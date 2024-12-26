Что приготовить на Новый год 2025: самые простые и вкусные рецепты блюд

В Новый год многие хозяйки начинают паниковать, ведь в эту особенную и волшебную ночь хочется попробовать что-то новое и удивить домашних или гостей.
Вместе с шеф-поваром Вячеславов Дегтевым собрали оригинальные рецепты новогодних блюд, которые придутся многим по вкусу и при этом не сильно ударят по кошельку.
Ингредиенты:
копченая курица — 250 г;
консервированная кукуруза — 100 г;
вареная или консервированная фасоль — 200 г;
зелень (лук или петрушка) — 1 пучок;
болгарский перец — 1 шт.;
майонез — 3-4 ст. л.;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Курицу очистить от кожи. Мясо и перец нарезать кубиками, зелень порубить.
Нарезанную курицу смешать с луком, фасолью и кукурузой.
Салат поперчить, посолить и заправить майонезом.
Ингредиенты:
куриное филе — 180-200 г;
морковь — 5 шт.;
яйцо — 2-3 шт.;
крем-чиз — 200 г;
соль, перец и майонез — по вкусу.
черный перец горошком — для украшения.
Способ приготовления:
Морковь и куриное филе отварить, яйца сварить вкрутую. Все ингредиенты остудить.
Курицу нарезать на мелкие кусочки, яйца натереть на крупной терке, все смешать с сыром. Посолить, поперчить и заправить майонезом.
Из салата сформировать небольшие шарики, похожие по размеру на мандарин.
Морковь натереть на мелкой терке.
На столе расстелить пищевую пленку, выложить на нее немного моркови, разровнять и в центр морковного круга положить шарик из салата.
Аккуратно приподнять пленку и покрыть шарик морковной оболочкой. Повторить действия с другими заготовками.
Готовые «мандарины» выложить на тарелку и украсить черным перцем горошком.
Ингредиенты:
куриное филе — 500 г;
яйцо — 3 шт.;
средние тарталетки — 15-20 шт.;
шампиньоны — 300 г;
лук — 1 шт.;
растительное масло — 2 ст. л.;
соль, черный перец — по вкусу;
майонез — 3 ст. л.;
петрушка — по желанию.
Способ приготовления:
Отварить курицу и яйца. Мясо остудить, а яйца очистить от скорлупы.
Нарезать шампиньоны и лук мелкими кубиками.
Обжарить грибы на разогретой сковороде до испарения жидкости. Добавить лук, масло, соль, перец. Готовить смесь еще несколько минут до румяности.
Нарезать курицу и яйца на небольшие кубики. Добавить к ним остывшие грибы с луком и заправить майонезом.
Разложить готовую начинку по тарталеткам.
При желании украсить петрушкой.
Ингредиенты (18 порций):
яйцо — 3 шт.;
крабовые палочки — 3 шт.;
сыр полутвердый — 70 г;
чеснок — 2-3 зубчика;
майонез — 2 ст.л.;
кокосовая стружка — 50 г.
Способ приготовления:
Яйца сварить вкрутую, остудить и очистить.
Натереть яйца и сыр на мелкой терке и добавить к ним измельченный чеснок, майонез. Полученную смесь тщательно перемешать.
Разрезать каждую крабовую палочку на шесть частей. Облепить каждую часть сырно-яичной смесью и обвалять в стружке. Должен получиться небольшой шарик.
Вставить в получившиеся шарики шпажки и подавать к столу.
Ингредиенты:
огурец — 1/2 часть;
яйцо — 4 шт.;
шпроты — 1/2 банки;
майонез — 1-2 ст.л.;
сливочное масло — 15 г;
хлеб — 3-4 ломтика;
соль, перец, зеленый лук — по вкусу.
Способ приготовления:
Яйца отварить, остудить их и натереть на мелкой терке, смешать с майонезом. По желанию добавить рубленый зеленый лук.
Огурец нарезать тонкими ломтиками.
Ломтики хлеба разрезать на половинки и смазать сливочным маслом, слегка поджарить.
Каждый ломтик хлеба смазать яично-майонезной смесью, выложить кусочек огурца и шпроты.
Ингредиенты:
мякоть свинины — 450-500 г;
растительное масло — 3 ст. л.;
сушеный молотый чеснок — 1/2 ч. л.;
сладкая или копченая паприка — 1 ч. л.;
соль, перец — по 1/2 ч. л.;
помидоры черри — несколько штук.
Способ приготовления:
Мясо нарезать на продолговатые кусочки одинакового размера. Завернуть их в пленку и аккуратно отбить.
Растительное масло смешать с чесноком, паприкой, солью и перцем. Натереть им свинину и оставить на 20-30 минут.
Каждый кусочек мяса слегка обжарить на сковороде, затем скрутить в плотную улитку, проткнуть шпажкой и добавить по черри с каждой стороны. Таким же образом подготовить оставшиеся кусочки.
Разложить мясо по форме для запекания так, чтобы края шпажек выступали за бортики, а мясо находилось на весу.
Отправить заготовки в разогретую до 180 °С духовку примерно на 20 минут.
Ингредиенты:
филе белой рыбы — 500 г;
болгарский перец — 1 шт.;
помидоры черри — 400 г;
лук — 1 шт.;
маслины — 100 г;
лимон — 1 шт.;
растительное масло — 2 ст. л.;
соль, приправа для рыбы, зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
Перец нарезать на средние кусочки, помидоры — половинками, лук — полукольцами.
Выложить нарезанные овощи на противень, посолить и добавить столовую ложку масла, перемешать.
Запекать овощи примерно 15 минут при температуре 200 °С.
Пока овощи запекаются, рыбу вымыть и просушить бумажным полотенцем, разрезать на одинаковые части.
Аккуратно достать противень из духовки, перемешать помидоры с перцем, выложить на овощи рыбное филе.
Полить рыбу оставшимся маслом, сбрызнуть соком половины лимона, а другую половину цитруса нарезать на кружочки.
Посыпать рыбу солью, приправой и зеленью, рядом разложить маслины и кусочки лимона.
Отправить рыбу с овощами в духовку еще примерно на 20 минут.
Ингредиенты:
целая курица — 1 шт.;
лимон — 1 шт.;
розмарин — 2-3 веточки;
оливковое масло — 2 ст. л.;
жидкий мед — 2 ст. л.;
корица — 1/2 ч. л.;
копченая паприка — 1 ч. л.;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Курицу промыть под проточной водой и просушить бумажным полотенцем. Затем посолить и поперчить ее снаружи и внутри.
Добавить внутрь нарезанный дольками лимон и целые веточки розмарина.
Смешать оливковое масло, корицу, паприку, соль и черный перец.
Смазать птицу половиной получившегося соуса и выложить в форму для запекания.
Поставить в разогретую до 170 °С духовку на полчаса.
После добавить в соус мед и смазать им курицу снова, запекать еще примерно 30 минут.
Ингредиенты:
мандарины — 300 г;
горький шоколад — 200 г;
орехи и сахарная пудра — по вкусу.
Способ приготовления:
Мандарины очистить и разделить на дольки.
Шоколад растопить на водяной бане.
Орехи измельчить.
Дольку мандарина окунуть наполовину в горячий шоколад, выложить на пергамент и задекорировать орехами или сахарной пудрой.
Оставить десерт в морозильной камере на 3-5 минут до полного застывания.
Ингредиенты для теста:
мука — 225 г;
сахар — 50 г;
сливочное масло — 125 г;
яйцо — 1 шт.;
соль — 1 щепотка.
Ингредиенты для начинки:
творог — 500 г;
маскарпоне или крем-сыр — 500 г;
мандарины — 3-4 шт.;
яйцо — 4 шт.;
сахар — 100 г;
кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
ванильный экстракт — 2 ч. л.
Способ приготовления:
Муку смешать с солью и сахаром. Сливочное масло нарезать на кубики и перетереть с мукой в крошку. Все смешать и добавить яйцо, затем замесить мягкое тесто.
Скатать тесто в шар, обернуть его пищевой пленкой и убрать в холодильник на 30-40 минут.
После разогреть духовку до 150 °С. Круглую форму для выпечки (диаметром 22-26 см) застелить пергаментной бумагой.
Творог протереть сквозь сито или взбить погружным блендером. Смешать его с маскарпоне и яйцами до однородности. Затем добавить сахар, крахмал и ванильный экстракт, тщательно перемешать.
Мандарины очистить и разделить на дольки.
Тесто раскатать в пласт толщиной 2-3 мм и выложить в форму, прижать его ко дну, сформировать небольшой бортик и обрезать лишнее.
Вылить половину сырно-творожной массы на основу, разложить дольки мандаринов и покрыть их оставшейся массой.
Выпекать чизкейк 70-80 минут.