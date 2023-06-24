Как необычно использовать картошку: 3 нетипичных рецепта от нейросети

Картошка — универсальный ингредиент, который подойдет для разных блюд. Рецепты пюре и жареных деликатесов легко найти на разных кулинарных сайтах. Но если хочется чего-то необычного, то на помощь придет нейросеть. Редакция попросила ChatGPT придумать оригинальные блюда с картофелем. Старания искусственного интеллекта оценила диетолог Наталья Зубарева. Вот, что получилось.

Картофельный суп с кокосовым молоком и креветками

Ингредиенты:

кокосовое молоко — 400 мл;

вода — 400 мл;

креветки — 200 г;

картофель — 4 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

карри — 1 ч. л.;

куркума — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/LauriPatterson

Способ приготовления:

Картофель очистите от кожуры и нарежьте кубиком. Мелко нашинкуйте лук с чесноком и обжарьте нарезку на растительном масле в кастрюле. Добавьте кокосовое молоко, картофельные кубики, карри, куркуму и соль с перцем. Влейте воду, доведите до кипения и варите до мягкости картофеля. Добавьте креветки и варите еще 5-10 минут.

Картофельные кексы с копченым лососем

Ингредиенты:

картофель — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

копченый лосось — 100 г;

зеленый лук — 2-3 стебля;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Azurita

Способ приготовления:

Картофель очистите и нарежьте кубиком. Запекайте нарезку в духовке при 180 градусов в течение 40 минут, остудите. Остывший картофель смешайте с яйцами и лососем, разложите по формам для кексов и томите еще 15-30 минут в духовке при том же нагреве. Украсьте кексы стеблями лука и подавайте.

Картофельный торт с грибами и шпинатом

Ингредиенты:

картофель — 1,5 кг;

грибы — 500 г;

яйца — 6 шт.;

шпинат — 200 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

черный перец — 1/4 ч. л.

Фото istockphoto.com/Mariha-kitchen

Способ приготовления:

Очищенный картофель нарежьте кружочками. Нашинкуйте грибы и обжарьте их на 1 ст. л. оливкового масла до золотистого цвета. Добавьте шпинат и томите все вместе еще 2-3 минуты. Посолите и поперчите. Смажьте дно формы для запекания оставшимся оливковым маслом и соберите торт. Сначала выложите слой из картофельных кружочков, затем — грибную зажарку с зеленью. Повторяйте слои, пока продукты не закончатся. Важно, чтобы сверху оказались картофельные кружочки. В чистой миске взбейте куриные яйца и залейте смесью картофельно-грибной торт. Выложите часть грибной зажарки сверху картофеля в форме. Повторите слой из картофельных кружочков. Важно распределить нарезку так, чтобы заготовки хватило еще на один слой. Запекайте угощение 50-60 минут при 180 градусах. Готовый торт остудите, разрежьте на порции и подавайте.

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