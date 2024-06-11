5 рецептов блюд из брюссельской капусты: рассказывает нутрициолог

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Часто хозяйки используют обычную, цветную или пекинскую капусту для приготовления различных блюд. А что насчет брюссельской? Ведь правильно приготовленные маленькие кочанчики этого необычного овоща точно не оставят домочадцев и гостей равнодушными.

Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк собрали пять рецептов полезных и вкусных блюд с брюссельской капустой, которые понравятся как взрослым, так и детям.

Польза и вред брюссельской капусты

Брюссельская капуста — это низкокалорийный продукт, в 100 г которого содержится всего 43 ккал. Несмотря на маленький размер овоща, он включает большое количество полезных витаминов и минералов.

Так в брюссельской капусте содержатся витамины К, С, В6, В9, марганец и железо. А пищевые волокна, входящие в состав продукта, важны для правильной работы кишечника.

Фото Candice Bell/istockphoto.com

Кроме того, брюссельская капуста содержит глюкозинолаты и сульфорафан. Именно они повышают уровень ферментов, которые печень использует для правильного усвоения и последующего вывода из организма химических веществ.

Также брюссельская капуста содержит вещество, полезное для женской репродуктивной системы — индол-3-карбинол. Оно играет важную роль в поддержании нормального уровня эстрогенов. Поэтому капуста должна быть в рационе у женщин с мастопатией, миомой матки и эндометриозом.

Однако овощ может нанести вред организму. Он способен привести к нарушениям в работе щитовидной железы. Поэтому людям с гормональными заболеваниями следует быть внимательными. Также брюссельскую капусту следует с осторожностью включать в рацион людям с повышенной кислотностью желудка и аллергией.

Как выбрать брюссельскую капусту

При выборе брюссельской капусты следует обращать внимание на листья. Они не должны быть дырявыми и увядшими, а, наоборот, плотно прилегать друг к другу.

Как правильно варить брюссельскую капусту

Как правильно варить брюссельскую капусту:

Поставить на средний огонь кастрюлю с водой и подсолить ее. Пока вода будет закипать, подготовить капусту. Очистить ее от жухлых листьев, тщательно промыть под проточной водой.

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3. После закипания бросить овощ в кипящую воду и варить 6-7 минут.

4. Затем слить воду и выложить капусту на тарелку или оставить ее в кастрюле и накрыть крышкой.

Приготовить продукт можно и на сковороде. Однако во время жарки калорийность брюссельской капусты может увеличиться.

Рецепты полезных блюд с брюссельской капустой

Брюссельская капуста с сыром в духовке

Ингредиенты:

брюссельская капуста (можно замороженную) — 700 г;

твердый сыр — 100 г;

оливковое масло — 70 мл;

соль — 1 ч. л.;

перец черный молотый — 1/2 ч. л.;

чеснок сушеный измельченный — 1 ч. л.

Фото peredniankina/istockphoto.com

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200 °C. Противень застелить бумагой для выпечки. Если капуста свежая, тщательно промыть ее и убрать жухлые листья. Если замороженная, просто высыпать ее в емкость. Смешать соль, перец, чеснок, масло и капусту, разложить ее по противню ровным слоем. Запекать 10 минут, затем достать кочанчики, разрезать их пополам и еще раз поместить в духовку на 10 минут. После натереть сыр на терке, затем достать блюдо и перемешать его, посыпать сыром и снова отправить в духовку на 15 минут до появления румяной корочки.

Коул слоу с брюссельской капустой

Ингредиенты:

брюссельская капуста — 300 г;

белокочанная капуста — 200 г;

морковь — 1 шт.;

зеленое яблоко — 1/2;

сметана 15% - 1-2 ст.л.;

греческий йогурт — 1-2 ст.л.;

сливки 10% - 100 мл;

соль — по вкусу.

Фото porosolka/istockphoto.com

Способ приготовления:

Брюссельскую капусту проварить 5 минут в кипящей подсоленной воде, затем переложить в холодную воду. Белокочанную капусту нашинковать, добавить соль и помять руками. Морковь измельчить на терке для корейской морковки, а зеленое яблоко нарезать мелкой соломкой. Смешать морковь, капусту и яблоко. Отдельно смешать сметану, сливки и греческий йогурт, посолить смесь и добавить ее к овощам. Брюссельскую капусту мелко нарезать и добавить ее к салату, все тщательно перемешать. Подавать вместе с уткой или запеченным мясом.

Брюссельская капуста с орехами

Ингредиенты:

брюссельская капуста — 500 г;

смесь орехов (либо один на выбор) — 50 г;

лимонный сок — 1/2 лимона;

оливковое масло — 1 ст.л.;

соль, перец — по вкусу.

Фото haoliang/istockphoto.com

Способ приготовления:

Кочанчики капусты тщательно промыть, обрезать кочерыжки и разрезать на две части. Обжарить на сковороде с оливковым маслом овощ в течение десяти минут. Обязательно постоянно помешивать. Орехи крупно нарезать (при необходимости). Готовую капусту посолить, поперчить, полить соком лимона, добавить орехи и все перемешать. Подавать капусту горячей.

Брюссельская капуста в сметане

Ингредиенты:

брюссельская капуста — 250 г;

вода — 50 мл;

лук — 50 г;

сметана 15% - 100 г;

зелень (по желанию) — 35 г;

мука — 1 ч.л.;

соль, перец, специи и чеснок — по вкусу.

Фото Gastromedia/istockphoto.com

Способ приготовления:

Капусту проварить пять минут в кипящей и подсоленной воде. Лук нарезать, затем обжарить на сковороде. Добавить к луку капусту и обжарить смесь еще 3 минуты. Сметану взбить с водой, добавить специи, соль, перец и муку. Все перемешать и добавить мелко нарезанную зелень и чеснок. Полученной смесью залить овощи и оставить томиться под крышкой на 7-10 минут.

Суп-пюре из брюссельской капусты

Ингредиенты:

брюссельская капуста — 500 г;

картофель — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

сливки 10% - 100 мл;

соль, перец, специи — по вкусу.

Фото Foxys_forest_manufacture/istockphoto.com

Способ приготовления: