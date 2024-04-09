Что приготовить на Пасху: идеи блюд и рецепты от шеф-повара

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В жизни православных христиан Пасха даже более важный праздник, чем Рождество. Поэтому раньше его отмечали целую неделю, каждый день устраивая пиршество. Традиционными и обязательными угощениями были (и остаются) кулич, крашеные яйца и пасха — блюдо из масла и творога. Остальная еда готовилась в зависимости от достатка семьи. Это могли быть запеченные окорока, гусь с яблоками, заливной язык, соленая рыба, пироги с различными начинками и другие блюда из продуктов, которые люди не могли есть во время Великого поста.

«СЭ» уже рассказывал, как приготовить полезные куличи и как покрасить яйца, чтобы не навредить здоровью. Сегодня Руслан Италмазов, бренд-шеф ресторанного холдинга, делится рецептами других блюд, которые можно поставить на пасхальный стол.

Пасха из трех сыров с финиками и орехами

Ингредиенты:

рикотта — 300 г;

маскарпоне — 300 г;

творожный сыр — 300 г;

финики без косточек — 200 г;

обжаренные орехи — 150 г;

сливки для взбивания (33%) — 100 г;

сахарная пудра — 80 г;

семена ванили — 0,5 стручка;

лайм (сок и цедра) — 1 шт.

Фото istockphoto.com/lily_rochha

Способ приготовления:

Пасочницу (форму для пасхи) застелить изнутри влажной марлей, сложенной вдвое. На средней скорости миксера взбить сливки. Смешать все три вида сыра в миске. Важно, чтобы сыр был холодным. Добавить в сырную массу сахарную пудру и семена ванили, перемешать миксером до однородности. Финики нарезать мелкими кубиками, орехи измельчить до состояния крупной крошки. Добавить к сырной массе финики орехи, цедру и сок лайма. Ввести в сырную массу взбитые сливки, аккуратно помешивая их вручную. Выложить получившуюся массу в пасочницу, концы марли подвернуть. Сверху положить плоскую тарелку и небольшой утяжелитесь, что придавить будущую пасху. Убрать в холодильник на сутки. Достать пасху из холодильника, перевернуть форму на тарелку для подачи, аккуратно снять пасочницу и марлю.

Салат с цыпленком в медово-горчичной заправке

Ингредиенты:

цыпленок — 1 тушка;

мини-картофель — 240 г;

лук красный — 0,5 средней головки;

перец болгарский — 1 шт.;

огурец свежий — 1 шт.;

соленый огурец — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

свежий укроп — 10 г;

свежая петрушка — 10 г;

яйца отварные — 4 шт.;

масло растительное — 40 г;

сухой сладкий перец в хлопьях — по вкусу;

соль, черный перец — по вкусу;

соус медово-горчичный — 100 г;

сахар — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

свежевыжатый сок лимона — 3 г;

питьевая вода — 2 ч. л.

Фото istockphoto.com/GEOLEE

Способ приготовления:

Разделать цыпленка, при этом оставить кожу. Разогреть в сковороде масло. Посолить мясо, обжарить в масле до золотистой корочки. Выложить мясо на тарелку и промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир. Нарезать на мелкие кусочки. Каждую картофелину разрезать на две или четыре части, обжарить во фритюре до золотистого цвета. Нарезать соломкой лук и болгарский перец. Свежий огурец нарезать кружками, соленый — маленькими брусками, помидоры — некрупными треугольниками. Приготовить соус: смешать сахар, медово-горчичный соус, соль, свежевыжатый сок лимона. Довести до однородной консистенции, постепенно добавляя воду. Перемешать все ингредиенты, добавить специи, заправить соусом. Выложить салат горкой на блюдо для подачи, рядом положить отварные яйца. По желанию украсить зеленью, хлопьями сладкого перца и сбрызнуть оливковым маслом.

Лепешки ротти со сливочным сыром и слабосоленым лососем

Ингредиенты:

мука — 655 г;

масло оливковое — 1 ст. л.;

вода питьевая — 350 мл;

соль — 1 ч. л.;

сливочный сыр — 80 г;

огурец среднеплодный — 1 шт.;

лосось или форель слабосоленая — 80 г;

топленое масло (масло гхи) — 120 г.

Фото istockphoto.com/MarkGillow

Способ приготовления:

В муку добавить теплую воду, оливковое масло и соль. Вымесить тесто, пока оно не станет мягким, податливым и перестанет липнуть к рукам. Накрыть пищевой пленкой, убрать в сторону на полчаса. Тесто разделить на одинаковые части, весом примерно по 70-80 г, раскатать. Смазать получившиеся лепешки топленым маслом, свернуть рулетом. Затем рулет скрутить в улитку и раскатать в лепешку толщиной 3-4 мм. На сковороде разогреть топленое масло и обжарить лепешку с двух сторон на умеренном огне до золотистого цвета. Смазать сливочным сыром. Огурец нарезать вдоль тонкими слайсами, рыбу нарезать ломтиками. Выложить на лепешку сначала слайсы огурца, потом ломтики лосося. Можно украсить веточками укропа.

Салат из редиса и огурца

Ингредиенты:

свежий редис — 300 г;

свежий огурец — 300 г;

масло растительное — 3 ст. л.;

уксус — 1 ст. л.;

соль, свежая зелень — по вкусу.

Фото istockphoto.com/nata_vkusidey

Способ приготовления:

Помыть овощи. С редиса по желанию можно снять кожицу. Разрезать каждую редиску на четыре части, сложить в миску. Нарезать огурец крупными кубиками, добавить его в редис. Многие предпочитают заправлять такой салат сметаной, которую было запрещено есть во время поста. Но есть и более полезная альтернатива. Можно самостоятельно приготовить соус: смешать масло с уксусом до однородности. Заправить салат соусом.

Салат с клубникой и шпинатом

Ингредиенты:

клубника — 400 г;

шпинат — 300 г;

авокадо — 1 шт.;

мята свежая — 1 ветка;

масло растительное — 3 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

мед — 2 ч.л.

Фото istockphoto.com/Anna Puzatykh

Способ приготовления: