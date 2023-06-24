Как необычно использовать картошку: 3 нетипичных рецепта от нейросети

Сегодня, 10:00
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Картошка — универсальный ингредиент, который подойдет для разных блюд. Рецепты пюре и жареных деликатесов легко найти на разных кулинарных сайтах. Но если хочется чего-то необычного, то на помощь придет нейросеть. Редакция попросила ChatGPT придумать оригинальные блюда с картофелем. Старания искусственного интеллекта оценила диетолог Наталья Зубарева. Вот, что получилось.
Ингредиенты:
кокосовое молоко — 400 мл;
вода — 400 мл;
креветки — 200 г;
картофель — 4 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
растительное масло — 1 ст. л.;
карри — 1 ч. л.;
куркума — 1 ч. л.;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель очистите от кожуры и нарежьте кубиком.
Мелко нашинкуйте лук с чесноком и обжарьте нарезку на растительном масле в кастрюле.
Добавьте кокосовое молоко, картофельные кубики, карри, куркуму и соль с перцем.
Влейте воду, доведите до кипения и варите до мягкости картофеля.
Добавьте креветки и варите еще 5-10 минут.
Морепродукты славятся большим количествов Омега-3 и астаксантина. Эти вещества улучшают работу сердечно-сосудистой системы, суставов, мозга и зрения, а также укрепляют волосы и ногти.
Отдельно отмечу и куркуму, которая способствует снижению воспалительных процессов в организме, а также является мощным антиоксидантом. Специю можно использовать в борьбе с процессами старения, а также для профилактики болезни Альцгеймера.Наталья ЗубареваДоктор, основательница клиники
Ингредиенты:
картофель — 2 шт.;
яйца — 2 шт.;
копченый лосось — 100 г;
зеленый лук — 2-3 стебля;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель очистите и нарежьте кубиком.
Запекайте нарезку в духовке при 180 градусов в течение 40 минут, остудите.
Остывший картофель смешайте с яйцами и лососем, разложите по формам для кексов и томите еще 15-30 минут в духовке при том же нагреве.
Украсьте кексы стеблями лука и подавайте.
Самый лучший и безопасный способ приготовления — запечь молодую картошку в духовке в собственной кожуре. Важно следить за качеством продуктов. В старой картошке часть крахмала распадается на простые углеводы. В итоге мы получаем ноль пользы, недолгое чувство сытости и быстрый набор лишних килограммов.Наталья ЗубареваДоктор, основательница клиники
Ингредиенты:
картофель — 1,5 кг;
грибы — 500 г;
яйца — 6 шт.;
шпинат — 200 г;
оливковое масло — 2 ст. л.;
соль — 1/2 ч. л.;
черный перец — 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
Очищенный картофель нарежьте кружочками.
Нашинкуйте грибы и обжарьте их на 1 ст. л. оливкового масла до золотистого цвета.
Добавьте шпинат и томите все вместе еще 2-3 минуты. Посолите и поперчите.
Смажьте дно формы для запекания оставшимся оливковым маслом и соберите торт. Сначала выложите слой из картофельных кружочков, затем — грибную зажарку с зеленью. Повторяйте слои, пока продукты не закончатся. Важно, чтобы сверху оказались картофельные кружочки.
В чистой миске взбейте куриные яйца и залейте смесью картофельно-грибной торт.
Выложите часть грибной зажарки сверху картофеля в форме. Повторите слой из картофельных кружочков. Важно распределить нарезку так, чтобы заготовки хватило еще на один слой.
Запекайте угощение 50-60 минут при 180 градусах.
Готовый торт остудите, разрежьте на порции и подавайте.
Честно сказать, искусственный интеллект меня приятно удивил! Все три рецепта выглядят достойно и включают адекватный набор продуктов. В то же время они оригинальны и просты в приготовлении. А это уже серьезная заявка на успех!
Подводя итог, ставлю «пять» искусственному интеллекту за креатив и попытку оздоровить блюда правильными ингредиентами. Но все же рекомендую не есть картофель каждый день.Наталья ЗубареваДоктор, основательница клиники
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!