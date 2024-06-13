Что приготовить на природе, кроме шашлыка: 5 рецептов для пикника

Сегодня, 06:00
Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк собрали пять рецептов вкусных и необычных блюд, которые можно приготовить на природе во время пикника. Оказывается, можно обойтись без шашлыка.
Ингредиенты:
королевские креветки — 1 кг;
консервированные ананасы — 1 банка;
соус терияки — 100 г;
зеленый лук — 1/2 пучка;
жареные семена кунжута — 1 ст.л.
Способ приготовления:
Креветки очистить, но оставить хвостики.
Замочить деревянные шпажки в воде на 5-7 минут.
В отдельной емкости смешать соус и жареные семена кунжута.
Кольца ананаса нарезать на маленькие части.
Поочередно нанизать на шпажки креветки и ананасовые дольки, все щедро смазать соусом.
Держать креветки над жаром 8-10 минут, пока не образуется корочка.
По желанию украсить сверху блюдо мелко нарезанным зеленым луком.
Ингредиенты:
сыр 40% — 250 г;
укроп — 1 пучок;
греческий йогурт — 150 г;
лаваш бездрожжевой — 3 шт.;
соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Лаваш разрезать на три-четыре равные части.
Сыр натереть на терке, укроп мелко нарезать.
Смешать сыр, соль и перец с греческим йогуртом.
На лаваш выложить начинку и свернуть его так, чтобы начинка не вытекала.
Обжарить части лаваша на решетке, пока они не подрумянятся.
Выложить блюдо на тарелку и посыпать укропом.
Ингредиенты:
баклажаны — 2 шт.;
паприка — 2 ч.л.;
сушеный чеснок — 1 ч.л.;
черный перец молотый — 1 ч.л.;
соль — 1 ч.л.;
соус барбекю — 150 г.
Способ приготовления:
Баклажаны нарезать кусочками.
В отдельной посуде смешать специи, натереть ими баклажан и отправить на разогретую на углях решетку.
Обжарить овощ в течение 5 минут, затем перевернуть его и смазать соусом барбекю, снова обжарить 5 минут.
Затем повторить с другой стороной.
Ингредиенты:
кукуруза — 5 початков;
сладкий соус чили — 150 мл;
растопленное сливочное масло — 3 ст.л.;
острый соус — 1 ст.л.;
чеснок — 3 зубчика;
лайм — 2 шт.;
соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Смешать сладкий соус чили, растопленное сливочное масло, острый соус, сок двух лаймов, соль и перец.
Мелко нарезать чеснок и добавить его к пряной смеси.
Початки кукурузы промыть, обсушить и тщательно смазать сделанным соусом.
Завернуть кукурузу в фольгу и отправить на угли.
Через 15 минут достать кукурузу, обильно полить ее соусом и снова отправить на угли.
Запекать до мягкости.
Ингредиенты:
бананы — 5 шт.;
молочный шоколад (можно взять без сахара) — 100 г;
кокосовая стружка — 1 пакетик (по желанию).
Способ приготовления:
Бананы разрезать вдоль, должны получиться своеобразные лодочки.
Шоколад покрошить на небольшие кусочки.
Поместить шоколад внутрь банана и завернуть каждый фрукт в фольгу.
Отправить блюдо на решетку и оставить его томиться в течение 5 минут.
Снять бананы, раскрыть фольгу и по желанию посыпать кокосовой стружкой.