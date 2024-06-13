Что приготовить на природе, кроме шашлыка: 5 рецептов для пикника

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Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк собрали пять рецептов вкусных и необычных блюд, которые можно приготовить на природе во время пикника. Оказывается, можно обойтись без шашлыка.

Креветки с ананасами на шпажках

Ингредиенты:

королевские креветки — 1 кг;

консервированные ананасы — 1 банка;

соус терияки — 100 г;

зеленый лук — 1/2 пучка;

жареные семена кунжута — 1 ст.л.

Фото ALLEKO/istockphoto.com

Способ приготовления:

Креветки очистить, но оставить хвостики. Замочить деревянные шпажки в воде на 5-7 минут. В отдельной емкости смешать соус и жареные семена кунжута. Кольца ананаса нарезать на маленькие части. Поочередно нанизать на шпажки креветки и ананасовые дольки, все щедро смазать соусом. Держать креветки над жаром 8-10 минут, пока не образуется корочка. По желанию украсить сверху блюдо мелко нарезанным зеленым луком.

Лаваш с сыром на решетке

Ингредиенты:

сыр 40% — 250 г;

укроп — 1 пучок;

греческий йогурт — 150 г;

лаваш бездрожжевой — 3 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Фото Andrii Lysenko/istockphoto.com

Способ приготовления:

Лаваш разрезать на три-четыре равные части. Сыр натереть на терке, укроп мелко нарезать. Смешать сыр, соль и перец с греческим йогуртом. На лаваш выложить начинку и свернуть его так, чтобы начинка не вытекала. Обжарить части лаваша на решетке, пока они не подрумянятся. Выложить блюдо на тарелку и посыпать укропом.

Баклажаны в соусе барбекю

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.;

паприка — 2 ч.л.;

сушеный чеснок — 1 ч.л.;

черный перец молотый — 1 ч.л.;

соль — 1 ч.л.;

соус барбекю — 150 г.

Фото SGAPhoto/istockphoto.com

Способ приготовления:

Баклажаны нарезать кусочками. В отдельной посуде смешать специи, натереть ими баклажан и отправить на разогретую на углях решетку. Обжарить овощ в течение 5 минут, затем перевернуть его и смазать соусом барбекю, снова обжарить 5 минут. Затем повторить с другой стороной.

Кукуруза в остром соусе

Ингредиенты:

кукуруза — 5 початков;

сладкий соус чили — 150 мл;

растопленное сливочное масло — 3 ст.л.;

острый соус — 1 ст.л.;

чеснок — 3 зубчика;

лайм — 2 шт.;

соль и перец — по вкусу.

Фото icetocker/istockphoto.com

Способ приготовления:

Смешать сладкий соус чили, растопленное сливочное масло, острый соус, сок двух лаймов, соль и перец. Мелко нарезать чеснок и добавить его к пряной смеси. Початки кукурузы промыть, обсушить и тщательно смазать сделанным соусом. Завернуть кукурузу в фольгу и отправить на угли. Через 15 минут достать кукурузу, обильно полить ее соусом и снова отправить на угли. Запекать до мягкости.

Бананы с шоколадом на углях

Ингредиенты:

бананы — 5 шт.;

молочный шоколад (можно взять без сахара) — 100 г;

кокосовая стружка — 1 пакетик (по желанию).

Фото Seva_blsv/istockphoto.com

Способ приготовления: