продукт можно и на сковороде. Однако во время жарки калорийность брюссельской капусты может увеличиться.
Для жарки лучше использовать оливковое масло. Нанести его на посуду следует с помощью дозатора. Это поможет не испортить всю пользу блюда. Предварительно перед жаркой капусту следует отварить.
Ингредиенты:
брюссельская капуста (можно замороженную) — 700 г;
твердый сыр — 100 г;
оливковое масло — 70 мл;
соль — 1 ч. л.;
перец черный молотый — 1/2 ч. л.;
чеснок сушеный измельченный — 1 ч. л.
Способ приготовления:
Разогреть духовку до 200 °C. Противень застелить бумагой для выпечки.
Если капуста свежая, тщательно промыть ее и убрать жухлые листья. Если замороженная, просто высыпать ее в емкость.
Смешать соль, перец, чеснок, масло и капусту, разложить ее по противню ровным слоем.
Запекать 10 минут, затем достать кочанчики, разрезать их пополам и еще раз поместить в духовку на 10 минут.
После натереть сыр на терке, затем достать блюдо и перемешать его, посыпать сыром и снова отправить в духовку на 15 минут до появления румяной корочки.
В классическом рецепте блюда есть майонез. Его я рекомендую заменить на греческий йогурт.
Ингредиенты:
брюссельская капуста — 300 г;
белокочанная капуста — 200 г;
морковь — 1 шт.;
зеленое яблоко — 1/2;
сметана 15% - 1-2 ст.л.;
греческий йогурт — 1-2 ст.л.;
сливки 10% - 100 мл;
соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Брюссельскую капусту проварить 5 минут в кипящей подсоленной воде, затем переложить в холодную воду.
Белокочанную капусту нашинковать, добавить соль и помять руками.
Морковь измельчить на терке для корейской морковки, а зеленое яблоко нарезать мелкой соломкой.
Смешать морковь, капусту и яблоко.
Отдельно смешать сметану, сливки и греческий йогурт, посолить смесь и добавить ее к овощам.
Брюссельскую капусту мелко нарезать и добавить ее к салату, все тщательно перемешать.
Подавать вместе с уткой или запеченным мясом.
Ингредиенты:
брюссельская капуста — 500 г;
смесь орехов (либо один на выбор) — 50 г;
лимонный сок — 1/2 лимона;
оливковое масло — 1 ст.л.;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Кочанчики капусты тщательно промыть, обрезать кочерыжки и разрезать на две части.
Обжарить на сковороде с оливковым маслом овощ в течение десяти минут. Обязательно постоянно помешивать.
Орехи крупно нарезать (при необходимости).
Готовую капусту посолить, поперчить, полить соком лимона, добавить орехи и все перемешать.
Подавать капусту горячей.
Ингредиенты:
брюссельская капуста — 250 г;
вода — 50 мл;
лук — 50 г;
сметана 15% - 100 г;
зелень (по желанию) — 35 г;
мука — 1 ч.л.;
соль, перец, специи и чеснок — по вкусу.
Способ приготовления:
Капусту проварить пять минут в кипящей и подсоленной воде.
Лук нарезать, затем обжарить на сковороде.
Добавить к луку капусту и обжарить смесь еще 3 минуты.
Сметану взбить с водой, добавить специи, соль, перец и муку. Все перемешать и добавить мелко нарезанную зелень и чеснок.
Полученной смесью залить овощи и оставить томиться под крышкой на 7-10 минут.
Ингредиенты:
брюссельская капуста — 500 г;
картофель — 2 шт.;
лук — 1 шт.;
сливки 10% - 100 мл;
соль, перец, специи — по вкусу.
Способ приготовления:
Капусту промыть и разрезать на две части.
Лук мелко нарезать и обжарить его на сковороде до мягкости, затем отправить к нему капусту. Туда же добавить нарезанный на кубики картофель.
Полученную овощную смесь обжарить на сковороде 5-10 минут.
Затем залить овощи кипятком, накрыть крышкой и оставить томиться на 15 минут.
После блюдо взбить блендером до состояния пюре, добавить теплые сливки, специи, соль и перец.