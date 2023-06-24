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Сегодня, 10:00

Как необычно использовать картошку: 3 нетипичных рецепта от нейросети

Наталья Зубарева
Доктор, основательница клиники
Проверка фактов
Проверка фактов

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Разные виды картошки в мешках
Фото istockphoto.com/Roxiller
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Картошка — универсальный ингредиент, который подойдет для разных блюд. Рецепты пюре и жареных деликатесов легко найти на разных кулинарных сайтах. Но если хочется чего-то необычного, то на помощь придет нейросеть. Редакция попросила ChatGPT придумать оригинальные блюда с картофелем. Старания искусственного интеллекта оценила диетолог Наталья Зубарева. Вот, что получилось.

Что касается основного ингредиента, картофеля, признаюсь — это не мой любимый продукт. И дело тут не только в личных вкусовых пристрастиях (они, кстати, довольно простые). Просто это не самый полезный продукт. Пациентам, которые снижают вес или имеют проблемы с повышенным инсулином, я не рекомендую есть картошку. В моих лечебных протоколах питания этот продукт отсутствует вообще.
Наталья Зубарева
Доктор, основательница клиники

Картофельный суп с кокосовым молоком и креветками

Ингредиенты:

  • кокосовое молоко — 400 мл;

  • вода — 400 мл;

  • креветки — 200 г;

  • картофель — 4 шт.;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • карри — 1 ч. л.;

  • куркума — 1 ч. л.;

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу.

Рецепт картофельного супа с креветками
Фото istockphoto.com/LauriPatterson

Способ приготовления:

  1. Картофель очистите от кожуры и нарежьте кубиком.

  2. Мелко нашинкуйте лук с чесноком и обжарьте нарезку на растительном масле в кастрюле.

  3. Добавьте кокосовое молоко, картофельные кубики, карри, куркуму и соль с перцем.

  4. Влейте воду, доведите до кипения и варите до мягкости картофеля.

  5. Добавьте креветки и варите еще 5-10 минут.

Морепродукты славятся большим количествов Омега-3 и астаксантина. Эти вещества улучшают работу сердечно-сосудистой системы, суставов, мозга и зрения, а также укрепляют волосы и ногти.

Отдельно отмечу и куркуму, которая способствует снижению воспалительных процессов в организме, а также является мощным антиоксидантом. Специю можно использовать в борьбе с процессами старения, а также для профилактики болезни Альцгеймера.
Наталья Зубарева
Доктор, основательница клиники

Картофельные кексы с копченым лососем

Ингредиенты:

  • картофель — 2 шт.;

  • яйца — 2 шт.;

  • копченый лосось — 100 г;

  • зеленый лук — 2-3 стебля;

  • соль — по вкусу;

  • перец — по вкусу.

Рецепт картофельных кексов с лососем
Фото istockphoto.com/Azurita

Способ приготовления:

  1. Картофель очистите и нарежьте кубиком.

  2. Запекайте нарезку в духовке при 180 градусов в течение 40 минут, остудите.

  3. Остывший картофель смешайте с яйцами и лососем, разложите по формам для кексов и томите еще 15-30 минут в духовке при том же нагреве.

  4. Украсьте кексы стеблями лука и подавайте.

Самый лучший и безопасный способ приготовления — запечь молодую картошку в духовке в собственной кожуре. Важно следить за качеством продуктов. В старой картошке часть крахмала распадается на простые углеводы. В итоге мы получаем ноль пользы, недолгое чувство сытости и быстрый набор лишних килограммов.
Наталья Зубарева
Доктор, основательница клиники
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Картофельный торт с грибами и шпинатом

Ингредиенты:

  • картофель — 1,5 кг;

  • грибы — 500 г;

  • яйца — 6 шт.;

  • шпинат — 200 г;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • соль — 1/2 ч. л.;

  • черный перец — 1/4 ч. л.

Рецепт картофельного пирога с грибами
Фото istockphoto.com/Mariha-kitchen

Способ приготовления:

  1. Очищенный картофель нарежьте кружочками.

  2. Нашинкуйте грибы и обжарьте их на 1 ст. л. оливкового масла до золотистого цвета.

  3. Добавьте шпинат и томите все вместе еще 2-3 минуты. Посолите и поперчите.

  4. Смажьте дно формы для запекания оставшимся оливковым маслом и соберите торт. Сначала выложите слой из картофельных кружочков, затем — грибную зажарку с зеленью. Повторяйте слои, пока продукты не закончатся. Важно, чтобы сверху оказались картофельные кружочки.

  5. В чистой миске взбейте куриные яйца и залейте смесью картофельно-грибной торт.

  6. Выложите часть грибной зажарки сверху картофеля в форме. Повторите слой из картофельных кружочков. Важно распределить нарезку так, чтобы заготовки хватило еще на один слой.

  7. Запекайте угощение 50-60 минут при 180 градусах.

  8. Готовый торт остудите, разрежьте на порции и подавайте.

Честно сказать, искусственный интеллект меня приятно удивил! Все три рецепта выглядят достойно и включают адекватный набор продуктов. В то же время они оригинальны и просты в приготовлении. А это уже серьезная заявка на успех!

Подводя итог, ставлю «пять» искусственному интеллекту за креатив и попытку оздоровить блюда правильными ингредиентами. Но все же рекомендую не есть картофель каждый день.
Наталья Зубарева
Доктор, основательница клиники
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